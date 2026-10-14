El proyecto para transformar el antiguo molino Caorsi se presentaría antes de fin de año

La Intendencia de Durazno prevé presentar antes de finalizar 2026 el proyecto de recuperación del antiguo molino Caorsi, un inmueble adquirido por el gobierno departamental con la intención de transformarlo en un espacio para actividades deportivas, culturales y recreativas.

El intendente Felipe Algorta señaló que la administración trabaja en la definición de las intervenciones que podrían realizarse en el predio, entre ellas una plaza techada, así como en la planificación de las etapas y los recursos necesarios para concretar la iniciativa.

La recuperación del inmueble forma parte de los proyectos de mayor alcance que impulsa el Ejecutivo departamental y requerirá establecer un diseño que permita aprovechar las instalaciones existentes.

Una plaza techada y nuevos espacios de uso público

Entre las alternativas consideradas figura la creación de una plaza techada, concebida como parte de un conjunto de espacios que podrían destinarse a distintas actividades comunitarias.

La propuesta apunta a recuperar el antiguo molino y generar un nuevo lugar de encuentro, con posibilidades de desarrollar actividades deportivas, culturales y recreativas.

No obstante, el alcance definitivo de las obras todavía debe ser establecido mediante el proyecto técnico correspondiente.

La Intendencia deberá determinar qué intervenciones son viables, cuáles podrán ejecutarse en una primera etapa y qué recursos serán necesarios para avanzar en las siguientes.

Reuniones con ediles y aportes de profesionales

Como parte del proceso, días atrás se realizó una reunión con tres ediles integrantes de la comisión vinculada a los aportes y el seguimiento de la iniciativa.

La administración también contempla generar instancias de intercambio entre el arquitecto Apolo y otros profesionales interesados en contribuir a la elaboración del proyecto.

El objetivo es recibir propuestas y observaciones que puedan incorporarse al análisis del destino del inmueble, sin detener los procedimientos técnicos previstos para avanzar en su diseño.

La definición deberá compatibilizar expectativas y recursos

La recuperación del molino Caorsi ha generado expectativas sobre las posibilidades de incorporar nuevos espacios públicos a la ciudad.

Sin embargo, se trata de una intervención de magnitud, que requerirá ordenar prioridades y establecer las distintas etapas de ejecución.

El gobierno departamental pretende dar a conocer la propuesta antes de que termine el año, momento en el que se espera contar con una definición más concreta sobre el aprovechamiento del predio.

Hasta entonces, las alternativas mencionadas permanecen como componentes de un proyecto en elaboración y no como obras ya aprobadas para su ejecución.