Más Barrio llegó a Las Higueras: más de 50 técnicos relevarán el barrio para definir las futuras intervenciones

El relevamiento puerta a puerta comenzó esta semana y busca que vecinos e instituciones definan juntos las prioridades de una intervención sin fecha de vencimiento.

Más de 50 técnicos comenzaron este miércoles el relevamiento puerta a puerta en Las Higueras, en el marco del programa Más Barrio, que busca conocer la realidad social y habitacional de la zona y definir junto a los vecinos las futuras líneas de intervención.

El trabajo se adelantó luego de las articulaciones realizadas con el Sistema Nacional de Emergencias ante la posibilidad de que las lluvias afectaran el cumplimiento de los plazos previstos.

La próxima semana está prevista la llegada de autoridades nacionales para realizar las presentaciones formales ante el gobierno departamental y las instituciones locales.

Una línea de base para conocer el barrio

La coordinadora del programa, Silvana Nieves, destacó el comienzo de las actividades y explicó que participan más de 50 técnicos provenientes de distintos ámbitos, entre ellos el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Desarrollo Social y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales.

El relevamiento utiliza como referencia el formulario de vulnerabilidad social del Mides, que permitirá establecer una línea de base sobre la realidad del barrio.

A esa información se suma el diálogo directo con las familias mediante el contacto puerta a puerta.

“Además del formulario, podemos tener un diálogo un poco más distendido con los vecinos y las vecinas”, explicó Nieves.

Ese intercambio permitirá conocer no solamente la situación habitacional, sino también aspectos vinculados con la convivencia, la seguridad, los equipamientos sociales y necesidades que puedan no estar contempladas en los registros existentes.

Un barrio joven

Nieves remarcó que todavía es prematuro establecer conclusiones, ya que el relevamiento recién comenzó, aunque destacó las primeras impresiones sobre la zona.

“Es un barrio que, en lo que tiene que ver por lo menos en estos primeros manzaneos respecto a infraestructura, está muy bien”, sostuvo.

Mencionó el estado de las calles, los cordones cuneta y varias viviendas, así como la existencia de un Centro Barrial en las cercanías.

Sin embargo, aclaró que el objetivo de Más Barrio es identificar junto con los habitantes aquellos aspectos que todavía requieren atención.

Uno de los datos que ya surge de los registros utilizados por el programa es la importante presencia de población joven. Según el censo de 2023 manejado por Más Barrio, más del 50% de los habitantes de Las Higueras son menores de 18 años.

Para Nieves, ese dato constituye una de las claves para pensar las necesidades de la comunidad, especialmente en educación, deporte, cultura, convivencia y espacios de desarrollo.

“Todavía es muy prematuro, pero uno de los objetivos que tiene el programa es generar las condiciones para que lo que se necesite pueda reforzarse o colocarse”, señaló.

📌 MÁS BARRIO EN LAS HIGUERAS Relevamiento: puerta a puerta durante tres jornadas

Equipo: más de 50 técnicos

Objetivo: conocer la realidad social y habitacional y definir prioridades

Participación: vecinos, instituciones y organismos públicos

Continuidad: el programa no tiene una fecha de finalización predeterminada

“Vinimos para quedar”

Una de las principales definiciones planteadas por Nieves refiere a la permanencia del programa en el territorio.

La coordinadora recordó una expresión utilizada por la ministra de Vivienda durante la presentación de Más Barrio: “no tiene fecha de vencimiento”.

La continuidad dependerá de los procesos y las características de cada comunidad, por lo que no se establecen de antemano plazos rígidos.

“Cada comunidad es diferente, cada uno de los equipamientos y los formatos que tienen las comunidades también son diferentes. Son procesos que vamos a construir con la comunidad”, expresó.

En esa línea, fue categórica: “Vinimos para quedar”.

El programa también trabaja en la conformación de equipos técnicos territoriales. Actualmente se encuentra en proceso de contratación de arquitectos y asistentes sociales mediante un llamado realizado a través de Uruguay Concursa.

La previsión es que Durazno cuente con ambos profesionales, quienes trabajarán en coordinación con los actores y técnicos locales y mantendrán contacto permanente con los vecinos.

El vecino como protagonista

Para Más Barrio, el relevamiento no constituye solamente una instancia de recopilación de datos. El propósito es que los propios habitantes participen en la definición de las prioridades.

“El vecino y la vecina son los protagonistas de todo esto”, remarcó Nieves.

