El exedil colorado de Durazno y abogado José Pedro Varela sostuvo que la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, debería renunciar a su cargo por la decisión de reducir la sanción administrativa aplicada a la anestesista Inés Miralles, condenada por mala praxis en el caso que derivó en la muerte de la pediatra Soledad Barrera. A través de una publicación en redes sociales, Varela cuestionó la actuación de la jerarca y consideró que la posterior revocación de la medida no elimina su responsabilidad política.

El dirigente calificó la decisión original del Ministerio de Salud Pública (MSP) como una grave falta de ética, especialmente porque se había apartado de la sanción de cinco años de inhabilitación que había establecido la Comisión Honoraria de Salud Pública.

Aunque valoró como acertada la decisión del gobierno de restablecer la sanción inicial, sostuvo que la rectificación llegó después de la insistencia de la familia de la víctima, la repercusión pública del caso y la presión de los medios de comunicación.

Varela considera que Lustemberg debería dejar el cargo

En su publicación, José Pedro Varela cuestionó los fundamentos de la reducción de la sanción aplicada a Miralles, que pasó originalmente de cinco a tres años de inhabilitación profesional.

A su entender, la decisión ministerial fue particularmente grave porque modificó una sanción determinada por una comisión especializada que había evaluado la actuación de la anestesista.

El exedil sostuvo que la posterior marcha atrás del Poder Ejecutivo fue correcta, aunque consideró que se produjo cuando el gobierno ya no tenía otra alternativa frente a los cuestionamientos públicos.

También planteó que, de no haber existido la insistencia de la familia de Soledad Barrera y la repercusión mediática, la resolución inicial podría haber permanecido sin modificaciones.

Desde esa perspectiva, Varela entiende que Lustemberg debería renunciar a su cargo, aunque reconoció que esa determinación depende de la voluntad de la ministra y de la posición que adopte el gobierno.

Finalmente, expresó su deseo de que lo ocurrido permita evitar situaciones similares en el futuro.

El gobierno restableció los cinco años de inhabilitación

La controversia se originó en la sanción administrativa aplicada a la anestesista Inés Miralles por su actuación durante una intervención quirúrgica realizada a la pediatra Soledad Barrera en octubre de 2023.

Barrera sufrió complicaciones graves durante la operación y falleció meses después.

La Comisión Honoraria de Salud Pública había dispuesto una inhabilitación de cinco años para la profesional, pero el Ministerio de Salud Pública redujo posteriormente la sanción a tres años mediante una resolución de octubre de 2025.

La decisión generó cuestionamientos y derivó en la renuncia de integrantes de la comisión que había establecido la sanción original.

El 10 de noviembre de 2026, el presidente Yamandú Orsi y la ministra Cristina Lustemberg firmaron una nueva resolución que dejó sin efecto la rebaja y restableció los cinco años de inhabilitación.

La decisión se produjo después de que la familia de la víctima presentara un recurso de revocación y de que se analizaran nuevos informes jurídicos sobre el procedimiento.

Lustemberg descartó renunciar y deberá dar explicaciones en el Parlamento

Tras la resolución del Poder Ejecutivo, Cristina Lustemberg defendió la reconsideración de la sanción y afirmó que la medida fue acordada con el presidente Yamandú Orsi.

La ministra sostuvo públicamente que nunca dudó de la gravedad de los hechos y aseguró que, por el momento, no se plantea renunciar.

La controversia también tuvo consecuencias dentro del Ministerio de Salud Pública. El director de Servicios Jurídicos, Martín Esposto, presentó su renuncia en medio de los cuestionamientos por los informes que respaldaron las decisiones administrativas.

Además, está previsto que Lustemberg sea interpelada en la Cámara de Representantes el próximo 24 de noviembre, a iniciativa del diputado nacionalista Federico Casaretto.

En ese escenario, el planteo realizado por José Pedro Varela desde Durazno se suma a los reclamos políticos que cuestionan la actuación de la ministra.

El exedil considera que la restitución de la sanción original fue necesaria, pero insuficiente para cerrar la discusión sobre la responsabilidad política de quien había dispuesto reducirla.