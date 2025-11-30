Close Menu
Archivo
noviembre 2025
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
domingo, noviembre 30
BSE
BSE
BSE

Martín Sastre es el nuevo presidente de la Departamental Nacionalista

Por Política Lectura: 1 minuto
Martín Sastre es el nuevo presidente de la Departamental Nacionalista
el edil Martín Sastre fue elegido nuevo presidente de la Departamental Nacionalista

En un encuentro realizado en la noche del viernes, y con la presencia de Álvaro Delgado, presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, el edil Martín Sastre fue elegido nuevo presidente de la Departamental Nacionalista. Asume en reemplazo del dirigente José Pedro Rodríguez.

Sastre, actual presidente de la Junta Departamental de Durazno, estará acompañado por Enrique Erramuspe, Natalia Díaz, Luis Alberto Martínez, Matías Luján, Verónica Abi Rached, Mauricio Hernández, Rosario Morena, Carlos Torres y Pablo Recarte, quienes ocuparán los primeros lugares en la integración.

Martín Sastre es el nuevo presidente de la Departamental Nacionalista

Del acto participaron, entre otros, el intendente Felipe Algorta, el ex intendente Carmelo Vidalín, la secretaria general de la IDD Ana Laura Gadea, ediles, dirigentes y adherentes.

En diálogo con EL ACONTECER, Delgado afirmó que la instancia permitió avanzar en uno de los objetivos centrales del partido: “renovar las 19 departamentales. Hacer de éste un partido más abierto, cercano y descentralizado”. El proceso continuará en próximas instancias, indicó.

Comentarios
Los comentarios son responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente la opinión de El Acontecer.
⚠️ No vemos los comentarios.
Por favor iniciá sesión en Facebook o desactivá el bloqueo de rastreo para participar.
PUBLICIDAD
Trips & Travels Bariloche 2026
DAC
Divino
Cambio Aguerrebere
Óptica Florida
La Banca
MW Automotriz

Continuar leyendo