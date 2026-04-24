El MTOP construye 54 garitas en el país, varias en Rutas 5 y 6 de Durazno

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció la construcción de 54 nuevas garitas en todo el país, en el marco de su política de seguridad vial y mejora del transporte público. Entre las rutas beneficiadas se encuentran la Ruta Nacional N.º 5 y la Ruta Nacional N.º 6, ambas con trazado en el departamento de Durazno.

El foco de la iniciativa está puesto en la instalación y mejora de refugios peatonales en los puntos de ascenso y descenso del transporte de pasajeros, «con el objetivo de incrementar la seguridad y la accesibilidad», indicó la cartera de Estado.

Lo realizado hasta ahora: 29 refugios en la actual administración

En lo que va de la actual administración, el MTOP ya construyó 29 refugios peatonales en rutas nacionales, ejecutados a través del contrato gestionado por la División Seguridad en el Tránsito.

Las obras se desplegaron en una red amplia de rutas del país, entre ellas la Ruta 5, en el marco de los trabajos de duplicación que abarcan el tramo entre Canelones y la ciudad de Durazno. El listado completo de rutas intervenidas incluye la 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 26, 27, 30, 82 y 90.

Sumando las intervenciones realizadas por las distintas regionales del Ministerio, el total de nuevos refugios peatonales en rutas nacionales durante la actual administración asciende a 54 garitas.

Cómo solicitar una garita o parada oficial

El MTOP recordó que cualquier ciudadano puede gestionar este tipo de infraestructura a través del portal de trámites del Estado. El trámite en línea disponible permite solicitar:

La construcción de refugios peatonales .

. La señalización de paradas oficiales o habilitadas en rutas nacionales.

en rutas nacionales. Retiros o adecuaciones que contribuyan a un ascenso y descenso más seguro de los pasajeros.