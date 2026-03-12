Durazno espera nueva edición de Jornales Solidarios para tareas de otoño

La Intendencia aguarda la confirmación del programa impulsado por el Congreso de Intendentes y OPP. La experiencia es valorada como una herramienta social que brinda trabajo y capacitación a los beneficiarios.

Las autoridades de la Intendencia de Durazno aguardan la puesta en marcha de una nueva edición del programa Jornales Solidarios, iniciativa que combina trabajo temporal y capacitación para personas que necesitan apoyo laboral.

La secretaria general de la comuna, Ana Laura Gadea, señaló a El Acontecer que la experiencia ha sido valorada positivamente por los gobiernos departamentales y que solo restan definirse algunos detalles operativos.

“Es una herramienta de ayuda social muy efectiva. No se entrega solamente dinero o una canasta, sino trabajo. Y además tiene un componente educativo que ayuda a la persona a capacitarse y buscar oportunidades más duraderas”, explicó.

La continuidad del programa fue confirmada en la última sesión del Congreso de Intendentes, durante una reunión con autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Ajustes en la modalidad de trabajo

El funcionamiento del programa ha ido ajustándose con el paso de las ediciones, incorporando cambios a partir de la experiencia acumulada en cada departamento.

En la última edición se dejó de lado el sistema de trabajo quincenal y se pasó a un esquema mensual, lo que permitió mayor estabilidad para los beneficiarios.

“Se valoró como muy positivo que durante todo el mes trabaje el mismo grupo de personas. Antes generaba algunas dificultades administrativas y tampoco era lo mejor para los propios participantes”, indicó Gadea.

Cambios en el componente educativo

Otro de los aspectos que se busca mejorar es el sistema de capacitación, que forma parte del programa.

En ediciones anteriores, los beneficiarios debían asistir durante la semana a distintas instancias de formación, en horarios y lugares diferentes, lo que generaba dificultades logísticas.

Una de las propuestas que surgieron desde los gobiernos departamentales es concentrar la capacitación en un período específico, por ejemplo dedicando un mes completo al estudio y luego otro al trabajo.

Según explicó la jerarca, esta modalidad permitiría ordenar mejor el proceso formativo y facilitar la participación de los beneficiarios.

Limpieza y barrido entre las tareas previstas

En la edición anterior Durazno contó con 176 cupos, más de la mitad asignados a la capital departamental.

De concretarse una nueva edición en los próximos meses, una de las tareas principales será el barrido y limpieza de la ciudad durante el otoño.

“El área de recolección, barrido y limpieza suele ser la más fuerte, aunque también se han integrado personas en otras áreas”, señaló Gadea.

En algunos casos, tras recibir capacitación, los beneficiarios también colaboraron en actividades vinculadas al turismo y atención al público.

En el interior del departamento el impacto del programa se nota especialmente en tareas como barrido de calles, corte de pasto en veredas y mantenimiento de espacios públicos.

Expectativa por la aprobación del presupuesto

La secretaria general también se refirió al presupuesto quinquenal de la Intendencia, que actualmente se encuentra a estudio de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de la Junta Departamental.

Gadea explicó que su aprobación es clave para planificar nuevas licitaciones y proyectos de inversión, ya que muchos de esos procesos requieren varios meses de preparación.

“Es importante contar con los rubros presupuestales aprobados para poder lanzar licitaciones con normalidad”, afirmó.

Buena respuesta en el pago de tributos

En cuanto a la recaudación departamental, la jerarca indicó que los primeros informes muestran una respuesta positiva de los contribuyentes, tanto en el pago de patente de rodados como de contribución inmobiliaria.

También destacó el efecto que tuvo la flexibilización del sistema de reempadronamientos, medida que permitió recuperar vehículos registrados en otros departamentos.

“En una semana recuperamos lo que se había perdido en un año. Es un aspecto importante que ayuda a fomentar el empadronamiento en Durazno”, concluyó.

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