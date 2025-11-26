Lenin Milans impulsa una cooperativa que busca reciclar residuos y generar empleo inclusivo en Durazno

El dirigente frenteamplista Lenín Milans informó a EL ACONTECER sobre la creación de una cooperativa de trabajo en Durazno, cuyo objetivo central será el reciclaje de residuos y la generación de empleo inclusivo para sectores con dificultades de inserción laboral.
Una planta de reciclaje y un enfoque social amplio
Milans explicó que la cooperativa planea instalar una planta de trabajo en Durazno para procesar plásticos, cartones, vidrios y otros materiales reutilizables.
La proyección inicial contempla la participación de 200 personas, entre empleos directos e indirectos.
El dirigente remarcó el perfil social del proyecto:
Según Milans, este grupo etario enfrenta fuertes barreras de acceso al mercado laboral tradicional. La cooperativa también pretende integrar a:
- personas trans,
- personas privadas de libertad,
- jóvenes sin oportunidades,
- personas con distintas capacidades,
- y otros colectivos que suelen ser excluidos del circuito formal.
Reducir residuos y producir materiales útiles
Milans recordó que en Durazno se generan entre 50 y 70 toneladas de residuos diarios.
La meta inicial del emprendimiento es recuperar entre 30 y 35 toneladas, involucrando a la comunidad en el proceso.
La cooperativa aspira a transformar los plásticos reciclados en productos útiles:
- materiales de construcción,
- piques,
- postes,
- hilo para alambrado eléctrico,
- entre otros insumos.
