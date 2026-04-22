El programa «Más Barrio» desembarcará en el segundo semestre del año en el barrio Las Higueras de la ciudad de Durazno, con una intervención integral que contempla limpieza, iluminación, mejoras edilicias en lugares comunes y viviendas, además de incremento del patrullaje policial en la zona. Los detalles fueron brindados por el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, de cara al inicio de las actividades previsto para este jueves en el Cerro, Montevideo, primer escenario del programa.

Qué incluirá la intervención

La iniciativa nacional tiene un componente de seguridad, pero su base conceptual pasa por la convivencia barrial. En concreto, la intervención prevista incluirá varias acciones simultáneas:

Entrega de canastas de materiales de construcción para vecinos.

de construcción para vecinos. Apertura de calles dentro del barrio para mejorar la conectividad interna.

dentro del barrio para mejorar la conectividad interna. Demolición de viviendas en malas condiciones estructurales.

estructurales. Construcción de nuevas viviendas en los lugares intervenidos.

en los lugares intervenidos. Mejoras en la iluminación pública y en espacios comunes.

y en espacios comunes. Tareas de limpieza profunda en el sector.

profunda en el sector. Incremento del patrullaje policial como componente de seguridad.

«Acá no se trata de fiscalizar, sino de mejorar las condiciones de vida de los vecinos de cada barrio», explicó Sánchez, delimitando el espíritu del programa: la política pública se orienta a mejorar la convivencia y la seguridad de manera combinada, no a ejercer un control punitivo sobre los habitantes.

140 funcionarios, censo y registro edilicio

La implementación del plan contempla un despliegue territorial importante. Unos 140 funcionarios recorrerán las zonas de intervención con tres objetivos concretos: informar a los vecinos sobre la operativa, censar la población y registrar los problemas edilicios que se identifiquen, tanto en viviendas particulares como en espacios comunes.

Ese relevamiento inicial será la base sobre la que se definirán las intervenciones específicas en cada vivienda y en cada tramo del barrio.

Por qué estos barrios: desempleo, delitos violentos y precariedad

Sánchez explicó los criterios con los que el Gobierno seleccionó las primeras zonas de intervención. En el caso del Cerro Norte —primer escenario del programa—, se trata de un barrio con una tasa de desempleo mayor a la del resto del país, con alto índice de delitos violentos y con altos niveles de precariedad habitacional y social.

Esa combinación de variables —empleo, seguridad y hábitat— fue la que determinó los puntos prioritarios de intervención, siguiendo un cruce de datos que explica también por qué Las Higueras quedó entre las zonas seleccionadas en el interior del país.

Un plan interinstitucional con cinco zonas en 2026

La iniciativa es interinstitucional, con intervención de varios ministerios, organismos nacionales e intendencias departamentales. A lo largo de 2026, el plan alcanzará a cinco zonas del país:

Montevideo .

. Canelones .

. Durazno .

. Maldonado .

. Rivera.

La previsión para todo el período de la administración es llevarlo a 21 zonas en todo el territorio nacional, seleccionadas bajo los mismos criterios de priorización.

Financiamiento: USD 50 millones de la CAF

El programa Más Barrio será financiado con un préstamo de unos 50 millones de dólares otorgado por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, organismo que también habilitó una línea de crédito abierta para eventuales ampliaciones del programa.

A ese monto se suma el presupuesto asignado al Plan de Seguridad del Ministerio del Interior, que aporta el componente de patrullaje y presencia policial en las zonas de intervención. La suma de ambas fuentes configura el paquete de recursos con el que se sostendrá el despliegue territorial previsto.