Lorena Roqueta disputa al PIT-CNT la representación de los trabajadores en el BPS

Lorena Roqueta quiere llegar al directorio del Banco de Previsión Social (BPS) para representar a los trabajadores sin depender de la estructura del PIT-CNT. Abogada y escribana, la candidata plantea una renovación de la representación social y cuestiona un funcionamiento que, según sostiene, muchas veces deja a quienes aportan al sistema esperando durante meses una respuesta a sus necesidades.

En una visita a Durazno, como parte de una gira por el centro y norte del país, Roqueta conversó con El Acontecer sobre las dificultades para acceder a prestaciones, la interpretación de las normas, las demoras en la atención y la necesidad de que los representantes de los trabajadores tengan una presencia más activa en el interior.

La acompañó Reinaldo Borreiro, candidato a representar a jubilados y pensionistas, quien también planteó la necesidad de una mayor cercanía con los afiliados y destacó el resurgimiento del reclamo de un aguinaldo para los pasivos.

Ambos participan de la campaña hacia las elecciones del domingo 22 de noviembre, cuando trabajadores activos, jubilados y pensionistas y representantes de empresas elegirán a los tres directores sociales del BPS.

En el orden de los trabajadores, Roqueta se presenta como alternativa a la candidatura de Carlos Clavijo, actual representante de ese sector e integrante de la corriente respaldada por el PIT-CNT.

«Nos vemos como que servimos exclusivamente para el aporte»

Una de las críticas centrales de Roqueta apunta a la distancia que, a su entender, existe entre las obligaciones de los trabajadores y las respuestas que reciben del organismo cuando necesitan una prestación.

«Nosotros nos vemos como que servimos exclusivamente para el aporte», expresó.

La candidata sostuvo que, mientras los descuentos a los trabajadores se realizan de manera obligatoria, muchas veces obtener una respuesta del BPS se convierte en un proceso prolongado y dificultoso.

Mencionó especialmente el funcionamiento de la agenda electrónica, que, según afirmó, puede determinar esperas de dos, tres y hasta cuatro meses para acceder a determinadas instancias de atención.

El problema, señaló, es que las necesidades económicas de las personas no se ajustan a los tiempos administrativos.

Puso como ejemplo la situación de un trabajador que pierde su empleo y necesita acceder al subsidio por desempleo para sostener a su familia.

Mientras espera una resolución, debe continuar afrontando los gastos de vivienda, electricidad, agua y alimentación.

Para Roqueta, una prestación que llega demasiado tarde puede perder parte de su capacidad para resolver la situación que justificó su existencia.

Su planteo apunta a revisar los procedimientos administrativos, fortalecer los recursos humanos y mejorar la capacitación y la calidad de las respuestas que reciben los afiliados.

Deudas antiguas y derechos que los trabajadores desconocen

Otro de los asuntos que Roqueta considera necesario revisar es la interpretación de las normas dentro del BPS.

La candidata cuestionó situaciones de trabajadores próximos a jubilarse que descubren la existencia de deudas antiguas y, según sostuvo, pueden terminar reconociendo obligaciones que merecerían una revisión jurídica.

Explicó que algunas personas aceptan convenios de pago o descuentos mensuales sin conocer las posibilidades administrativas de solicitar la prescripción de determinadas deudas.

A su entender, existen criterios de aplicación normativa que deben ser examinados y pronunciamientos que respaldarían la necesidad de revisar algunas actuaciones.

No obstante, la eventual prescripción depende de las características de cada obligación y de las normas aplicables; no puede considerarse automáticamente extinguida cualquier deuda antigua.

Roqueta sostuvo que una de las responsabilidades de los representantes sociales debería ser advertir sobre estas situaciones y promover información accesible para los afiliados.

«Los representantes sociales tienen que poner esta problemática sobre la mesa y pelear para que no siga pasando», expresó.

La candidata entiende que no todos los trabajadores disponen de recursos económicos o conocimientos jurídicos para cuestionar una resolución administrativa.

Mientras algunas personas pueden contratar asesoramiento profesional, otras aceptan las condiciones planteadas sin saber si existen mecanismos de revisión.

Las prestaciones que, según Roqueta, deberían revisarse

La aspirante al directorio también planteó modificaciones en el tratamiento de determinadas prestaciones que actualmente pueden presentar incompatibilidades.

Como ejemplo mencionó a una persona que cobra una pensión por viudez y posteriormente pierde su empleo.

Roqueta entiende que corresponde analizar si existen posibilidades de compatibilizar ingresos de distinta naturaleza cuando resultan necesarios para la subsistencia del beneficiario.

La propuesta supone revisar las condiciones normativas aplicables; no implica que ambas prestaciones sean actualmente compatibles en todos los casos.

Otro asunto que señaló es el acceso al seguro de desempleo de trabajadores dependientes que también desarrollan una pequeña actividad independiente.

La candidata considera que se debe contemplar la situación de quienes emprenden por cuenta propia para complementar sus ingresos, pero luego pierden el empleo del que dependía la mayor parte de su sustento.

A su juicio, esas realidades no deberían evaluarse de la misma manera que las de empresas con una capacidad económica consolidada.

Roqueta plantea que el sistema de protección social debe adaptarse a modalidades laborales cada vez más diversas.

