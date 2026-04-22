Rinaldi respaldó el Plan Nacional de Cuidados y la 1001 iniciará gira por Durazno

La diputada frenteamplista por Durazno, Magela Rinaldi, valoró el alcance del Plan Nacional de Cuidados 2026-2030, presentado esta semana por el gobierno del presidente Yamandú Orsi, y anunció que la dirigencia de la lista 1001 iniciará el 29 de abril una gira por el interior del departamento, comenzando por Sarandí del Yí.

«El cuidado es un derecho y también una cuestión política»

Rinaldi enmarcó su apoyo al plan en una reflexión más amplia sobre el rol del Estado y las relaciones de género. «El cuidado no es un gesto individual, es un derecho y también una cuestión profundamente política», expresó la legisladora.

Sobre la iniciativa del gobierno nacional, sostuvo: «El Plan Nacional de Cuidados 2026-2030 va en esa línea: dar un paso más para que el Estado garantice de verdad el derecho a cuidar y a ser cuidado. Además pone sobre la mesa algo que no podemos seguir esquivando: el cuidado tiene género. Históricamente recayó en las mujeres, de forma invisible y no remunerada. Hablar de corresponsabilidad es, también, cuestionar esa desigualdad».

«Una sociedad más igualitaria se construye redistribuyendo el cuidado»

La diputada consideró clave avanzar hacia un modelo más justo, sostenible y equitativo, que ponga en el centro a las infancias y adolescencias y que entienda el cuidado a lo largo de toda la vida.

«Una sociedad más igualitaria no se construye solo con discursos: se construye redistribuyendo el cuidado», precisó Rinaldi, sintetizando el espíritu con el que el oficialismo local acompaña la política pública nacional.

Los cuatro ejes del Plan Nacional de Cuidados

El plan presentado por el gobierno tiene cuatro ejes centrales: avanzar en la universalización de los cuidados, profesionalizar el trabajo en el sector, generar conocimiento y promover un cambio cultural enfocado en la corresponsabilidad.

El ministro de Desarrollo Social y presidente de la Junta Nacional de Cuidados, Gonzalo Civila, señaló que el plan se orienta hacia la construcción colectiva y la corresponsabilidad, destacando el énfasis en la universalización y la mejora de la calidad de los servicios.

«Una nueva organización social del cuidado es un desafío estructural del país», sostuvo el secretario de Estado durante la presentación realizada esta semana, con presencia del presidente Orsi.

Gira por el interior: arranca en Sarandí del Yí

En paralelo al debate sobre los cuidados, la dirigencia de la lista 1001 iniciará la próxima semana una gira por el interior del departamento de Durazno. La actividad comenzará con reuniones en Sarandí del Yí y se extenderá a otras localidades.

«El 29 de abril comenzamos la gira por el interior del departamento. Porque las realidades no son todas iguales, y las respuestas tampoco pueden serlo», publicó la legisladora en sus redes sociales, al anticipar el cronograma del recorrido.

La gira se inscribe en la lógica de territorialización que la bancada local viene impulsando en los últimos tiempos, con mayor frecuencia en las reuniones de la Mesa Política y contactos más sostenidos con la ciudadanía.