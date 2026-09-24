Sánchez: “Queremos crear las mejores condiciones para la vida de los vecinos en su barrio”

Autoridades nacionales y departamentales presentaron en Durazno los alcances de Más Barrio y luego recorrieron Las Higueras. Vivienda, seguridad, espacios públicos y convivencia estarán entre los ejes de una intervención que se definirá junto a instituciones y vecinos.

En la mañana de ayer, con la presencia del Secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, de algunos ministros y del intendente departamental Felipe Algorta, en el salón de la Intendencia de Durazno, se realizó la presentación por parte de dichas autoridades del programa Más Barrio. Dicha iniciativa se está planteando ya en territorio en el barrio Las Higueras, donde los visitantes se trasladaron en horas de la tarde para un encuentro con las instituciones sociales que intervendrán allí y con los vecinos.

El programa Más Barrio apunta a mejorar una serie de aspectos del barrio como la convivencia y la seguridad, los problemas habitacionales y de salud, para generar en el mismo las condiciones óptimas para la vida de los vecinos. El programa trabaja en el marco de Presidencia de la República junto con los ministerios de Vivienda e Interior y a su vez coordina con el resto de los ministerios e instituciones públicas para poder realizar una intervención medida y clara en un territorio puntual.

Estuvieron presentes la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, el ministro del Interior, Carlos Negro y la responsable y orientadora del programa en Durazno, Silvana Nieves.

Alejandro Sánchez expresó que “el programa Más Barrio no es ni un programa de seguridad ni un programa de vivienda, es un programa que busca la intersección de ambas políticas. Cómo generamos condiciones de seguridad para mejorar la convivencia de un barrio y cómo construimos equipamiento urbano y soluciones habitacionales que permitan a los vecinos de esa zona poder disfrutar de su barrio, de su territorio, de una plaza pública, de servicios de capacitación y recreación, etc.”

Más adelante agregó que “el éxito de este programa está en que debe llevarse adelante en conjunto con los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales porque es una tarea de gobierno conjunto de los organismos. Aquí estamos intentando generar niveles de convivencia, de seguridad y de una vida más sana en cada uno de los barrios donde se vaya a implementar ese programa.”

Para el quinquenio se prevé intervenir en 21 zonas en diferentes barrios de Montevideo e interior, con un financiamiento externo para poder generar intervenciones en esos territorios donde se da la ocurrencia de delitos violentos y existen condiciones precarias de las condiciones socio-habitacionales.

Sánchez explicó que “Más Barrio llega para quedarse. Estamos en una etapa de planificación y de diagnóstico, junto con el gobierno departamental y los vecinos, para saber cuales son las intervenciones que vamos a realizar, y una vez que realicemos esas intervenciones, y esto lleva su tiempo porque hay que realizar licitaciones públicas, y se generen los espacios de convivencia permanecerán en el tiempo.” Agreguemos que la idea central del gobierno nacional es que el Estado llegue a estos territorios donde introducirá los cambios que las realidad exigen, para quedarse.

El Secretario de Presidencia, también expresó que una vez que esta primera etapa concluya habrá otras seguramente porque los vecinos y el barrio así los exigirán.

“Cuando arribamos a un nivel de convivencia empezamos a mirar el horizonte desde otra perspectiva y queremos más”, finalizó diciendo.

En linea con lo expresado por Sánchez, el ministro del Interior, Carlos Negro aseguró que “los principales reclamos de los vecinos giran en torno a los problemas de la zona vinculados con la vivienda y la seguridad. Nosotros a través de la Jefatura de Policía venimos trabajando desde hace un tiempo ya en atender los reclamos de seguridad en la zona. Creemos que esto ha tenido un buen despliegue y la sensación de los vecinos en este aspecto de la seguridad ha mejorado. Estamos preparando ahora el territorio para la intervención social que tendrá lugar seguidamente.”

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, dijo que “la mejora de la vivienda es otro de los aspectos del programa Más Barrio y con ello lo que tiene que ver con los espacios públicos y comunes del barrio, y el fortalecimiento comunitario. Esas son las primeras acciones y el cara a cara con cada vecino en el relevamiento que hicimos nos permite conocer mejor la realidad del barrio.”

En el censo realizado en Las Higueras se utilizó un formulario del Mides que permite conocer otros detalles de cada familia y las prestaciones sociales que recibe.

Silvana Nieves (Coordinadora del programa Más barrio, en Durazno)

La coordinadora del programa en territorio, Silvana Nieves, tuvo palabras de destaque para la receptividad que se tuvo desde el comienzo por parte de los vecinos en el barrio.

“Llegar al barrio fue muy de sorpresa y de bienvenida a la vez, y la comunidad estuvo muy abierta a trabajar en conjunto con el gobierno departamental y con todas las posibilidades que ofrece el gobierno nacional. Pudimos participar de la fiesta de la primavera en el barrio, que fue una fiesta en Las Higueras organizada por las instituciones del Estado (ANEP, INAU, MIDES, Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda, Gobierno departamental) y lo que nos dio la sensación de que las vecinas y vecinos están pensando en el barrio y en participar de un proceso inclusivo, de un proceso de mejora de la convivencia, donde la demanda está implícita en la esperanza. En esa cosa de que todo lo que venga será bienvenido y trabajado con los vecinos.”

Finalmente agregó “que no hay recetas y que cada uno de los barrios tiene demandas diferentes. La primera instancia fue la buena recepción por parte del barrio y ahora resta mucho trabajo por delante donde los vecinos y las vecinas van a ser los protagonistas.”