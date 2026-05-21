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jueves 21 de mayo de 2026

El jueves 28 la Junta recibirá a Algorta y al consorcio para hablar de la terminal

Lo confirmó el presidente de la Junta, Martín Sastre. Habrá exposición de unos 20 o 30 minutos y luego preguntas de los ediles.
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El jueves 28 la Junta recibirá a Algorta y al consorcio para hablar de la terminal

El jueves 28 de mayo el plenario del legislativo local recibirá al intendente Felipe Algorta, sus asesores y seguramente representantes del consorcio para exponer sobre el avance de los trabajos en la terminal de ómnibus y shopping de plaza Rodó.

Así lo hizo saber el presidente de la Junta Departamental de Durazno, el nacionalista Martín Sastre.

Por qué el 28 y no antes

Los representantes de las diferentes bancadas se inclinaron por la posibilidad de recibir a ambas partes —titular del ejecutivo y miembros del consorcio—. Por una cuestión de tiempos y agenda, de haberse optado por el jueves de esta semana, de la sesión solo hubiese participado el jefe comunal local.

Cómo será la sesión

Preguntado por El Acontecer acerca de cómo se desarrollará la sesión dado que no hay nada reglamentado para aquellos casos en que la concurrencia se da por propia voluntad, Sastre dijo que la idea es actuar como ha sucedido con otros invitados por el Cuerpo.

«Se dará un espacio —seguramente 20 o 30 minutos— para que se exponga sobre el tema obras, financiamiento y demás, para posteriormente dar paso a las consultas que los diferentes ediles del legislativo entiendan pertinente», explicó el presidente de la Junta.

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Periodista especializado en política y economía de El Acontecer, diario de Durazno, Uruguay. Cubre la actividad institucional, política departamental y nacional, y el acontecer económico que impacta en la región. Con más de 35 años de experiencia, es una de las voces de referencia en el análisis político local del departamento de Durazno.