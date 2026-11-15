El exministro del Interior Nicolás Martinelli cuestionó en Durazno la conducción de la seguridad pública y advirtió sobre lo que considera un deterioro de los indicadores delictivos. Sostuvo que el aumento de homicidios, heridos por armas de fuego y tentativas de homicidio confirma las advertencias que había realizado a comienzos de año, y criticó la distribución de efectivos policiales entre Montevideo y el interior.

Durante una conferencia de prensa en la Casa del Partido Nacional, el exjerarca también defendió la habilitación de los allanamientos nocturnos, reclamó mayor cooperación internacional para enfrentar el narcotráfico y planteó la necesidad de fortalecer las políticas de rehabilitación en las cárceles.

Martinelli viene desarrollando encuentros en distintos departamentos. Según indicó, ya estuvo en Montevideo, San José, Río Negro, Salto y Colonia, y tiene previstas nuevas visitas a Maldonado y Rivera.

«Hay datos realmente preocupantes que el Ministerio no está mostrando»

Uno de sus cuestionamientos más fuertes estuvo dirigido a la gestión del ministro del Interior, Carlos Negro, y a la presentación de los indicadores de seguridad pública.

Martinelli sostuvo que los datos del tercer trimestre confirman las advertencias que había realizado a comienzos de año, cuando cuestionó la forma en que el Ministerio presentó las cifras ante el Parlamento.

«Se comparó con lo que le servía y no con lo que no le servía», afirmó.

Según su interpretación de los indicadores, se registra un aumento de homicidios, personas heridas por armas de fuego, víctimas menores de edad y tentativas de homicidio.

También manifestó preocupación por las rapiñas y los hurtos. Señaló que, aunque estos delitos habían mostrado descensos importantes en períodos anteriores, durante 2025 la reducción perdió intensidad.

Como ejemplo, indicó que las rapiñas habían disminuido un 15 % durante el primer semestre, mientras que en el acumulado más reciente la caída se situaba en torno al 3,4 %.

Asimismo, mencionó un incremento del 3 % en los hurtos durante el último trimestre considerado.

A partir de esa evolución, advirtió que ambos delitos podrían alcanzar un punto de estancamiento y posteriormente volver a aumentar.

«Hay datos realmente preocupantes que el Ministerio no está mostrando como debería», sostuvo.

Cuestionó el traslado de policías del interior a Montevideo

Martinelli también apuntó a decisiones de conducción, cambios en la cúpula policial y distribución de los recursos humanos.

Cuestionó la designación de jerarcas que, según dijo, ya habían ocupado cargos de confianza durante anteriores administraciones frenteamplistas y cuyos resultados consideró negativos.

Uno de los aspectos que más criticó fue el traslado de efectivos policiales desde el interior hacia Montevideo, una política que, a su entender, debilita la presencia territorial y reduce los controles en rutas nacionales y caminos vecinales.

Recordó que, cuando asumió el gobierno en marzo de 2020, había un promedio de entre 400 y 450 policías por jefatura departamental en el interior. Según sus cifras, al finalizar la administración anterior, en marzo de 2025, ese promedio había aumentado a unos 750 efectivos.

El exministro sostuvo que durante su gestión se trabajó para recuperar comisarías, subcomisarías, destacamentos y otras dependencias policiales.

Consideró que las decisiones actuales podrían revertir parte de ese proceso.

«Eso generó poco control en el interior del país, en rutas y caminos vecinales», afirmó.

Vinculó esa menor presencia policial con mayores posibilidades para el contrabando, que, recordó, no comprende únicamente cigarrillos y bebidas, sino también el tráfico de personas, armas, municiones y drogas.

Allanamientos nocturnos: «La Policía debería tener todas las herramientas»

Consultado sobre la posibilidad de habilitar los allanamientos nocturnos, Martinelli reiteró su respaldo a esa iniciativa.

Aclaró que no se trata de una medida capaz de resolver por sí sola los problemas de seguridad, pero sostuvo que la Policía debería contar con esa herramienta para utilizarla cuando las circunstancias lo requieran.

Recordó que Uruguay se encuentra entre los países que mantienen restricciones constitucionales para realizar allanamientos durante la noche y señaló que muchas naciones con mejores indicadores de seguridad pública permiten esos procedimientos.

A su entender, actuar en horario nocturno puede ofrecer ventajas operativas, tanto por la menor circulación de personas en la vía pública como por el factor sorpresa frente a quienes son objeto de una investigación.

«La Policía debería tener todas los implementos posibles dentro de esa caja de herramientas para poder utilizarlas cuando llegue el momento», manifestó.

«No creo que la guerra contra el narcotráfico esté perdida»

El exministro también se refirió al avance de las organizaciones criminales y rechazó la idea de que el combate al narcotráfico sea una batalla perdida.

«No creo que la guerra contra el narcotráfico esté perdida. Si no, no estaría acá», afirmó.

Para Martinelli, enfrentar estas organizaciones requiere una Policía capacitada, mejores controles fronterizos, incorporación de tecnología y, especialmente, una cooperación internacional más efectiva.

Explicó que las redes del narcotráfico operan más allá de las fronteras nacionales, mientras que las facultades de actuación de las policías y los Estados se encuentran limitadas por sus respectivos territorios.

En ese contexto, consideró fundamental fortalecer el intercambio de información y las acciones conjuntas con los países vecinos y otros gobiernos de la región.

También destacó la importancia de aprovechar mecanismos existentes, como Interpol y Ameripol.

Sobre esta última organización, cuya estructura institucional se formalizó en 2023, sostuvo que todavía no se han aprovechado suficientemente sus posibilidades de cooperación.

Para el exjerarca, una coordinación internacional más efectiva permitiría combatir organizaciones que actúan en varios países y dificultar que sus integrantes encuentren refugio al cruzar una frontera.

Cárceles: trabajo, educación y rehabilitación

La situación del sistema penitenciario fue otro de los asuntos abordados durante su visita a Durazno.

Martinelli sostuvo que lo que sucede dentro de las cárceles tiene consecuencias directas sobre la seguridad fuera de ellas.

Recordó que durante la administración anterior se incorporaron instituciones como la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica a distintas iniciativas vinculadas con el sistema penitenciario.

También mencionó la construcción de nuevas unidades y las mejoras realizadas en las condiciones de reclusión.

Sin embargo, reconoció que persisten desafíos importantes, especialmente en el acceso al trabajo y a la educación.

Señaló que muchas personas privadas de libertad desean trabajar, pero no encuentran oportunidades suficientes, mientras que otras quieren estudiar y tampoco cuentan con las condiciones necesarias para hacerlo.

A su entender, ampliar estas posibilidades es fundamental para mejorar las perspectivas de reinserción.

Salud mental y adicciones: una responsabilidad de todo el Estado

Martinelli puso especial énfasis en la atención de la salud mental y los consumos problemáticos de drogas.

Consideró insuficientes los recursos disponibles para atender a personas privadas de libertad que atraviesan situaciones de adicción, así como los mecanismos de apoyo a las familias que enfrentan estos problemas fuera del sistema penitenciario.

Sostuvo que se trata de una deuda que no corresponde exclusivamente al Ministerio del Interior, sino que compromete al conjunto del Estado.

Para el exministro, la falta de tratamiento, acompañamiento y oportunidades de reinserción limita las posibilidades de recuperación de las personas y termina repercutiendo en la seguridad de toda la sociedad.

En ese marco, insistió en que el combate al delito debe combinar herramientas policiales, coordinación internacional y políticas que atiendan las causas y consecuencias de la criminalidad.