Rinaldi conforme con el «Diálogo Social»: «es la manera de construir»

La diputada frenteamplista Magela Rinaldi expresó su conformidad con los resultados y la metodología del «Diálogo Social», instancia que reunió a actores políticos, representantes sindicales, empresarios y sociedad civil. «Es la manera de construir», aseveró la legisladora por Durazno.

«Hay acuerdos en los que trabajar: infancia, trabajadores independientes y la posibilidad de jubilarse a los 60 años para determinados sectores. Esto último es sumamente importante porque somos conscientes de que hay ocupaciones que demandan mucho desgaste desde el punto de vista físico, como la construcción», detalló Rinaldi.

Nocturnidad: la bandera que insiste

Tras el saludo a los trabajadores por el 1º de Mayo, la legisladora recordó el proyecto de la bancada de la lista 1001 para modificar el régimen de nocturnidad. La ley vigente data de 2015 y establece que el trabajador debe cumplir un mínimo de cinco horas entre las 22:00 y las 06:00 para acceder al beneficio.

«En muchos casos los patrones prevén horarios para no contemplar lo previsto y así no tener que pagar la nocturnidad. Planteamos corregir eso y hacer un prorrateo, abonando las horas correspondientes», explicó la diputada.

Empleo integral: subsidios para los sectores más vulnerables

Rinaldi también refirió a la Ley de Empleo Integral que su sector viene impulsando. La iniciativa apunta a favorecer a quienes están en situación más compleja en el mercado laboral: juventud, mayores de 50 años, personas con discapacidad, mujeres con hogares monoparentales y afrodescendientes.

La herramienta concreta es un subsidio a las empresas que contraten población de estos grupos. «Es una norma importante para el país», subrayó.

Gira por el interior del departamento

En el plano territorial, Rinaldi confirmó que arrancó una gira por el interior de Durazno, con la idea de concurrir a una localidad por mes. La primera escala fue Sarandí del Yí, donde junto a ediles departamentales se reunió con autoridades comunales, instituciones y vecinos.

«En mi caso, como parte de la bancada de la lista 1001, estoy haciendo otra gira nacional en paralelo a la departamental», informó.

Su posteo del 1º de Mayo

Las redes sociales de la diputada también marcaron la jornada. «No es rutina, es historia organizada. Defender el trabajo es defender la dignidad, la justicia y el derecho a vivir mejor. Nada de lo conquistado fue regalo. El pueblo tuvo todo: lucha y proyecto colectivo. Porque sin derechos no hay libertad. Viva la clase trabajadora organizada«, publicó Rinaldi.