Los habitantes conocen cotidianamente las calles, las necesidades de sus familias, las dificultades para acceder a determinados servicios y también las posibilidades de desarrollo existentes en el barrio.

La expectativa es que de ese intercambio surjan propuestas vinculadas con centros de desarrollo y convivencia, deporte, cultura, talleres y otros espacios que respondan a las demandas de la población.

Seguridad: más cámaras y presencia focalizada

El director nacional de Policía Comunitaria, comisario mayor Franco Zenone, destacó el trabajo interinstitucional que comenzó en Las Higueras y señaló que se busca conocer de primera mano las vulnerabilidades sociales, habitacionales y vinculadas con la convivencia y la seguridad.

Explicó que la Jefatura de Policía de Durazno puso a disposición sus medios para contribuir al relevamiento, mientras que Policía Comunitaria participa en el diseño metodológico y la implementación técnica de las acciones junto al Ministerio de Vivienda, Mides, Universidad de la República y otros organismos.

“El programa no viene a imponer acciones, sino a proponer; estas acciones se deben construir junto con la sociedad civil y los vecinos”, afirmó Zenone.

La selección de Las Higueras respondió a un análisis que cruzó información sobre actividad delictiva y problemas de convivencia con indicadores vinculados a infancia, vulnerabilidad social y precariedad habitacional.

También se estudió el entorno físico del barrio, identificando factores que pueden favorecer situaciones adversas, como falta de iluminación o deterioro de espacios públicos.

Respecto al planteo de vecinos sobre la instalación de una comisaría o subcomisaría, Zenone señaló que será un aspecto a considerar por las autoridades del Ministerio del Interior.

Mientras tanto, adelantó que se analizan medidas como un aumento de la videovigilancia y una mayor presencia policial focalizada, utilizando la evidencia para determinar días, horarios y lugares donde se requiere mayor presencia.

El programa contempla acciones de corto, mediano y largo plazo. Según explicó, los censos realizados en otros territorios permitieron detectar necesidades que no siempre eran expresadas inicialmente por los vecinos y orientar a partir de allí las intervenciones.

Las mejoras de espacios públicos, iluminación y limpieza pueden constituir algunas de las primeras acciones, mientras que las obras estructurales y eventuales mejoras habitacionales requieren mayores plazos y recursos.

El respaldo financiero de la CAF permitirá avanzar posteriormente en intervenciones de mayor dimensión.

Zenone aseguró que el Ministerio del Interior acompañará el proceso con presencia policial sostenida, disuasión focalizada, operativos y utilización de tecnología.

También sostuvo que el programa permanecerá en Las Higueras “el tiempo que sea necesario” y destacó el papel de los vecinos.

“La mayor parte de la población que vive en estos territorios es gente de bien, trabajadora, que quiere una mejora para los territorios”, afirmó.

La mirada de la Intendencia

El director general de Promoción Social de la Intendencia de Durazno, Gonzalo Recuero, destacó el trabajo conjunto con Más Barrio y señaló que el objetivo central es mejorar la calidad de vida de los habitantes de Las Higueras y Barrio Unión.

Explicó que la Intendencia trabaja desde hace dos meses, de manera coordinada con las instituciones que participan del programa.

“Son tiempos de la gente, tiempos estrictamente técnicos y de la gente, no tiempos políticos”, afirmó, destacando la decisión del intendente Felipe Algorta de “traccionar con todas las instituciones del Estado” para alcanzar mejoras concretas.

Recuero reconoció que Las Higueras experimentó un fuerte crecimiento demográfico durante los últimos 15 o 20 años y enfrenta desafíos vinculados con vivienda, empleo, seguridad y, especialmente, convivencia.

En ese sentido, llamó a evitar la estigmatización del barrio y de sus habitantes.

“Es un barrio de laburo, de gente espectacular”, sostuvo.

Recuperar espacios y fortalecer lo existente

El jerarca señaló que existen herramientas para mejorar las condiciones del entorno, desde la educación y el ordenamiento hasta la iluminación y la recuperación de espacios.

También valoró las acciones que la Intendencia ya desarrolla en la zona a través del Centro de Integración Barrial, con actividades deportivas, sociales, educativas y culturales.

A ello se suma el programa “Mejorá tu Vivienda” y el trabajo coordinado con el liceo y la escuela de Las Higueras.

El relevamiento que comenzó esta semana será el punto de partida para profundizar el diagnóstico y definir las próximas acciones. La premisa planteada por el programa es que esas decisiones no sean tomadas únicamente desde los organismos públicos, sino construidas junto a quienes viven diariamente en el barrio.