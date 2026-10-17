Motta rechazó la regionalización de Viera y lo invitó a conocer Durazno

El edil del Partido Nacional Marcos Motta rechazó la propuesta del senador frenteamplista Nicolás Viera de sustituir las actuales intendencias y juntas departamentales por una estructura de gobiernos regionales. Durante la sesión del jueves 15 de octubre de la Junta Departamental de Durazno, sostuvo que la iniciativa podría debilitar la descentralización y cuestionó que el ahorro del Estado deba comenzar por los gobiernos del interior.

Motta invitó públicamente al legislador a visitar Durazno y conocer el funcionamiento de la administración departamental, al tiempo que reclamó que la discusión sobre los recursos públicos incluya otros aspectos de la estructura estatal.

La intervención se produjo después de que Viera planteara reorganizar Uruguay en ocho o nueve regiones, cada una con su propio gobierno ejecutivo y órgano legislativo. La propuesta busca reducir los costos de funcionamiento y mejorar la prestación de servicios, aunque el senador aclaró que no pretende eliminar las identidades históricas de los actuales departamentos.

«No borrar departamentos de un plumazo»

Motta comenzó su exposición cuestionando que las intendencias y las juntas departamentales sean presentadas como una de las principales fuentes de gasto público.

El edil hizo referencia a declaraciones de Viera, quien había definido los costos de esas instituciones como una «sangría de gasto público».

A su entender, la búsqueda de una mayor eficiencia estatal debe abordarse mediante una revisión más amplia de los gastos y no a través de una modificación de la estructura territorial.

«Si la verdadera intención es achicar el gasto público, empecemos por ser coherentes», afirmó.

En ese sentido, recordó que la autonomía de los gobiernos departamentales está reconocida por la Constitución y defendió la necesidad de preservar su funcionamiento.

También mencionó como ejemplo de austeridad la decisión anunciada por el presidente Yamandú Orsi de eliminar determinados festejos del Banco de Seguros del Estado.

«Eso sí, señor presidente, que es austeridad. No borrar departamentos de un plumazo como propone el señor senador», expresó.

Cuestionó que la propuesta surja de un legislador del interior

Motta consideró especialmente llamativo que la iniciativa provenga de Nicolás Viera, oriundo de Colonia y que fue candidato a la Intendencia de ese departamento.

El representante nacionalista cuestionó que se plantee reducir la estructura de los gobiernos departamentales cuando, a su entender, el debate debería atender especialmente las necesidades del interior.

También vinculó la discusión con la descentralización promovida en las últimas décadas, incluida la creación de municipios y alcaldías.

A su juicio, una reducción de la estructura de gobiernos departamentales podría resultar contradictoria con ese proceso.

En uno de los pasajes más políticos de su exposición, Motta sostuvo que la propuesta no puede analizarse al margen de la actual distribución del poder territorial, donde el Partido Nacional gobierna la mayoría de las intendencias.

Se trató de una interpretación política del edil sobre los posibles motivos de la iniciativa, no de una finalidad reconocida por Viera.

El senador frenteamplista ha señalado, por su parte, que su propuesta apunta a mejorar la eficiencia administrativa mediante gobiernos regionales y una mayor municipalización, sin suprimir las identidades de los departamentos.

«Que visite nuestro departamento»

El edil nacionalista formuló una invitación directa a Viera para que conozca el funcionamiento de la administración duraznense.

«Desde esta Junta invitamos formalmente al senador Viera a que visite nuestro departamento, que camine por nuestras calles y vea de primera mano cómo se trabaja y cómo responde un gobierno departamental descentralizado y eficiente como el nuestro», manifestó.

Motta sostuvo que las intendencias cumplen funciones que, en muchas oportunidades, van más allá de sus competencias directas.

Mencionó inversiones departamentales en seguridad, políticas sociales, infraestructura y educación, y argumentó que esas actuaciones permiten responder a necesidades que no siempre son atendidas oportunamente desde el Gobierno nacional.

«Mientras para ellos es un gasto, para nosotros es una inversión en la gente», expresó al plantear las diferencias de enfoque que, a su entender, existen entre ambos sectores políticos.

Los terrenos para vivienda en Cerro Chato

Como ejemplo de la importancia que atribuye a la gestión territorial, Motta recordó una decisión adoptada recientemente por la Junta Departamental.

Según señaló, durante la sesión anterior se había aprobado una anuencia para la donación de dos terrenos en Cerro Chato, destinados a contribuir a soluciones habitacionales para vecinos de esa localidad.

El edil utilizó ese antecedente para señalar que las administraciones departamentales intervienen en problemas concretos de sus comunidades.

A su entender, antes de discutir nuevas divisiones territoriales, las prioridades deberían concentrarse en las necesidades de empleo, vivienda e infraestructura.

Motta cuestionó lo que describió como propuestas elaboradas desde una perspectiva centralista, alejada de las particularidades sociales y territoriales del interior.

Pidió debatir el gasto de todo el Estado

El representante nacionalista también sostuvo que una discusión seria sobre austeridad debería considerar el funcionamiento de la administración pública en su conjunto.

Durante su exposición mencionó que el Estado cuenta con más de 300.000 funcionarios y reclamó propuestas para mejorar la gestión de los recursos, sin concentrar el debate exclusivamente en las intendencias.

También planteó la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía departamental, especialmente en aquellos asuntos que requieren respuestas cercanas a la población.

Motta insistió en que comparte el objetivo de utilizar responsablemente los fondos públicos, pero manifestó diferencias con el camino propuesto por el senador frenteamplista.

Solicitó remitir su intervención a organismos nacionales

Al finalizar, Motta reafirmó su posición favorable a la descentralización y a la defensa de la identidad de los departamentos.

El edil solicitó que sus palabras fueran remitidas al Congreso de Intendentes, al Congreso Nacional de Ediles, al Congreso de Alcaldes y al propio senador Nicolás Viera.

La intervención incorporó así la posición de un representante de Durazno a un debate que ya había generado respuestas de distintos dirigentes departamentales.

La propuesta de Viera no constituye actualmente una reforma aprobada ni un proyecto formal del Frente Amplio, sino una iniciativa personal destinada a abrir una discusión sobre la organización territorial del país.

Para Motta, sin embargo, el punto de partida debería ser otro: fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos departamentales y discutir la eficiencia del Estado sin debilitar su presencia en el interior.