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viernes 22 de mayo de 2026

Etcheverry visitó Durazno: ruta 19, bypass de ruta 14 y obras en el acceso Sur

La ministra recorrió la ciudad y se reunió con Algorta. También habló del puente de Paso de los Toros, la doble vía de ruta 5 y la Picada de Oribe.
Por Lectura: 4 minutos
Etcheverry visitó Durazno: ruta 19, bypass de ruta 14 y obras en el acceso Sur
Autoridades del ministerio e Intendencia se juntaron en Durazno

Acompañada, entre otros, por el director nacional de Arquitectura, el duraznense Martín Tierno, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, recorrió la ciudad e interior del departamento, manteniendo una provechosa reunión con el intendente Felipe Algorta.

Ruta 19: «un trabajo sustantivo que reduce distancias»

La secretaria de Estado destacó el avance de obra constatado en ruta 19, en el tramo comprendido entre ruta 6 y Cerro Chato.

«Nos encontramos con una obra que la gente valora muchísimo. Un trabajo sustantivo que reduce distancias, dado que se corrige más de una veintena de curvas. Ello implica seguridad y mejora la conectividad del vecino», dijo.

La obra abarca una extensión de 33 kilómetros de carretera y consiste en la construcción de pavimento con mezcla asfáltica de la calzada. El proyecto contempla además la construcción de un empalme tipo rotonda en la intersección con ruta 6, trabajos de drenaje y alcantarillado, y diversas obras complementarias: calzadas de servicio, cruces, sendas peatonales, paradas de transporte público, entradas particulares, señalización e iluminación.

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Intendente Algorta y ministra Etcheverry
Intendente Algorta y ministra Etcheverry

El pasaje peatonal bajo ruta 5

Al referir a la charla mantenida con el intendente Algorta, admitió que el pedido de cierre del pasaje peatonal por debajo de ruta 5 es un tema que está a estudio.

«Es una pena, técnicamente es una muy buena solución. Ahora a ello hay que sumarle gestión y vida cotidiana, caso contrario es muy difícil. Nos comprometimos a estudiar la documentación que se nos elevó y, obviamente, a tomar las mejores decisiones de consenso», expresó.

El crecimiento logístico en el acceso Sur

Tras recorrer el tramo que va desde el Hotel Santa Cristina a la ciudad, habló de la necesidad de atender el crecimiento logístico.

«La idea es poder atenderlo, es desarrollo para el departamento. El espíritu es poder avanzar, traer una solución de la mano de la responsabilidad en el uso de los recursos», dijo.

La doble vía de ruta 5: expectativa para comienzos de 2027

Sobre los trabajos en ruta 5, habló de un nuevo ritmo de obra, especialmente en el tramo que va de Durazno a Sarandí Grande. «Se han atendido situaciones de algunos emprendimientos, pero particularmente de la gente que debe seguir viviendo». La falta de proyectos definidos nos llevaron a esto, lamentó.

Admitió que hay aspectos aún sin resolver —expropiaciones pendientes, entre otros—, albergando la expectativa de que la obra pueda estar «prácticamente terminada» para comienzos del año 2027.

Ingreso Sur: calle auxiliar junto a ruta 5

Al hacer un rápido punteo de las obras analizadas con el intendente Algorta en los ingresos Sur, Etcheverry habló de la intención de avanzar en la calle auxiliar que corre junto a ruta 5.

«De lograrse ello, no habrá necesidad de subir a la ruta para acceder o egresar del Parque de la Hispanidad. Estamos estudiando los tramos y la etapabilidad de la ejecución». Si Intendencia y Ministerio aunan esfuerzos, la solución puede darse en otros plazos, asumió.

Tramo a Baygorria

Sobre las proyectadas mejoras en ruta 4, adelantó que el tramo que va a Baygorria se va a ejecutar. Dejó en claro que no todas las rutas implican carpeta asfáltica. «Es algo relacionado con los estudios, simulaciones de tránsito actual, tránsito futuro. La idea pasa por conjugar la mejor forma de gestionar para llegar a todos los lugares».

Puente ferroviario de Paso de los Toros

Informó que culminaron los relevamientos para determinar el tipo de intervención a realizar en el puente ferroviario de Paso de los Toros.

«Estamos convencidos de que la obra comenzará en próximos meses. Es imprescindible para sacar producción del norte del país», aseguró.

Picada de Oribe

Consultada por la situación del camino Picada de Oribe, hoy en muy mal estado, dijo que algunas cuestiones se pueden solucionar. «Tenemos el compromiso de hacer los caminos de la Balsa y de Arévalo, que son lugares en los que la forestación no estaba y ahora llegó. Tratamos de dar respuesta».

Los planteos del intendente Algorta

El intendente Felipe Algorta agradeció la receptividad de la ministra Etcheverry hacia los diferentes planteos realizados: ampliar el acceso de tránsito pesado en camino Andrade, un descanso para camiones en la rotonda norte de ruta 5, y la calle de servicios que transcurre de la rotonda sur hacia el Hotel Santa Cristina.

«Confirmó la iluminación del bypass de ruta 14, hablamos de la mejora en el bypass de tránsito pesado en Carmen, y de optimizar la doble vía de ingreso a Cerro Chato», señaló el jefe comunal.

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Periodista especializado en política y economía de El Acontecer, diario de Durazno, Uruguay. Cubre la actividad institucional, política departamental y nacional, y el acontecer económico que impacta en la región. Con más de 35 años de experiencia, es una de las voces de referencia en el análisis político local del departamento de Durazno.