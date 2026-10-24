Caso FREE: del «no hay nada para esconder» a la preocupación por el trabajo de la gente

La contratación de la Fundación Rioplatense de Estudios (FREE) por parte de la Intendencia de Durazno quedó bajo investigación, en medio de cuestionamientos sobre la habilitación de la organización, el costo del mecanismo y sus posibles consecuencias para los trabajadores. La sesión del jueves 22 de octubre dejó expuestas posiciones diferentes dentro de la Junta Departamental, aunque todos los partidos terminaron respaldando la creación de una comisión investigadora.

De un lado, el nacionalista Juan Carlos Torres aseguró que el oficialismo no tiene nada que ocultar y defendió la legalidad del procedimiento. Del otro, su correligionario Gabriel Díaz Landoni advirtió sobre los efectos que una eventual irregularidad podría tener sobre las personas ya contratadas.

A esos planteos se sumaron las observaciones del Tribunal de Cuentas, una reforma de estatutos presentada por FREE ante el Ministerio de Educación y Cultura el 14 de octubre y las dudas sobre cuánto representa realmente la contratación para las arcas departamentales.

La comisión quedó integrada por los nacionalistas Juan Carlos Torres, Martín Sastre y Alejandro Stefanoli, el frenteamplista José Rizzo y el colorado Gabriel Montes de Oca.

Su cometido será reunir la documentación y establecer si el procedimiento se ajustó a las disposiciones legales y administrativas. La decisión de investigar no significa que se hayan comprobado irregularidades.

«No hay nada para esconder»

La discusión estuvo marcada por varios cuartos intermedios y diferencias relacionadas con la integración de la comisión.

Al fundamentar su voto, Juan Carlos Torres sostuvo que el Partido Nacional nunca tuvo dudas sobre la conveniencia de respaldar la investigadora.

«Estamos seguros de que acá no hay nada para esconder», afirmó.

El edil defendió el procedimiento utilizado por la administración de Felipe Algorta y expresó su confianza en que la documentación permitirá demostrar que la contratación fue correcta.

En el mismo sentido, el nacionalista Santiago Icasuriaga respaldó la investigación, aunque también puso el acento en la necesidad de preservar los recursos públicos y esclarecer el funcionamiento del mecanismo.

La posición oficialista se apoya, entre otros aspectos, en que la contratación surgió de una licitación pública a la que concurrieron tres oferentes y en que una comisión asesora recomendó adjudicar el servicio a FREE.

Sin embargo, el respaldo a la investigación no eliminó las diferencias dentro del propio Partido Nacional.

«Vamos a estar jugando con el trabajo de la gente»

Gabriel Díaz Landoni, uno de los primeros ediles en cuestionar públicamente la contratación, centró parte de sus planteos en la situación estatutaria de FREE y en las consecuencias que podría generar una eventual falta de habilitación para proporcionar personal a terceros.

El nacionalista advirtió que la situación no se limita a una discusión administrativa entre la Intendencia y la fundación, porque también involucra a personas que ya cumplen funciones mediante el contrato.

«Vamos a estar jugando con el trabajo de la gente», expresó al fundamentar la necesidad de investigar.

Díaz Landoni había impulsado previamente la instancia preinvestigadora, a partir de las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas.

También cuestionó que la fundación hubiera presentado una reforma de sus estatutos ante el Ministerio de Educación y Cultura recién el 14 de octubre de 2026, cuando la adjudicación ya se había realizado meses antes.

A su entender, esa fecha plantea dudas sobre las explicaciones anteriores del gobierno departamental respecto de la adecuación del objeto estatutario de la organización.

La preocupación incluye determinar qué ocurriría con los contratos laborales y las remuneraciones si se concluyera que existieron defectos jurídicos en el procedimiento.

Por ahora, esas posibles consecuencias no están establecidas. Su alcance deberá surgir del análisis de los documentos y de las normas correspondientes.

Carrica planteó dudas sobre la validez del contrato

Desde el Frente Amplio, Carlos Carrica consideró necesario examinar las posibles faltas administrativas relacionadas con la adjudicación.

Entre los puntos que mencionó figuran los reparos del Tribunal de Cuentas, la adecuación de los estatutos de FREE y la continuidad del procedimiento después de la intervención del organismo de contralor.

El edil también planteó la posibilidad de que existan consecuencias sobre la validez del contrato.

«Hay mucho dinero de los contribuyentes en juego», advirtió durante el debate.

La eventual nulidad del vínculo contractual, sin embargo, no puede darse por establecida antes de que se estudien las actuaciones y se determine qué disposiciones resultan aplicables.

La investigación también deberá esclarecer cuántas personas están efectivamente contratadas, cuáles son sus condiciones laborales y qué controles se aplican sobre el cumplimiento de las tareas.

El Tribunal de Cuentas y la reforma de estatutos

Uno de los principales antecedentes del caso es la Resolución N.º 988/2026 del Tribunal de Cuentas, fechada el 29 de abril, mediante la cual se observó el gasto correspondiente a la contratación de FREE.

Entre los cuestionamientos expuestos públicamente por los ediles aparece la falta de correspondencia entre el objeto establecido en los estatutos de la fundación y la actividad de suministro de personal para la que fue seleccionada.

Pese a la observación, la Intendencia continuó el procedimiento y adjudicó la Licitación Pública N.º 11/2025 mediante la Resolución N.º 5430/2026, del 27 de mayo.

El intendente Felipe Algorta defendió esa decisión. Sostuvo que se presentaron tres ofertas y que la comisión evaluadora entendió que la propuesta de FREE era la más conveniente desde el punto de vista económico.

