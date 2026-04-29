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miércoles 29 de abril de 2026

Japón donó consultorio odontológico móvil para 51 escuelas rurales de Durazno

Por Lectura: 2 minutos
Japón donó consultorio odontológico móvil para 51 escuelas rurales de Durazno
Entonación de los himnos nacionales durante la conferencia

Un consultorio odontológico móvil donado por Japón comenzará a recorrer de forma inmediata el departamento de Durazno, llevando atención bucal a alumnos de 51 escuelas rurales. La iniciativa busca acercar servicios de salud a zonas alejadas, fortaleciendo la cobertura en el interior.

La entrega se realizó en la sede de la Intendencia de Durazno con la presencia del embajador Okada Kenichi, en el marco de un programa de cooperación internacional.

Atención odontológica en territorio

El vehículo comenzará a operar de lunes a viernes, recorriendo distintas localidades rurales y centros educativos, acercando asistencia a niños que no siempre tienen acceso a servicios odontológicos.

El programa es llevado adelante de forma conjunta por instituciones como la Sociedad Rural de Durazno, el Rotary Club, ASSE, la Intendencia y la empresa Minerva Foods.

Cooperación internacional con impacto local

El consultorio móvil fue financiado a través del Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana, impulsado por la Embajada de Japón en Uruguay desde 2003.

La iniciativa está orientada a proyectos en áreas como salud, educación y desarrollo social, con ejecución a cargo de organizaciones locales. Desde su creación, ha apoyado más de un centenar de proyectos en el país.

Valoración institucional

El intendente Felipe Algorta destacó el aporte conjunto de las instituciones involucradas y subrayó el valor del vínculo con Japón.

Por su parte, la coordinadora de cooperación bilateral de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Cynthia Padrón, resaltó el impacto concreto de este tipo de acciones en comunidades alejadas de los centros urbanos.

Una jornada con participación institucional

El acto contó con la presencia de autoridades departamentales y nacionales, además de representantes diplomáticos japoneses y una delegación de alumnos de la Escuela 20, quienes participaron en representación de los beneficiarios del programa.

Imágenes de la entrega y conferencia

Japón donó consultorio odontológico móvil para 51 escuelas rurales de Durazno
Japón donó consultorio odontológico móvil para 51 escuelas rurales de Durazno
Japón donó consultorio odontológico móvil para 51 escuelas rurales de Durazno
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Periodista de El Acontecer, diario de Durazno con más de 40 años de trayectoria. Especializado en información de sociedad y cultura, cubre la vida comunitaria, eventos culturales y noticias de interés general del departamento de Durazno, Uruguay. Con más de 20 años de experiencia en periodismo local, su trabajo refleja el día a día de los duraznenses.