Representantes que recorran el interior y rindan cuentas

«Hay que cambiar la óptica y la representación que tenemos hoy», sostuvo Roqueta al referirse al papel de los directores sociales.

Su propuesta consiste en que los representantes de trabajadores y jubilados recorran departamentos y localidades, se reúnan con vecinos y organizaciones y lleven al directorio los problemas detectados durante esas visitas.

En lugar de esperar que los afiliados lleguen hasta las autoridades, considera que quienes fueron elegidos para representarlos deben acercarse al territorio.

La recorrida por Durazno forma parte de esa idea de trabajo.

Según explicó, las entrevistas y reuniones mantenidas durante la gira permiten identificar diferencias entre localidades, especialmente en las posibilidades de atención y resolución de trámites.

Roqueta reconoció que los directores sociales son minoría dentro de un organismo integrado por siete miembros, cuatro de ellos de designación política.

Sin embargo, sostuvo que esa condición no impide presentar iniciativas, ejercer funciones de contralor y hacer públicos los planteos que no obtengan respaldo.

Para la candidata, la rendición de cuentas debería incluir información sobre las propuestas presentadas por los representantes, los apoyos recibidos y los motivos por los cuales determinadas iniciativas no prosperan.

Entiende que la representación social no debe limitarse a ocupar un asiento en el directorio, sino que necesita mantener un vínculo permanente con quienes participaron de su elección.

La jubilación mínima y el futuro de quienes hoy aportan

La candidata también abordó la situación de los trabajadores jóvenes y sus expectativas frente al sistema previsional.

Roqueta sostuvo que la representación actual necesita renovarse para responder a las preocupaciones de quienes aportan hoy y esperan recibir una jubilación suficiente cuando finalice su vida laboral.

«Yo tengo 42 años y no quiero llegar a los 65 pensando que no va a haber otra manera de mejorar esta prestación», expresó.

Entre sus planteos mencionó la posibilidad de elevar la jubilación mínima hasta alcanzar el salario mínimo nacional, como una medida inicial para mejorar los ingresos de quienes perciben las pasividades más bajas.

Reconoció que el nivel de los salarios durante la vida laboral influye directamente en las jubilaciones futuras y que parte de esa problemática excede las competencias del BPS.

No obstante, entiende que el organismo y sus representantes deben explorar las herramientas disponibles para ampliar la protección de los afiliados.

Respecto de la relación entre el BPS y las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), evitó manifestar una preferencia absoluta por uno de los modelos.

Señaló que su prioridad es el resultado que recibe el trabajador al jubilarse y sostuvo que algunas prestaciones actuales no han respondido a las expectativas generadas.

Para Roqueta, la discusión debe concentrarse en garantizar ingresos suficientes y en mejorar la aplicación de los derechos que ya reconoce el sistema.

Recuadro | Borreiro y el reclamo de un aguinaldo para los jubilados El candidato a representar a los pasivos en el directorio del BPS, Reinaldo Borreiro, planteó durante su visita a Durazno la necesidad de llevar al debate público el reclamo de un aguinaldo para jubilados y pensionistas. Según explicó, durante las recorridas por el interior ha observado que una demanda de larga trayectoria vuelve a adquirir visibilidad mediante grupos que se organizan en redes sociales, encuentros y movilizaciones. Borreiro sostuvo que los representantes sociales deben recoger esas inquietudes y trasladarlas a los ámbitos donde pueden discutirse posibles soluciones. No obstante, aclaró que establecer un aguinaldo para los pasivos requiere decisiones políticas y un análisis de su financiamiento. Señaló que la Constitución reserva al Poder Ejecutivo la iniciativa en determinadas materias vinculadas con la generación de gastos, por lo que un eventual avance debería considerar esas disposiciones. El candidato sostuvo que la representación de los jubilados puede contribuir a instalar la discusión, acercar planteos y reclamar que se estudien alternativas. Consultado sobre la viabilidad económica de esa prestación, consideró que podrían evaluarse mecanismos de apoyo a los jubilados de menores ingresos, aunque reconoció que sería necesario analizar las cifras y determinar cómo financiar una medida de esas características. Su propuesta no constituye un beneficio aprobado ni implica que exista actualmente una iniciativa de aguinaldo para pasivos con financiamiento definido.

Una elección que muchos afiliados todavía desconocen

La entrevista también abordó el escaso conocimiento que, según Roqueta, existe entre algunos sectores de la población sobre las elecciones de representantes sociales.

La candidata señaló que durante la gira encontró personas que desconocían la obligatoriedad del voto o que no tenían claro cuáles son las funciones de los directores elegidos.

La elección del 22 de noviembre permitirá renovar la representación de los trabajadores activos, los jubilados y pensionistas y las empresas contribuyentes.

El voto es secreto, personal y obligatorio para quienes integran los padrones correspondientes, con las excepciones previstas por la reglamentación.

Roqueta sostuvo que una mayor información sobre el proceso electoral es indispensable para que los trabajadores conozcan las alternativas y puedan evaluar qué tipo de representación desean en el organismo.

Con ese objetivo, continuará recorriendo distintas localidades del país.

Durante su paso por Durazno, dejó planteada una posición que atraviesa toda su candidatura: el BPS no debería ser únicamente el organismo que recibe los aportes de los trabajadores, sino también una institución capaz de responder con oportunidad, claridad y cercanía cuando sus afiliados necesitan acceder a sus derechos.