También señaló que las diferencias relacionadas con los estatutos podían subsanarse y que la organización estaba trabajando en las modificaciones correspondientes.

La información incorporada ahora al debate indica que la reforma estatutaria fue presentada ante el Ministerio de Educación y Cultura el 14 de octubre.

La presentación del trámite no equivale a su aprobación. Por tanto, uno de los asuntos que deberá esclarecerse es cuál era la situación jurídica de la fundación al momento de la adjudicación y qué efectos tiene la modificación sobre las actuaciones anteriores.

El examen comprende además determinar cuáles fueron los fundamentos completos de la observación del Tribunal de Cuentas y qué actuaciones realizó la Intendencia después de recibirla.

Tres oferentes, un 5% sobre el costo laboral y otros pagos

La contratación se originó en la Licitación Pública N.º 11/2025, destinada a proporcionar recursos humanos para diferentes programas y dependencias municipales.

El llamado comprendía actividades sociales, culturales, deportivas, técnicas y profesionales, además de talleres y otras tareas vinculadas con la gestión departamental.

Las ofertas se abrieron el 20 de noviembre de 2025. Se presentaron la Fundación Rioplatense de Estudios (FREE), la Asociación Civil Casa Abierta y LKSUR S.A.

La comisión asesora consideró inadmisible la propuesta de LKSUR por no ajustarse a determinadas condiciones del pliego. Las otras dos ofertas fueron evaluadas y obtuvieron 85 puntos para FREE y 82,22 para Casa Abierta.

Finalmente, se recomendó adjudicar a FREE.

El contrato contempla la posibilidad de gestionar hasta 200 trabajadores, aunque esa cifra representa el máximo previsto y no equivale a la cantidad de personas efectivamente incorporadas.

La resolución establece diferentes componentes de pago:

Provisión de personal: un importe equivalente al 5% de los fondos destinados al costo laboral.

un importe equivalente al 5% de los fondos destinados al costo laboral. Dirección, control y supervisión: un cargo fijo de $45.800 mensuales.

un cargo fijo de $45.800 mensuales. Supervisión por trabajador: importes variables según la cantidad de personas, de $550 a $400 por trabajador.

importes variables según la cantidad de personas, de $550 a $400 por trabajador. Talleres de capacitación: $7.500 por actividad de hasta 90 minutos, para grupos de hasta 20 participantes.

Los importes establecidos están exentos de IVA.

El costo final dependerá de la cantidad de trabajadores contratados, las remuneraciones correspondientes y los servicios que se utilicen.

Por eso, uno de los puntos que interesa esclarecer es cuánto ha desembolsado efectivamente la Intendencia, qué parte corresponde al pago de trabajadores y cuánto percibe la fundación por administración y supervisión.

A Ganar, el antecedente de la administración Vidalín

La utilización de una organización externa para gestionar recursos humanos no comenzó con la actual administración.

Durante el gobierno de Carmelo Vidalín, la Intendencia recurrió a la Fundación A Ganar para desarrollar programas sociales, culturales, deportivos y laborales.

Aquella modalidad también generó cuestionamientos y solicitudes de información relacionadas con los procedimientos de contratación, los costos y los controles.

En 2022, El Acontecer informó sobre una convocatoria a sala del entonces intendente Vidalín, que incluía entre sus temas las licitaciones para gerenciamiento de recursos humanos y la adjudicación a A Ganar.

La discusión también había alcanzado otros ámbitos políticos.

Con el inicio de la administración Algorta, el esquema fue revisado. Según explicó el actual intendente, A Ganar manifestó que no tenía intención de continuar y se buscó otra organización para desarrollar tareas similares.

El antecedente incorpora una dimensión adicional al trabajo de la investigadora: establecer qué diferencias existen entre ambos mecanismos en materia de costos, personal contratado, supervisión y resultados.

Cuartos intermedios y discrepancias por la integración

La sesión del jueves también dejó diferencias acerca de quiénes debían integrar la investigadora.

Los sucesivos cuartos intermedios pusieron de manifiesto las dificultades para alcanzar un acuerdo sobre la conformación del grupo de trabajo.

En ese contexto, el edil colorado Renel Mohozzo planteó que uno de los lugares asignados al Partido Nacional fuera ocupado por Pablo Langone.

La propuesta no llegó a ser votada y finalmente prosperó la integración presentada por el nacionalista Santiago Icasuriaga, con Juan Carlos Torres, Martín Sastre y Alejandro Stefanoli como representantes de esa bancada.

La comisión quedó conformada con cinco integrantes y el respaldo unánime del plenario.

La posibilidad de nuevos pedidos de informes

En paralelo a la constitución de la investigadora, en ámbitos políticos de la Junta comenzó a manejarse la posibilidad de que alguna de las fuerzas representadas recurra a otras vías para solicitar información sobre el caso.

El planteo responde a la preocupación de que la investigación departamental pueda prolongarse durante varios meses y que sus conclusiones recién se conozcan en 2027.

Por el momento, no se ha confirmado formalmente una nueva gestión de esas características.

La comisión deberá examinar la licitación, la evaluación de las ofertas, la adjudicación, las observaciones del Tribunal de Cuentas, la modificación de los estatutos y las condiciones de ejecución del contrato.

También tendrá que establecer el costo real del mecanismo y la cantidad de personas que actualmente trabajan bajo esta modalidad.

Entre la confianza del oficialismo en que no existen irregularidades y las advertencias sobre los recursos públicos y la situación de los trabajadores, la investigadora tendrá la responsabilidad de determinar qué ocurrió y qué consecuencias corresponden, si las hubiera.