Lenin Milans impulsa una cooperativa que busca reciclar residuos y generar empleo inclusivo en Durazno

El dirigente frenteamplista Lenín Milans informó a EL ACONTECER sobre la creación de una cooperativa de trabajo en Durazno, cuyo objetivo central será el reciclaje de residuos y la generación de empleo inclusivo para sectores con dificultades de inserción laboral.

Una planta de reciclaje y un enfoque social amplio

Milans explicó que la cooperativa planea instalar una planta de trabajo en Durazno para procesar plásticos, cartones, vidrios y otros materiales reutilizables.

La proyección inicial contempla la participación de 200 personas, entre empleos directos e indirectos.

El dirigente remarcó el perfil social del proyecto:

“La idea es incluir jefas y jefes de familia mayores de 50 años que no hayan estado en caja al menos por dos años”.

Según Milans, este grupo etario enfrenta fuertes barreras de acceso al mercado laboral tradicional. La cooperativa también pretende integrar a:

personas trans,

personas privadas de libertad,

jóvenes sin oportunidades,

personas con distintas capacidades,

y otros colectivos que suelen ser excluidos del circuito formal.

“Todas las personas que, de alguna manera u otra, son rechazadas por la sociedad”, afirmó.

Reducir residuos y producir materiales útiles

Milans recordó que en Durazno se generan entre 50 y 70 toneladas de residuos diarios.

La meta inicial del emprendimiento es recuperar entre 30 y 35 toneladas, involucrando a la comunidad en el proceso.

La cooperativa aspira a transformar los plásticos reciclados en productos útiles:

materiales de construcción,

piques,

postes,

hilo para alambrado eléctrico,

entre otros insumos.

“Tenemos la intención de involucrar a la sociedad y fabricar todo lo que se pueda en plástico”, señaló Milans.