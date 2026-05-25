🌤 16° 💊 Yimeña 📩 Enviar noticia
Close Menu
Archivo
mayo 2026
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
lunes 25 de mayo de 2026

Licandro planteó preocupación por lentitud y calidad de las obras en Ruta 5

El diputado suplente mantuvo un encuentro con las máximas autoridades del MTOP. En la agenda se incluyó la falta de mantenimiento en la trinchera de la calle Zorrilla y diversos cruces del departamento.
Por Lectura: 4 minutos
Licandro planteó preocupación por lentitud y calidad de las obras en Ruta 5
Raúl Licandro (FA)

El diputado suplente por el departamento de Durazno, Raúl Licandro, mantuvo una reunión de trabajo con las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). En el encuentro, el legislador trasladó formalmente la preocupación existente en torno a la calidad y el ritmo de ejecución de los trabajos viales que se desarrollan sobre la Ruta Nacional N.º 5.

Licandro, referente del sector Orejanos, calificó la instancia como una «muy buena reunión». De la actividad participaron la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry; el director de Vialidad Nacional, Federico Magnone; y el director de Arquitectura, Martín Tierno. Según detalló el dirigente, los inconvenientes más notorios en la Ruta 5 se concentran en el tramo comprendido entre Durazno y Sarandí Grande.

«Han sido muchas irregularidades que se intentan corregir con la renegociación realizada», sostuvo Licandro respecto a la situación de la doble vía.

Reclamos locales y seguridad vial

Acompañado por los planteos de la bancada de Orejanos Durazno, el diputado suplente puso sobre la mesa un listado de intervenciones prioritarias para la capital y el interior profundo:

📌 También te puede interesar

El duraznense Claudio Piñeyro asesora a la Intendencia de Lavalleja en gestión de residuosAlgorta confirmó el flechado del este: quizás no en julio, pero «es un hecho»
  • Falta de mantenimiento en la trinchera de la calle Zorrilla en la ciudad de Durazno.
  • Situación del cruzavía vehicular en Parada Sud y la necesidad de mejorar la señalización de los cruces rurales del Ferrocarril Central.
  • Instalación del semáforo de ingreso a Pueblo Centenario.
  • Colocación de guardarrailes y cartelería de señalización en la Ruta 14, puntualmente frente al centro educativo de Panitea.
  • Tareas de mantenimiento global en la Ruta 42.

Por otra parte, se informó que el presupuesto quinquenal previsto por el MTOP para la red vial nacional asciende a 2.600 millones de dólares. Licandro destacó que se reincorporará la certificación de las obras a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y que los nuevos contratos bajo la modalidad Cremaf sumarán controles más estrictos para asegurar la calidad de las obras ejecutadas por las firmas privadas.

La ministra Etcheverry se reunió con dirigentes del Frente Amplio en Durazno
La ministra Etcheverry se reunió con dirigentes del Frente Amplio en Durazno

El plan de obras proyectado para Durazno

Durante la agenda de trabajo que incluyó una recorrida de la ministra Etcheverry desde Cerro Chato hasta la capital de Durazno, se repasaron los proyectos viales que se encuentran en carpeta o ejecución en el territorio departamental:

  • Ruta 19: Ya están en marcha las tareas desde Cerro Chato, abarcando también la avenida de acceso a la localidad.
  • Ruta 6: Se planifica la reparación total en el quinquenio para el tramo que va desde Sarandí del Yí hasta Comercio Sainz.
  • Ruta 4: Intervenciones en el Camino a la Balsa, desde Carlos Reyles hasta Baygorria. En el empalme de las rutas 5 y 4 se construirán cuatro paradas de ómnibus.
  • Ruta 5 al norte: El tramo desde el kilómetro 329 hacia el norte quedará finalizado antes de que culmine el presente año. Además, en breve iniciará la reparación del puente ferroviario sobre el Río Negro.

Puntualmente para Durazno capital, el ministerio prevé la iluminación del bypass entre Ruta 5 y Ruta 14, una parada de pasajeros en Santa Bernardina, un convenio con el CAIF Travesuras, intervenciones en el túnel de Ruta 5 y la reprogramación de los semáforos instalados sobre dicha arteria.

Visión de descentralización

En su paso por Cerro Chato para evaluar la infraestructura en desarrollo, la ministra Lucía Etcheverry remarcó el perfil descentralizado de la inversión.

La secretaria de Estado enfatizó que la cartera no concentra los fondos en megaobras de una sola región, sino que busca distribuir los recursos en todo el territorio para favorecer la conectividad, la circulación de la producción de carga y el dinamismo de las economías locales mediante la generación de empleo en el interior del país.

EL CLIMA EN DURAZNO
Parcialmente nublado 16°C Parcialmente nublado
Ver pronóstico completo Ver más →
Suscribirse
Notify of

0 Comments
Respuestas
Ver todos los comentarios

📰 Seguí leyendo

PolíticaEl duraznense Claudio Piñeyro asesora a la Intendencia de Lavalleja en gestión de residuosPolíticaAlgorta confirmó el flechado del este: quizás no en julio, pero «es un hecho»PolíticaEtcheverry visitó Durazno: ruta 19, bypass de ruta 14 y obras en el acceso SurPolíticaEl jueves 28 la Junta recibirá a Algorta y al consorcio para hablar de la terminal
Lo más leído de la semana
Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días
#1
Abogado Straneo trabaja en búsqueda de justicia para la Familia Russo – Pacheco: el investigado manejaba con una notoria disminución visual
Abogado Straneo trabaja en búsqueda de justicia para la Familia Russo – Pacheco: el investigado manejaba con una…
#2
«Va a vivir en un lugar donde nunca le sacará el agua»: la historia de Leandro y su nueva casa
«Va a vivir en un lugar donde nunca le sacará el agua»: la historia de Leandro y su…
#3
Rancho Cero llegó al Moroni: Cireneos construye una vivienda para un niño en tratamiento oncológico
Rancho Cero llegó al Moroni: Cireneos construye una vivienda para un niño en tratamiento oncológico
#4
Algorta confirmó el flechado del este: quizás no en julio, pero «es un hecho»
Algorta confirmó el flechado del este: quizás no en julio, pero «es un hecho»
#5
La cárcel de Durazno recibe donaciones de ropa de abrigo e higiene para los internos
La cárcel de Durazno recibe donaciones de ropa de abrigo e higiene para los internos

Periodista especializado en política y economía de El Acontecer, diario de Durazno, Uruguay. Cubre la actividad institucional, política departamental y nacional, y el acontecer económico que impacta en la región. Con más de 35 años de experiencia, es una de las voces de referencia en el análisis político local del departamento de Durazno.

Suscribirse
Notify of

0 Comments
Respuestas
Ver todos los comentarios
0
Nos gustaría su opinión, por favor comentex