La Junta aprobó por unanimidad una investigadora por la contratación de la Fundación FREE

La Junta Departamental de Durazno aprobó por unanimidad, este jueves por la noche, la creación de una comisión investigadora para determinar si existieron irregularidades en la contratación de la Fundación Rioplatense de Estudios (FREE) por parte de la Intendencia. La resolución llegó después de varios cuartos intermedios y diferencias sobre la integración del grupo de trabajo, en una sesión donde surgieron nuevas interrogantes relacionadas con los estatutos de la organización.

La comisión estará integrada por cinco ediles: Juan Carlos Torres, Martín Sastre y Alejandro Stefanoli, del Partido Nacional; José Rizzo, del Frente Amplio, y Gabriel Montes de Oca, del Partido Colorado.

La decisión marca una nueva etapa en un caso que ya había provocado pedidos de informes, cuestionamientos al procedimiento de adjudicación y observaciones del Tribunal de Cuentas.

El pasado 15 de octubre, la Junta había aprobado una comisión preinvestigadora, a partir de un planteo del edil nacionalista Gabriel Díaz Landoni. Ahora, con la creación de la investigadora, se abre una instancia formal para examinar la documentación y esclarecer los aspectos controvertidos de la contratación.

«Estamos seguros de que acá no hay nada para esconder»

Al fundamentar su voto, el edil nacionalista Juan Carlos Torres aseguró que el Partido Nacional nunca tuvo dudas sobre su respaldo a la creación de la comisión.

«Estamos seguros de que acá no hay nada para esconder», afirmó.

Torres sostuvo que la investigación permitirá demostrar que el procedimiento seguido por el gobierno departamental fue correcto.

Sin embargo, dentro del propio oficialismo también se plantearon interrogantes sobre la situación administrativa de la fundación.

El edil Gabriel Díaz Landoni cuestionó que FREE hubiera presentado una reforma de sus estatutos ante el Ministerio de Educación y Cultura recién el 14 de octubre, cuando el procedimiento de contratación ya había avanzado.

A su entender, esa fecha entra en contradicción con declaraciones anteriores de integrantes del gobierno departamental sobre la situación de la organización y las modificaciones necesarias para desarrollar las actividades contratadas.

El nacionalista también manifestó preocupación por las consecuencias que podrían surgir para los trabajadores ya incorporados mediante este mecanismo.

La presentación de una reforma estatutaria no permite, por sí sola, establecer si existió una irregularidad. Su alcance, el estado del trámite y su relación con las condiciones exigidas en la licitación son precisamente algunos de los aspectos que deberán aclararse.

Carrica advirtió sobre posibles faltas administrativas

Desde el Frente Amplio, el edil Carlos Carrica consideró que existen elementos que justifican investigar posibles faltas administrativas en el proceso.

También planteó que el contrato podría resultar nulo, una interpretación jurídica que deberá ser examinada a partir de la documentación y las normas aplicables.

«Hay mucho dinero de los contribuyentes en juego», advirtió.

El cuestionamiento se relaciona con las condiciones bajo las cuales la Intendencia adjudicó a FREE la provisión y gestión de recursos humanos para distintas dependencias y programas departamentales.

Como informó El Acontecer al analizar la adjudicación, la Licitación Pública N.º 11/2025 contempla la posibilidad de gestionar hasta 200 trabajadores, aunque esa cifra constituye un máximo previsto y no significa que todos los puestos hayan sido cubiertos.

El Tribunal de Cuentas observó el gasto mediante su Resolución N.º 988/2026, del 29 de abril. El alcance de esos reparos y las actuaciones posteriores de la Intendencia forman parte de los cuestionamientos planteados por los ediles.

Un caso que ya había llegado a Diputados

La contratación de la Fundación FREE comenzó a generar cuestionamientos públicos a principios de octubre.

El edil colorado Gabriel Montes de Oca solicitó información sobre el procedimiento de selección, los antecedentes de la organización, los costos para la Intendencia y los mecanismos previstos para controlar el servicio.

Posteriormente, la diputada frenteamplista Magela Rinaldi presentó un pedido de informes para conocer los fundamentos jurídicos y administrativos de la contratación, así como la respuesta del gobierno departamental a las observaciones del Tribunal de Cuentas.

Por su parte, el intendente Felipe Algorta defendió públicamente el mecanismo utilizado. En declaraciones anteriores a El Acontecer, sostuvo que se trató de un procedimiento abierto, con varias ofertas, y que la fundación constituye una herramienta para atender necesidades de personal de la administración.

La postura del jefe comunal quedó recogida en una entrevista publicada el 8 de octubre, en la que rechazó que la contratación tuviera como finalidad incorporar personas por afinidades políticas.

Comienza una nueva etapa de investigación

Con la votación de este jueves, la Junta Departamental dio un paso más allá de los pedidos de informes y de la evaluación preliminar realizada durante los últimos días.

La comisión investigadora deberá reunir los antecedentes administrativos, examinar el procedimiento de adjudicación y procurar respuestas sobre las observaciones formuladas, la adecuación de los estatutos de FREE y las condiciones de contratación de trabajadores.

La aprobación por unanimidad no implica que se hayan comprobado irregularidades, sino que los representantes departamentales resolvieron avanzar en su investigación.

El resultado de ese trabajo permitirá determinar si los cuestionamientos planteados encuentran respaldo en la documentación o si el procedimiento se ajustó a las condiciones legales y administrativas correspondientes.