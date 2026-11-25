Un movimiento político que comenzó a gestarse en Cerro Chato obtuvo el reconocimiento del Plenario Nacional del Frente Amplio y prepara su presentación en Durazno para la primera quincena de diciembre. Se trata del Movimiento desde los Interiores Frenteamplista (MiFA), que se incorpora a la orgánica partidaria como grupo de alcance nacional, según informó la agrupación en un comunicado.

Entre sus integrantes se encuentra el duraznense Mauricio Bertalmio, candidato a la Intendencia por el Frente Amplio en las últimas elecciones departamentales, junto al exintendente de Maldonado Óscar de los Santos y el exreferente sindical de la minera Aratirí Francisco da Silva.

La particularidad de este espacio político radica en su origen. Comenzó a gestarse en Cerro Chato, localidad situada en la confluencia de los departamentos de Durazno, Treinta y Tres y Florida. Desde allí inició un proceso de organización que fue sumando adhesiones en distintos puntos del país.

El Ejecutivo Nacional de MiFA está integrado por Flavia Coelho, Richard Tessier, Gonzalo Reboledo, Eduardo Espillar, Gustavo Salaberry y Marcelo Díaz, junto a De los Santos y Da Silva.

Según informó el movimiento, ya confirmaron su participación dirigentes de 13 departamentos del interior, además de Montevideo. Su objetivo es consolidar un espacio con representación nacional que tenga como punto de partida las realidades del interior del país.

De Cerro Chato a la orgánica nacional del Frente Amplio

En un comunicado, MiFA celebró la resolución del Plenario Nacional del Frente Amplio que aprobó su incorporación a la estructura partidaria como grupo nacional.

El reconocimiento llegó a menos de un año de su lanzamiento, realizado en La Paloma, departamento de Rocha.

Durante ese período también se desarrollaron dos asambleas, en Florida y Treinta y Tres, que permitieron ampliar la organización y establecer vínculos con dirigentes y militantes de diferentes zonas del país.

Desde MiFA señalaron que su crecimiento se apoyó en el diálogo con los sectores, las bases y la militancia, así como en el contacto directo con las distintas realidades del territorio mediante recorridas y encuentros.

La elección de Cerro Chato como lugar de nacimiento del movimiento tiene, además, un significado histórico para sus integrantes.

Allí, el 3 de julio de 1927, durante un plebiscito local, una mujer ejerció por primera vez el derecho al voto en Uruguay. Los integrantes de MiFA vinculan ese antecedente con la construcción de nuevos espacios de participación política.

Presentación en Durazno y proyección hacia 2029

La presentación prevista en Durazno durante la primera quincena de diciembre será una nueva instancia para dar a conocer el movimiento y sus objetivos.

La mirada de la agrupación está puesta en el próximo ciclo electoral, que comenzará a mediados de 2029 con las elecciones internas.

Hasta entonces, MiFA pretende consolidar su estructura, ampliar su presencia territorial y desarrollar una propuesta política dentro del Frente Amplio.

Según sus integrantes, el objetivo es fortalecer a la fuerza política desde el interior, incorporando también la participación de Montevideo y el área metropolitana.

“Aspiramos a fortalecer el Frente Amplio desde los interiores a través de un movimiento nacional que necesita también de la capital y el área metropolitana”, señala el comunicado difundido por la agrupación.