Caso FREE: Rinaldi pidió al MEC los documentos de la reforma de estatutos y saber quiénes la firmaron

La diputada del Frente Amplio Magela Rinaldi presentó dos nuevos pedidos de informes para conocer qué gestiones realizó la Fundación Rioplatense de Estudios (FREE) ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para modificar sus estatutos, qué cambios solicitó y quiénes firmaron la documentación. La iniciativa profundiza el control parlamentario sobre la organización contratada por la Intendencia de Durazno para la provisión de recursos humanos, cuya adjudicación fue observada por el Tribunal de Cuentas.

La legisladora busca acceder al expediente administrativo de la fundación y establecer si las eventuales modificaciones de su objeto social contemplan las actividades para las que fue contratada por el gobierno departamental.

El planteo se suma al pedido de informes que Rinaldi ya había presentado sobre la adjudicación de FREE y a la investigación que desarrolla la Junta Departamental de Durazno.

Qué quiere saber Rinaldi sobre los estatutos de FREE

Los nuevos pedidos están dirigidos a obtener información oficial sobre las actuaciones de la fundación ante el MEC.

Uno de los puntos centrales consiste en confirmar si FREE inició un procedimiento de reforma estatutaria y, en caso afirmativo, conocer la fecha de presentación y si las modificaciones llegaron a concretarse.

Rinaldi también solicita una copia de la petición presentada, el detalle del objeto social propuesto y la identificación de las personas que suscribieron los documentos.

La consulta no se limita a una eventual reforma reciente. La legisladora quiere saber si la fundación promovió otros cambios en sus estatutos desde su constitución y cuáles fueron sus contenidos.

Además, requiere una copia del estatuto vigente y los antecedentes administrativos que permitan conocer el estado del expediente, los informes técnicos y jurídicos emitidos por el ministerio y las posibles observaciones formuladas durante su tramitación.

El objetivo es contar con documentación que permita determinar cuál es el alcance de las actividades que la fundación puede desarrollar conforme a sus estatutos y qué modificaciones ha solicitado para adecuarlos.

Una reforma presentada después de la adjudicación

La situación estatutaria de FREE ya había provocado cuestionamientos durante el tratamiento del caso en la Junta Departamental.

En la sesión del 22 de octubre, el edil nacionalista Gabriel Díaz Landoni señaló que la fundación había presentado una reforma de sus estatutos ante el MEC el 14 de octubre de 2026.

El dato adquirió relevancia porque la adjudicación de la Intendencia se había realizado el 27 de mayo, varios meses antes de esa fecha.

Durante aquella discusión también se plantearon interrogantes sobre el alcance de las modificaciones y sus posibles efectos sobre el contrato.

Como informó El Acontecer, la Junta resolvió por unanimidad crear una comisión investigadora para examinar el procedimiento de contratación, las observaciones del Tribunal de Cuentas y la documentación vinculada con la fundación.

Los pedidos de Rinaldi apuntan ahora a obtener del propio MEC los antecedentes que permitan establecer formalmente qué se presentó y cuál es la situación del trámite.

La eventual presentación de una reforma no significa que haya sido aprobada, ni permite determinar por sí sola los efectos que podría tener sobre una contratación anterior.

«La transparencia no es opcional»

Rinaldi fundamentó su iniciativa en la necesidad de conocer los antecedentes de las organizaciones que reciben contratos financiados con recursos públicos.

«Cuando se utilizan recursos públicos, la transparencia no es opcional», expresó la diputada al comunicar la presentación de los pedidos.

La legisladora frenteamplista sostuvo que continuará ejerciendo sus tareas de contralor desde la Cámara de Representantes y solicitando explicaciones sobre las decisiones adoptadas por los organismos públicos.

La nueva gestión traslada al Ministerio de Educación y Cultura una parte de las interrogantes que hasta ahora se habían planteado principalmente ante la Intendencia y en el ámbito de la Junta Departamental.

Las respuestas permitirán establecer qué documentación existe, qué actuaciones se realizaron y si los cambios estatutarios solicitados guardan relación con las actividades adjudicadas por la comuna.

El Tribunal de Cuentas observó el gasto en abril

La contratación cuestionada corresponde a la Licitación Pública N.º 11/2025, destinada a la provisión de recursos humanos para programas y dependencias de la Intendencia de Durazno.

La adjudicación a la Fundación Rioplatense de Estudios se realizó mediante la Resolución N.º 5430/2026, del 27 de mayo de 2026.

Previamente, el Tribunal de Cuentas había observado el gasto a través de su Resolución N.º 988/2026, del 29 de abril.

Uno de los fundamentos de la observación fue que, de la descripción del objeto social contenida en los estatutos de FREE, no surgía que la institución estuviera habilitada para suministrar mano de obra a terceros.

El organismo también hizo referencia a las leyes N.º 18.099 y N.º 18.251, que regulan las responsabilidades laborales vinculadas con la subcontratación, la intermediación y el suministro de personal.

Estas disposiciones también alcanzan a las administraciones públicas que utilizan trabajadores mediante esas modalidades y establecen responsabilidades que no pueden eliminarse por un simple acuerdo entre las partes. El alcance de la responsabilidad solidaria o subsidiaria depende de las condiciones previstas en la normativa.

La observación del Tribunal constituye un antecedente relevante para examinar la adjudicación, pero no equivale por sí misma a una sentencia judicial que declare ilegal el contrato ni establece automáticamente responsabilidades individuales.

La contratación sigue bajo investigación

Mientras avanzan las solicitudes de información, la Junta Departamental continúa analizando las circunstancias de la adjudicación.

La comisión investigadora deberá estudiar los antecedentes del llamado, el procedimiento seguido por la Intendencia, las observaciones del Tribunal de Cuentas y las condiciones bajo las cuales FREE prestará sus servicios.

Por su parte, el intendente Felipe Algorta ha defendido públicamente la contratación. Señaló que el procedimiento fue abierto, que se presentaron tres oferentes y que la propuesta de FREE fue considerada la más conveniente por la comisión evaluadora.

También sostuvo que las diferencias relacionadas con los estatutos podían subsanarse mediante las modificaciones correspondientes.

Los nuevos pedidos de Rinaldi incorporan otra fuente de información a ese proceso: el expediente que conserva el MEC sobre la situación jurídica de la fundación.

Su contenido permitirá conocer con mayor precisión qué reformas fueron solicitadas, cuándo se tramitaron y qué resolución administrativa recibieron.

Por ahora, esas respuestas continúan pendientes y forman parte de los aspectos que deberán esclarecerse para completar el análisis de la contratación.