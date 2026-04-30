El Ministerio de Defensa construirá 20 viviendas para su personal en Durazno

El Ministerio de Defensa Nacional prevé la construcción de 20 viviendas destinadas al personal subalterno con asiento en el departamento de Durazno. La novedad fue adelantada por el director general de Servicios Sociales del Ministerio de Defensa, Alberto Fumero, quien confirmó que más de un centenar de familias de funcionarios de la Brigada Aérea y del Ejército se encuentran actualmente en lista de espera.

Dónde y cómo: modulares frente al estadio 14 de Octubre

Las viviendas se levantarán en un predio del Ministerio de Vivienda ubicado frente al estadio 14 de Octubre, en la ciudad de Durazno. Se trata de casas modulares prefabricadas, diseñadas para adaptarse a las distintas realidades familiares: de uno, dos y tres dormitorios, según el tamaño del núcleo familiar.

«Cuando pase a nuestra jurisdicción, con la empresa contratada, se espera armar esos núcleos habitacionales de uno, dos y tres dormitorios», explicó Fumero.

El Ministerio accedió a más de 80 módulos, con los que construirá en total 44 viviendas distribuidas en tres departamentos:

20 viviendas en Durazno.

en Durazno. 12 viviendas en Paso de los Toros.

en Paso de los Toros. 12 viviendas en Trinidad.

Este último es, según Fumero, el proyecto más avanzado. Se trata de las primeras viviendas de servicio del Ministerio de Defensa en el interior del país.

Una novedad en el régimen: de tres a cinco años de cesión

La iniciativa llega acompañada de una modificación del decreto vigente que regula el uso de estas viviendas. El cambio clave es que el plazo de cesión se extiende de tres a cinco años, lo que da a las familias beneficiarias más tiempo para acumular recursos y avanzar hacia la vivienda propia.

«Lo que se pretende es dar la oportunidad al beneficiario de poder juntar algún pesito más pensando en la vivienda propia», explicó el jerarca.

El peor pago del sector público: «Nos enfocamos en darles herramientas»

Fumero fue directo al fundamentar la política habitacional: el personal subalterno de las Fuerzas Armadas es, a su entender, el trabajador público de menores ingresos del país.

«Por ello nos enfocamos en darles las herramientas necesarias para que puedan mejorar sus condiciones de vida», afirmó.

La selección de beneficiarios sigue un proceso interno del Servicio de Vivienda de las Fuerzas Armadas, con un equipo multidisciplinario que define prioridades. «Las familias se anotan y existe un equipo multidisciplinario que marca las pautas. Las que van accediendo son las de mayor vulnerabilidad», detalló.

Como horizonte más amplio, Fumero adelantó que se ultiman detalles de un fideicomiso para la construcción de otro centenar de soluciones habitacionales a nivel nacional.

Pasajes de transporte: 6.000 por mes y nuevas rutas

En otro capítulo de la gestión, Fumero informó sobre el relanzamiento del programa de subsidio de pasajes para el personal que reside con su familia en otro departamento. El sistema ya funciona con Anetra (Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero) y el Grupo 12 está solicitando incorporarse.

«Estamos accediendo hasta 6.000 pasajes por mes. Tuvimos la suerte de que el contrato original estaba firmado con Anetra, y hoy Grupo 12 está pidiendo participar. Es algo que nos deja muy contentos porque nos permite acceder a nuevas rutas, mayor conectividad», señaló.

Fumero también adelantó que se aguarda una reunión con el Congreso Nacional de Intendentes para mejorar la articulación con empresas de transporte locales, clave para traslados cortos como el tramo Durazno-Trinidad.

La residencia estudiantil en el Regimiento Galarza: «Tema a estudio»

Consultado sobre la posibilidad de que la residencia estudiantil proyectada por el intendente Felipe Algorta se instale en el predio del Regimiento Pablo Galarza, Fumero fue cauto pero abierto: «Esperamos afinar algunos detalles, principalmente con el equipo técnico respecto a la viabilidad del planteo. Para nosotros culminar la mudanza implica un gasto importante en virtud del traslado de elementos tales como los tanques de guerra. Son temas a estudiar para ver si podemos avanzar».