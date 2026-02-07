Intendentes cerraron agenda en China junto a Orsi con foco académico y económico

La delegación del Congreso Nacional de Intendentes acompañó al presidente en Shanghái, donde se fortalecieron vínculos con universidades y se desplegaron acciones de promoción para Uruguay.

Cierre de una gira con eje en la cooperación

Los representantes del Congreso Nacional de Intendentes culminaron su participación en la visita oficial a la República Popular China, integrando la comitiva que acompañó al presidente Yamandú Orsi.

La delegación estuvo integrada por su presidente, Nicolás Olivera, y los vicepresidentes Francisco Legnani y Carlos Albisu, quienes formaron parte de una agenda orientada a fortalecer la inserción internacional de los gobiernos departamentales.

Shanghái, último tramo de la agenda oficial

En el último día de actividades, el presidente Orsi desarrolló una intensa agenda en Shanghái, uno de los principales polos financieros y productivos del país asiático. Las instancias incluyeron encuentros académicos y acciones de promoción económica, con la participación de la delegación del Congreso de Intendentes.

La agenda tuvo como eje central el fortalecimiento de los vínculos académicos, institucionales y económicos entre Uruguay y China, en un contexto de creciente interés por ampliar la cooperación bilateral.

Encuentro académico en la Universidad de Tongji

Durante la mañana se llevó a cabo una actividad en la Universidad de Tongji, una de las casas de estudio más antiguas y prestigiosas de China, fundada en 1907.

El encuentro reunió a autoridades académicas, especialistas y representantes de la delegación uruguaya, incluyendo integrantes del área de Ciencia y Tecnología y del Congreso de Intendentes. El intercambio estuvo orientado a explorar oportunidades de cooperación en innovación, desarrollo urbano y conocimiento aplicado.

La presencia del Congreso de Intendentes reafirmó el rol de los gobiernos departamentales en la agenda internacional del país y su compromiso con la generación de alianzas estratégicas.

Promoción económica y vínculos institucionales

La jornada se completó con diversas actividades oficiales y de promoción económica en Shanghái, enfocadas en mostrar el potencial productivo y las oportunidades de inversión que ofrece Uruguay.

El cierre de la agenda en China consolidó una visita que apuntó a profundizar las relaciones bilaterales y a abrir nuevos espacios de cooperación, con participación activa de los gobiernos departamentales en un escenario internacional cada vez más relevante para el desarrollo del país.

