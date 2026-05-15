Algorta tildó de «falsos» los dichos del edil Diaz Landoni sobre la terminal

Para el intendente Felipe Algorta, lo expresado esta semana en torno a las obras de la terminal de ómnibus no es otra cosa que un comentario aislado, poco feliz, de un edil. El gobernante aseveró estar dispuesto a concurrir al legislativo local para responder a las inquietudes que puedan tener los curules.

El planteo previo de Diaz Landoni

Veinticuatro horas antes, el edil Gabriel Diaz Landoni había expresado tener la presunción de que las obras de la terminal y shopping no avanzaban por la falta de dinero. «Hay síntomas de que el dinero escasea», sostuvo. Es algo que puedo decir por lo que veo, precisó, a título personal, aseverando que no sería conveniente esperar que la ola nos pase por encima para empezar a ajustar.

«Dichos absolutamente falsos»

Son dichos absolutamente falsos y muy alejados de la realidad, expresó el intendente en nota concedida a El Acontecer. «La empresa no solamente es una de las más grandes del país sino que además está trabajando con seriedad, aún en el proyecto, porque el nivel de demanda es tal que no han podido llegar a cerrar el proyecto ejecutivo civil».

Algorta afirmó que la terminal va con mucha fuerza y dijo esperar que a la brevedad pueda verse más gente del departamento trabajando en el lugar. «Es una inversión 100% privada que le dará, una vez culminada, un más elevado nivel de servicios a la ciudad de Durazno».

Habría que preguntarle al edil por qué se largan estas versiones, se hacen afirmaciones de este tipo. «Maneja algo que nunca estuvo sobre la mesa, es falso», enfatizó.

«Estoy disponible las 24 horas de los siete días»

En medio de versiones que daban cuenta del desarrollo de pedidos de informes e incluso de una posible convocatoria a sala, el jerarca aseveró no tener inconveniente alguno en acudir al legislativo.

«Estoy disponible las 24 horas de los siete días de la semana y sin ningún problema voy a donde se me invita», aseveró.

Asimismo, entiende que la invitación también podría cursarse a los principales de la firma que tiene a su cargo los trabajos en la terminal y futuro shopping de la capital del Yí. «Que de boca del propio consorcio puedan descartar el disparate que, con tanta liviandad, se transmitió esta semana», agregó con un dejo de amargura por las apreciaciones del representante del riellismo.

«Aún se vienen cerrando acuerdos comerciales»

Consultado acerca del avance de obras que particularmente es motivo de preocupación tanto de actores políticos como operarios de la construcción, Algorta sostuvo que tras el cercado perimetral se dio paso a los movimientos de suelo.

«Debe tenerse en cuenta que, a nivel comercial, aún se vienen cerrando acuerdos con distintas empresas. Ello motiva el atraso de la importación de la estructura metálica que llegará desde China. Una vez se realice el pedido, se cerrará la posibilidad de modificaciones a nivel comercial», explicó.

Y agregó: «Personalmente prefiero un proyecto que pueda llegar a demorar un poco y que avance a paso firme, a que se realicen modificaciones que después no se podrán echar para atrás. Es una lógica del propio consorcio que hay que respetar, no ponerse nerviosos».

Largo proceso de obra

No duda en manifestar que se está ante un proceso de obra largo que, como todos, tendrá sus puntos de conflicto, problemáticas.

«Trataremos de poner nuestra mejor voluntad para resolverlas. Toda obra siempre genera problemas. Debemos pensar en el mediano y largo plazo dado que vamos a tener fuentes laborales genuinas, servicios de calidad y una terminal en mejores condiciones. Hay que defender con fuerza esta inversión privada que está apostando al departamento, a la región».

«La garantía está estipulada en el contrato»

Al referir a los «vacíos legales» de que se viene hablando de parte de algunos ediles, Algorta informó que la garantía está estipulada en el contrato.

«Entiendo que si surgieran problemas de alguna índole, lo que debe primar es el diálogo, el ida y vuelta para poder ir resolviendo. Desde que ingresamos a la función estamos buscando solución a temas que no fueron debidamente resueltos: cobro de tasas a las empresas de ómnibus. Es algo que está encaminado; el fin es que todas las partes puedan estar satisfechas. Lo demás corre por otro carril y está avanzando».

Los 150 puestos laborales prometidos

Preguntado acerca de si puede reafirmar los dichos pronunciados en abril del pasado año por su antecesor Carmelo Vidalín, respecto a que el emprendimiento generaría 150 puestos laborales mientras duren las obras, dijo que si bien no tiene las cifras en detalles, es muy probable que así sea.

«Una vez construida, también brindará mano de obra para vecinos del departamento. Son de los proyectos que nos gustan: que los puestos no se den únicamente durante la construcción. Es algo sumamente importante para aquellos duraznenses que necesitan trabajar y tienen experiencia en rubros afines a la construcción», agregó el jefe comunal.

«Hay un afán por afectar mi imagen»

Para Algorta, las últimas han sido semanas agitadas. A lo actuado en torno al parque solar para Baygorria se sumó la preocupación de actores políticos por el tema terminal de ómnibus, y la denuncia del diputado suplente Raúl Licandro por multas aplicadas al vehículo en que se mueve el jefe comunal.

Sobre este último tema, que tomará estado público tras la publicación en un semanario del este del país, Algorta dijo que se habla de infracciones que se comienzan a dar en el año 2022, cuando él ni siquiera era candidato a intendente.

«Hay un afán por grandes titulares que puedan llegar a afectar la imagen de este intendente. Nosotros estamos muy tranquilos, con mucha fuerza, trabajando muchísimo, proyectando a Durazno, y eso seguramente, a mucha gente, le moleste», cerró.