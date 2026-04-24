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viernes 24 de abril de 2026

El MTOP construye 54 garitas en el país, varias en Rutas 5 y 6 de Durazno

Por Lectura: 2 minutos
El MTOP construye 54 garitas en el país, varias en Rutas 5 y 6 de Durazno
La continuidad de construcción de garitas se aseguró desde MTOP para el 2026

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció la construcción de 54 nuevas garitas en todo el país, en el marco de su política de seguridad vial y mejora del transporte público. Entre las rutas beneficiadas se encuentran la Ruta Nacional N.º 5 y la Ruta Nacional N.º 6, ambas con trazado en el departamento de Durazno.

El foco de la iniciativa está puesto en la instalación y mejora de refugios peatonales en los puntos de ascenso y descenso del transporte de pasajeros, «con el objetivo de incrementar la seguridad y la accesibilidad», indicó la cartera de Estado.

Lo realizado hasta ahora: 29 refugios en la actual administración

En lo que va de la actual administración, el MTOP ya construyó 29 refugios peatonales en rutas nacionales, ejecutados a través del contrato gestionado por la División Seguridad en el Tránsito.

Las obras se desplegaron en una red amplia de rutas del país, entre ellas la Ruta 5, en el marco de los trabajos de duplicación que abarcan el tramo entre Canelones y la ciudad de Durazno. El listado completo de rutas intervenidas incluye la 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 26, 27, 30, 82 y 90.

Sumando las intervenciones realizadas por las distintas regionales del Ministerio, el total de nuevos refugios peatonales en rutas nacionales durante la actual administración asciende a 54 garitas.

Cómo solicitar una garita o parada oficial

El MTOP recordó que cualquier ciudadano puede gestionar este tipo de infraestructura a través del portal de trámites del Estado. El trámite en línea disponible permite solicitar:

  • La construcción de refugios peatonales.
  • La señalización de paradas oficiales o habilitadas en rutas nacionales.
  • Retiros o adecuaciones que contribuyan a un ascenso y descenso más seguro de los pasajeros.
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Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.