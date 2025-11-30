Martín Sastre es el nuevo presidente de la Departamental Nacionalista

En un encuentro realizado en la noche del viernes, y con la presencia de Álvaro Delgado, presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, el edil Martín Sastre fue elegido nuevo presidente de la Departamental Nacionalista. Asume en reemplazo del dirigente José Pedro Rodríguez.

Sastre, actual presidente de la Junta Departamental de Durazno, estará acompañado por Enrique Erramuspe, Natalia Díaz, Luis Alberto Martínez, Matías Luján, Verónica Abi Rached, Mauricio Hernández, Rosario Morena, Carlos Torres y Pablo Recarte, quienes ocuparán los primeros lugares en la integración.

Del acto participaron, entre otros, el intendente Felipe Algorta, el ex intendente Carmelo Vidalín, la secretaria general de la IDD Ana Laura Gadea, ediles, dirigentes y adherentes.

En diálogo con EL ACONTECER, Delgado afirmó que la instancia permitió avanzar en uno de los objetivos centrales del partido: “renovar las 19 departamentales. Hacer de éste un partido más abierto, cercano y descentralizado”. El proceso continuará en próximas instancias, indicó.