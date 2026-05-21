El jueves 28 la Junta recibirá a Algorta y al consorcio para hablar de la terminal

El jueves 28 de mayo el plenario del legislativo local recibirá al intendente Felipe Algorta, sus asesores y seguramente representantes del consorcio para exponer sobre el avance de los trabajos en la terminal de ómnibus y shopping de plaza Rodó.

Así lo hizo saber el presidente de la Junta Departamental de Durazno, el nacionalista Martín Sastre.

Por qué el 28 y no antes

Los representantes de las diferentes bancadas se inclinaron por la posibilidad de recibir a ambas partes —titular del ejecutivo y miembros del consorcio—. Por una cuestión de tiempos y agenda, de haberse optado por el jueves de esta semana, de la sesión solo hubiese participado el jefe comunal local.

Cómo será la sesión

Preguntado por El Acontecer acerca de cómo se desarrollará la sesión dado que no hay nada reglamentado para aquellos casos en que la concurrencia se da por propia voluntad, Sastre dijo que la idea es actuar como ha sucedido con otros invitados por el Cuerpo.

«Se dará un espacio —seguramente 20 o 30 minutos— para que se exponga sobre el tema obras, financiamiento y demás, para posteriormente dar paso a las consultas que los diferentes ediles del legislativo entiendan pertinente», explicó el presidente de la Junta.