La Junta aprobó por unanimidad una preinvestigadora sobre FREE tras el planteo del edil Díaz Landoni

La Junta Departamental de Durazno aprobó por unanimidad la integración de una Comisión Preinvestigadora para analizar la contratación de la Fundación Rioplatense de Estudios (FREE) por parte de la Intendencia. La resolución, adoptada el jueves 15 de octubre con 29 votos en 29, responde a un planteo presentado por el edil nacionalista Gabriel Díaz Landoni, quien había manifestado una semana antes sus dudas sobre la habilitación de la organización para suministrar personal y el impacto económico que podría tener la contratación.

La comisión quedó integrada por Carlos Carrica, del Frente Amplio; Martín Sastre, del Partido Nacional, y Gabriel Montes de Oca, del Partido Colorado.

Su cometido será examinar los antecedentes del planteo y determinar si existen elementos suficientes para recomendar la creación de una Comisión Investigadora.

La decisión constituye un nuevo paso en una controversia que ya había generado pedidos de informes desde la Junta Departamental y la Cámara de Representantes, además de los reparos formulados por el Tribunal de Cuentas.

El planteo que abrió el camino a la preinvestigadora

Durante la sesión del jueves 8 de octubre, Díaz Landoni utilizó el espacio de Asuntos Previos para expresar su preocupación por la contratación de FREE y anunciar que solicitaría formalmente la creación de una comisión.

«Hoy vamos a plantear un tema que realmente nos preocupa, y es lo de la Fundación FREE», comenzó señalando el representante nacionalista.

El edil sostuvo que existían dudas respecto de la habilitación estatutaria de la fundación para desarrollar las tareas contempladas en la licitación de provisión de recursos humanos.

En ese sentido, hizo referencia a la observación realizada por el Tribunal de Cuentas y cuestionó la decisión de continuar con el procedimiento pese a los reparos del organismo.

«Nosotros creemos que se ha pasado por encima de todo lo que corresponde», afirmó.

Díaz Landoni sostuvo que las observaciones del Tribunal de Cuentas deben ser consideradas por la administración y que resulta necesario esclarecer sus consecuencias sobre el contrato adjudicado.

«Vamos a estar jugando con el trabajo de la gente»

Uno de los principales argumentos del edil se centró en la posibilidad de que el objeto estatutario de FREE no contemple el suministro de trabajadores a terceros.

A partir de esa interpretación, Díaz Landoni advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, podría tener la contratación si la fundación careciera de las habilitaciones necesarias.

«El objeto de esta fundación en ninguna parte dice que pueden contratar personal y, si el objeto no dice eso y no hay una modificación de estatutos, que eso no se hace de un día para otro, todo lo que hagan o todo lo que contraten se vuelve nulo», sostuvo durante su intervención.

El edil añadió que, en esas condiciones, «vamos a estar jugando con el trabajo de la gente».

Se trata de una advertencia formulada por el legislador departamental a partir de su interpretación jurídica. La observación del Tribunal de Cuentas no determina por sí sola la nulidad del contrato, cuestión que requeriría un análisis específico de las actuaciones y de la normativa aplicable.

La Resolución N.º 5430/2026, dictada por la Intendencia el 27 de mayo, dejó constancia de que el Tribunal de Cuentas había observado el gasto mediante su Resolución N.º 988/2026, del 29 de abril, y posteriormente adjudicó la Licitación Pública N.º 11/2025 a la Fundación FREE.

Una comisión para determinar si corresponde investigar

Durante aquella sesión del 8 de octubre, Díaz Landoni anunció que presentaría la solicitud formal antes de la siguiente reunión de la Junta Departamental.

El edil fundamentó su iniciativa en el artículo 103 del Reglamento Interno de la corporación y explicó que la finalidad era constituir una instancia previa que examinara la documentación y determinara si existían méritos para avanzar hacia una investigación.

A su entender, ese procedimiento permitiría dar garantías a todas las partes involucradas, incluidos los trabajadores, los contribuyentes y el propio gobierno departamental.

«Eso sería algo sumamente saludable», señaló.

El nacionalista insistió en que el cometido de la Junta es ejercer el contralor sobre las actuaciones del Ejecutivo departamental y que una investigación, en caso de corresponder, contribuiría a esclarecer los cuestionamientos.

La propuesta recibió finalmente el respaldo de todos los ediles presentes durante la sesión del jueves 15 de octubre.

La Comisión Preinvestigadora tenía prevista una primera reunión para el viernes 16, a las 14:00 horas.

Su integración no implica que se hayan comprobado irregularidades ni supone todavía la apertura de una Comisión Investigadora, decisión que dependerá de las instancias posteriores.

La preocupación por el número de funcionarios

Además de los cuestionamientos jurídicos, Díaz Landoni introdujo otro asunto en su intervención: el impacto que podría tener la contratación de hasta 200 trabajadores adicionales en las finanzas departamentales.

El edil afirmó que la actual administración recibió la Intendencia con aproximadamente 1.080 funcionarios y sostuvo que, desde entonces, se habían producido rescisiones, reincorporaciones y nuevos ingresos.

Según las cifras mencionadas por el representante nacionalista, las incorporaciones registradas durante el período superarían las 400 personas.

En ese contexto, manifestó su preocupación por la posibilidad de sumar otros 200 trabajadores mediante el contrato con FREE.

«Pobres los bolsillos de los duraznenses», expresó, al advertir sobre lo que considera un crecimiento excesivo de la plantilla municipal.

También cuestionó la necesidad de aumentar la cantidad de personal y sostuvo que la administración anterior funcionaba con alrededor de un millar de trabajadores.

Las cifras mencionadas por Díaz Landoni corresponden a su exposición en sala y no fueron acompañadas en esa intervención por un detalle de la evolución efectiva de la plantilla. Además, la contratación adjudicada a FREE contempla la posibilidad de incorporar hasta 200 trabajadores, lo que no significa necesariamente que todos esos puestos sean cubiertos ni que constituyan ingresos a la plantilla presupuestada de la Intendencia.

La dimensión económica del acuerdo constituye, precisamente, uno de los aspectos sobre los que distintos representantes departamentales han reclamado información.

Cuestionamientos desde distintos partidos

El planteo del edil nacionalista se suma a las actuaciones realizadas por otros representantes políticos en relación con la contratación de FREE.

El edil colorado Gabriel Montes de Oca había solicitado información sobre el procedimiento de adjudicación, los antecedentes de la fundación y los costos y controles del servicio.

Por su parte, la diputada frenteamplista Magela Rinaldi presentó un pedido de informes a través de la Cámara de Representantes para conocer los fundamentos jurídicos y administrativos de la contratación, los criterios de selección del personal y la respuesta de la Intendencia a las observaciones del Tribunal de Cuentas.

Con la integración de la Comisión Preinvestigadora, la Junta Departamental dispone ahora de una instancia específica para examinar los antecedentes del caso y pronunciarse sobre la pertinencia de una investigación formal.

La resolución fue respaldada por los representantes de los tres partidos que integran la comisión, en un asunto que continúa generando interrogantes sobre la contratación de recursos humanos y el control de los fondos públicos en la administración departamental.