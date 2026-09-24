Las Higueras reclamó una plaza con juegos y deportes para niños y jóvenes

La necesidad de contar con una plaza con juegos y espacios para actividades deportivas de niños y jóvenes apareció entre los principales planteos realizados por referentes educativos de Las Higueras durante el encuentro que autoridades nacionales y departamentales mantuvieron con instituciones y vecinos del barrio.

Durante la tarde, la delegación recorrió Las Higueras para conocer sus características edilicias, los espacios existentes y la organización del territorio donde se proyecta la intervención del programa Más Barrio.

El recorrido comenzó en el Centro de Integración Barrial (CIB) Las Higueras y culminó en el mismo lugar. Durante el trayecto, el intendente Felipe Algorta y técnicos que participaron de la actividad fueron explicando las características de la zona y algunos de los aspectos a considerar en la intervención.

Posteriormente, en las instalaciones del CIB, se desarrolló un encuentro entre las autoridades nacionales y departamentales, ediles, la diputada Magela Rinaldi, representantes de instituciones que trabajan en el barrio y vecinos que se acercaron a participar.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, realizó inicialmente una breve presentación sobre los motivos de la visita y las características de Más Barrio. Luego se abrió una instancia de intercambio para escuchar directamente los planteos surgidos desde el territorio.

Un espacio para niños y jóvenes

Uno de los temas que adquirió particular relevancia fue la educación y, especialmente, qué ocurre con niños y adolescentes fuera del horario de clases.

En Las Higueras funciona una escuela pública de Educación Primaria y el liceo de gestión privada Impacto. Referentes de ambas instituciones coincidieron ante las autoridades en la necesidad de contar con un espacio destinado a niños y jóvenes.

El planteo concreto fue la creación de una plaza con juegos y posibilidades para desarrollar actividades deportivas y recreativas.

Según señalaron, un espacio de estas características permitiría generar nuevas posibilidades de encuentro e integración, tanto para quienes concurren a las instituciones educativas como para jóvenes que actualmente se encuentran desvinculados de ellas.

Docentes de la escuela de Las Higueras pusieron especial énfasis en esta necesidad y señalaron que hay niños que, una vez finalizado el horario escolar, pasan buena parte de su tiempo en las calles y no siempre cuentan con espacios adecuados para la recreación y el encuentro.

La preocupación planteada no estuvo limitada, por lo tanto, a disponer de nuevos juegos o infraestructura, sino a generar un lugar de referencia para el barrio donde niños y adolescentes puedan ocupar su tiempo libre mediante actividades recreativas y deportivas.

De la instancia participó también la directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi.

El planteo quedó así incorporado entre las necesidades expresadas directamente desde Las Higueras en momentos en que comienza a definirse, junto con vecinos e instituciones, cuáles serán las intervenciones concretas que desarrollará Más Barrio en la zona.