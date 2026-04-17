Durazno tendrá nuevo flechado de calles en julio: los cambios en torno a ruta 5

Con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y responder al aumento del parque automotor, la ciudad de Durazno tendrá en julio un nuevo flechado de calles, el primero de magnitud desde la histórica reforma aprobada en mayo de 2011 por la Junta Departamental, durante la administración del entonces intendente Benjamín Irazábal.

Los cambios incluyen el flechado de arterias ubicadas al este de ruta 5, la instalación de nuevas baterías de semáforos y campañas de educación vial orientadas a la ciudadanía. Las medidas son producto de varios meses de trabajo técnico, con el asesoramiento del ingeniero Lucas Facello y un equipo que comenzó a operar cuando Bruno Rivero ocupaba la dirección del Departamento de Administración del Gobierno de Durazno.

Por qué julio: el momento elegido para el cambio

La fecha de entrada en vigencia no es casual. El intendente Felipe Algorta explicó que los técnicos entendieron que el mes de julio representa la ventana ideal para implementar los cambios, dado que los estudiantes se encuentran en pleno receso por las vacaciones de invierno, lo que reduce el volumen habitual de circulación en horarios pico.

«Es un cambio que demandará su tiempo; hay que comunicarlo, marcar presencia con nuestra gente en las calles y realizar obras, cambio de cartelería. Son detalles que entiendo que de acá a julio vamos a poder llevar adelante», señaló el jerarca.

Morquio quedará flechada del otro lado de Ruta 5

Los cambios concretos: qué calles se modifican

El eje central del nuevo esquema pasa por las cuatro calles con ingreso y egreso a ruta 5: Artigas, Morquio, Galarza y Gallinal. Hasta ahora, el flechado de estas arterias llegaba hasta 25 de Agosto, manteniéndose los últimos 100 metros hacia ruta 5 en doble sentido. Eso cambiará: el flechado se extenderá hasta calle Maciel, eliminando ese tramo de convivencia bidireccional.

Con la nueva configuración:

Salida a ruta 5 desde el centro : por Leandro Gómez, Morquio y Galarza .

: por . Ingreso al centro desde ruta 5 : por Artigas y Gallinal .

: por . Sentido oeste a este : Morquio y Galarza.

: Morquio y Galarza. Sentido este a oeste: Artigas y Gallinal.

A esto se sumarán cambios en dos arterias centrales que hoy operan en doble sentido: 25 de Agosto pasará a tener un único sentido de norte a sur, y —en principio— una de las laterales de ruta 5, Luis Batlle Berres, también será flechada. El caso de Martín Etchegoyen todavía se está evaluando: por el momento, se mantendrá el doble sentido a pedido de las autoridades consultadas.

Si bien aún no se precisaron las ubicaciones exactas, el nuevo esquema contempla la instalación de nuevas baterías de semáforos como parte del reordenamiento.

Luis Batlle Berres será flechada

Beneficios para el tránsito nacional por ruta 5

El intendente Algorta destacó que los cambios tendrán un impacto directo en el tránsito de paso por la ciudad. «Al haber menos intersecciones, a los conductores de vehículos que transiten por la arteria nacional les demandará la mitad de tiempo atravesar la ciudad», afirmó.

El jerarca admitió que este reordenamiento responde también a un pedido expreso de la Dirección Nacional de Vialidad, con la que el Gobierno de Durazno viene trabajando de manera coordinada. «Es una buena noticia para el tránsito extra Durazno», puntualizó.

La mirada técnica: «el tránsito es un hecho social»

El ingeniero Lucas Facello enmarcó la iniciativa como una respuesta a una problemática que los propios vecinos describen como «caótica». Subrayó que el análisis no puede reducirse a fórmulas técnicas: «No puedo hablar solo con fórmulas; es algo que vive el vecino todos los días».

Facello hizo hincapié además en que buena parte de los conflictos involucran a peatones y ciclistas, actores que no obtienen licencias pero conviven en el espacio público y cuya seguridad debe ser parte del diseño del tránsito.

El antecedente: el flechado de mayo de 2011

La última gran reforma del tránsito en Durazno fue aprobada el 6 de mayo de 2011 por la Junta Departamental, por mayoría de 25 votos en 27, a propuesta de la administración del entonces intendente, ingeniero Benjamín Irazábal.

Aquella reforma argumentó su necesidad en el aumento del número de peatones, el crecimiento del parque automotor y biciclos, y el volumen del tránsito general. Los ediles consideraron que era necesario continuar implementando medidas para agilizar el tránsito, destacando que el flechado previo de cuatro arterias —Manuel Oribe, Zorrilla, Artigas y Rivera— había contribuido notoriamente al ordenamiento del centro, reduciendo accidentes y duplicando el área de estacionamiento en una zona altamente congestionada.

Aquel paquete incluyó el flechado de calles en sentido norte-sur —como 25 de Agosto, Wilson Ferreira, Eusebio Piriz, Manuel Oribe, Zorrilla de San Martín, Penza, Luis Alberto de Herrera, 19 de Abril, Lavalleja y José Pedro Varela— y de arterias en sentido este-oeste como Gustavo Gallinal, Coronel Andrés Latorre, Basilio Muñoz, Pablo Galarza, 4 de Octubre, Miguel C. Rubino, César Zagnoli, Luis Morquio, Joaquín Arrospide, Batlle y Ordóñez, Fructuoso Rivera, 18 de Julio, Artigas, Baltasar Brum, Petrona Tuboras y Leandro Gómez.

Seguridad vial: aumentan los indicadores en Durazno

El anuncio del nuevo flechado se dio en paralelo a una reunión con autoridades nacionales en la que la Unasev transmitió un dato preocupante: en el último año se registró un aumento en todos los indicadores de siniestralidad en el departamento —siniestros graves, fatales y leves, lesionados y heridos graves—. La tendencia, advirtieron, es al alza.

La directora del Departamento de Administración del Gobierno de Durazno, Dra. Gabriela Santacruz, planteó que el departamento enfrenta grandes desafíos en esta materia. «Próximamente tendremos la construcción de lo que es el Departamento de Tránsito y Convivencia. Eso nos lleva ya a poner en marcha los objetivos de trabajo y las líneas programáticas del gobierno y del intendente Algorta», señaló.

Santacruz enfatizó el rol articulado de las instituciones públicas en la materia: «Entre todos nosotros está la llave para poder generar cambios significativos en el corto plazo en materia de mejoras en el tránsito, en cuestiones que tienen que ver con la cultura vial y con la seguridad en sí de todo el departamento».

Unasev: «la idiosincrasia de cada lugar determina cómo la gente se mueve»

Marcelo Metediera, presidente de la Unasev, destacó la importancia de construir las políticas públicas desde el propio territorio. «La identidad, la idiosincrasia de cada lugar determina de alguna manera la forma como las personas se mueven», sostuvo, apostando por un abordaje desde la educación, la concientización y la participación social.

Los próximos meses serán, según el propio intendente Algorta, tiempo de comunicación intensiva para que la ciudadanía llegue al mes de julio informada y preparada para los cambios.