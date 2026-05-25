Licandro planteó preocupación por lentitud y calidad de las obras en Ruta 5

El diputado suplente por el departamento de Durazno, Raúl Licandro, mantuvo una reunión de trabajo con las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). En el encuentro, el legislador trasladó formalmente la preocupación existente en torno a la calidad y el ritmo de ejecución de los trabajos viales que se desarrollan sobre la Ruta Nacional N.º 5.

Licandro, referente del sector Orejanos, calificó la instancia como una «muy buena reunión». De la actividad participaron la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry; el director de Vialidad Nacional, Federico Magnone; y el director de Arquitectura, Martín Tierno. Según detalló el dirigente, los inconvenientes más notorios en la Ruta 5 se concentran en el tramo comprendido entre Durazno y Sarandí Grande.

«Han sido muchas irregularidades que se intentan corregir con la renegociación realizada», sostuvo Licandro respecto a la situación de la doble vía.

Reclamos locales y seguridad vial

Acompañado por los planteos de la bancada de Orejanos Durazno, el diputado suplente puso sobre la mesa un listado de intervenciones prioritarias para la capital y el interior profundo:

Falta de mantenimiento en la trinchera de la calle Zorrilla en la ciudad de Durazno.

en la trinchera de la calle Zorrilla en la ciudad de Durazno. Situación del cruzavía vehicular en Parada Sud y la necesidad de mejorar la señalización de los cruces rurales del Ferrocarril Central.

en Parada Sud y la necesidad de mejorar la señalización de los cruces rurales del Ferrocarril Central. Instalación del semáforo de ingreso a Pueblo Centenario.

a Pueblo Centenario. Colocación de guardarrailes y cartelería de señalización en la Ruta 14, puntualmente frente al centro educativo de Panitea .

. Tareas de mantenimiento global en la Ruta 42.

Por otra parte, se informó que el presupuesto quinquenal previsto por el MTOP para la red vial nacional asciende a 2.600 millones de dólares. Licandro destacó que se reincorporará la certificación de las obras a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y que los nuevos contratos bajo la modalidad Cremaf sumarán controles más estrictos para asegurar la calidad de las obras ejecutadas por las firmas privadas.

La ministra Etcheverry se reunió con dirigentes del Frente Amplio en Durazno

El plan de obras proyectado para Durazno

Durante la agenda de trabajo que incluyó una recorrida de la ministra Etcheverry desde Cerro Chato hasta la capital de Durazno, se repasaron los proyectos viales que se encuentran en carpeta o ejecución en el territorio departamental:

Ruta 19: Ya están en marcha las tareas desde Cerro Chato, abarcando también la avenida de acceso a la localidad.

Ya están en marcha las tareas desde Cerro Chato, abarcando también la avenida de acceso a la localidad. Ruta 6: Se planifica la reparación total en el quinquenio para el tramo que va desde Sarandí del Yí hasta Comercio Sainz.

Se planifica la reparación total en el quinquenio para el tramo que va desde Sarandí del Yí hasta Comercio Sainz. Ruta 4: Intervenciones en el Camino a la Balsa, desde Carlos Reyles hasta Baygorria. En el empalme de las rutas 5 y 4 se construirán cuatro paradas de ómnibus.

Intervenciones en el Camino a la Balsa, desde Carlos Reyles hasta Baygorria. En el empalme de las rutas 5 y 4 se construirán cuatro paradas de ómnibus. Ruta 5 al norte: El tramo desde el kilómetro 329 hacia el norte quedará finalizado antes de que culmine el presente año. Además, en breve iniciará la reparación del puente ferroviario sobre el Río Negro.

Puntualmente para Durazno capital, el ministerio prevé la iluminación del bypass entre Ruta 5 y Ruta 14, una parada de pasajeros en Santa Bernardina, un convenio con el CAIF Travesuras, intervenciones en el túnel de Ruta 5 y la reprogramación de los semáforos instalados sobre dicha arteria.

Visión de descentralización

En su paso por Cerro Chato para evaluar la infraestructura en desarrollo, la ministra Lucía Etcheverry remarcó el perfil descentralizado de la inversión.

La secretaria de Estado enfatizó que la cartera no concentra los fondos en megaobras de una sola región, sino que busca distribuir los recursos en todo el territorio para favorecer la conectividad, la circulación de la producción de carga y el dinamismo de las economías locales mediante la generación de empleo en el interior del país.