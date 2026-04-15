MIDES impulsa estrategia local para atender la situación de calle en Durazno

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) trabaja en la implementación de una estrategia local para atender a las personas en situación de calle en la ciudad de Durazno. La iniciativa avanza en un contexto donde todavía no se dispone de datos oficiales precisos, aunque estimaciones preliminares ubican en varias decenas el número de personas que atraviesan esta realidad en la capital departamental.

Censo en marcha y coordinación interinstitucional

Uno de los primeros pasos concretos es la elaboración de un registro formal de personas en situación de calle. La Policía viene desarrollando un relevamiento para dimensionar la problemática, en coordinación con las autoridades del MIDES a nivel local.

Leonella Camejo, directora departamental del MIDES, confirmó que el proceso está en curso: «Estoy en contacto con el jefe de Policía para crear un registro», indicó, subrayando la importancia de contar con información precisa para orientar las respuestas institucionales de manera más efectiva.

El refugio local, ahora con atención las 24 horas

El refugio existente en la ciudad ha experimentado una evolución significativa en su funcionamiento. Actualmente opera como un centro de atención durante las 24 horas, lo que representa un cambio importante respecto a la modalidad anterior, vinculada principalmente a la cobertura nocturna en épocas de frío.

No obstante, desde el MIDES se reconoció que persiste cierto desconocimiento en la población sobre la operativa y el alcance real del servicio. En cuanto a la capacidad, los cupos están limitados a veinte personas, una decisión técnica orientada a garantizar un abordaje individualizado y un seguimiento más efectivo de cada situación.

Una problemática que no se limita al invierno

Uno de los aspectos que las autoridades buscan instalar con claridad es que la situación de calle no es exclusivamente un fenómeno invernal. Aunque históricamente se asocia a los meses más fríos, el MIDES ha detectado movimiento y casos también durante el verano, lo que evidencia que se trata de una problemática estructural que requiere políticas sostenidas en el tiempo y no únicamente respuestas estacionales.

Este enfoque busca consolidar un modelo de atención continuo, que combine el registro de casos, la intervención técnica y la articulación entre organismos públicos para dar respuestas más integrales a quienes se encuentran en esta situación de vulnerabilidad.



Informe Fredy Rusch para mediospublicos.uy