El futuro del Molino Caorsi abre el debate: el FA propone escuchar a los vecinos y llamar a un concurso

La bancada respalda la compra del histórico edificio, pero plantea una convocatoria pública de ideas antes de definir su destino.

El destino del histórico edificio entra en debate

La adquisición del histórico Molino Caorsi por parte de la Intendencia cuenta con el respaldo de los ediles del Frente Amplio, pero la bancada de izquierda quiere que el próximo capítulo se escriba con participación de la comunidad.

En conferencia de prensa realizada el lunes en la sede de la Junta Departamental, los ediles frenteamplistas plantearon que el futuro uso del inmueble sea definido a partir de un proceso de consulta con vecinos, organizaciones sociales y la comunidad educativa.

La propuesta concreta es habilitar, a través de la página web de la Intendencia, una convocatoria pública de ideas para recoger propuestas sobre los posibles usos del predio.

En una etapa posterior, esos aportes podrían servir como base para realizar un concurso nacional de arquitectura y urbanismo.

“Primero escuchar a la gente y después construir un proyecto” fue, en síntesis, el planteo de la bancada.

Los ediles aclararon que la iniciativa no supone cuestionar las ideas que ya maneja el Ejecutivo departamental. Por el contrario, señalaron que buscan incorporar a la ciudadanía desde las primeras etapas de definición de un proyecto de gran impacto para la ciudad.

También recordaron que la adquisición del Molino Caorsi estaba incluida en el programa de gobierno del Frente Amplio.

La compra no está condicionada al proyecto

Desde la bancada se dejó claro que la propuesta de participación ciudadana no pretende retrasar la adquisición del inmueble.

Mientras avanzan los trámites correspondientes a la expropiación, compra y escrituración, entienden que puede desarrollarse paralelamente el proceso de consulta.

El respaldo a la adquisición tampoco está condicionado al destino que finalmente se defina para el edificio. Los ediles manifestaron su disposición a acompañar en la Junta Departamental el paso necesario para concretar la compra y dejar para una segunda etapa la discusión sobre la intervención y el uso definitivo.

La idea es que el proyecto pueda alcanzar el mayor consenso político y social posible antes de definir una intervención de esta magnitud.

Un proyecto que trascienda un período de gobierno

Para el Frente Amplio, el desafío no consiste solamente en recuperar un inmueble de alto valor patrimonial, sino en conseguir que el espacio sea apropiado por la comunidad.

Los ediles sostienen que una obra pública de estas características no debería definirse exclusivamente desde el gobierno, sino incorporar las voces de quienes posteriormente utilizarán el lugar.

En ese sentido, consideraron que una convocatoria pública y un eventual concurso permitirían ampliar la discusión y jerarquizar el proyecto.

También remarcaron que la dimensión económica y edilicia de la intervención hace necesario pensar en una propuesta de largo plazo, capaz de trascender el actual período de gobierno.

📌 LA PROPUESTA DEL FA 1. Avanzar con la adquisición del Molino Caorsi.

2. Abrir una convocatoria pública de ideas a través de la web de la Intendencia.

3. Recoger propuestas de vecinos, organizaciones y comunidad educativa.

4. Utilizar esos aportes como insumo para un eventual concurso nacional de arquitectura y urbanismo.

5. Definir un proyecto con consenso político, participación ciudadana y preservación patrimonial.

El Ejecutivo trabaja en una plaza cerrada

Como informó anteriormente El Acontecer, el Ejecutivo Departamental trabaja sobre una de las ideas planteadas durante la campaña por el intendente Felipe Algorta: construir en el predio del Molino Caorsi una plaza techada de grandes dimensiones, presentada como una de las más grandes del país.

Según señalaron los ediles frenteamplistas durante la conferencia, Algorta recibió favorablemente la propuesta de incorporar a la población al proceso de definición del futuro del inmueble.

Durante un intercambio mantenido durante el fin de semana, el intendente habría señalado que varias de las ideas planteadas coinciden con conceptos que ya maneja el Ejecutivo, por lo que existe disposición para avanzar conjuntamente, según relataron los ediles.

La posibilidad de construir sobre esas coincidencias abre la puerta a un proceso que combine las distintas visiones sobre el futuro del histórico edificio.

Patrimonio y futuro

Más allá de cuál sea finalmente el destino del predio, desde el Frente Amplio se remarcó la necesidad de preservar el carácter histórico del Molino Caorsi, vinculado a una de las primeras experiencias industriales de relevancia del departamento.

La discusión que comienza ahora apunta así a resolver no solamente qué hacer con un edificio histórico, sino cómo recuperar ese espacio para Durazno y qué proyecto puede sostenerse durante las próximas décadas.

La intención planteada por los ediles es que la futura intervención logre combinar recuperación patrimonial, participación ciudadana y una mirada de largo plazo para la ciudad.