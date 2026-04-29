Intendencia de Durazno abrió llamado para contadores con sueldo de $78.000

La Intendencia de Durazno abrió un llamado para incorporar dos contadores públicos que se desempeñarán en el Departamento de Hacienda, con un salario mensual nominal de $78.000. El período de inscripción se extenderá hasta el lunes 4 de mayo.

El vínculo será mediante un contrato de función pública por un año, con posibilidad de renovación hasta el final de la actual administración departamental.

Funciones y responsabilidades

Los profesionales seleccionados tendrán como cometido principal la implementación de políticas y mecanismos financiero-contables definidos por la Dirección de Hacienda, con el objetivo de asegurar una administración eficiente de los recursos.

Entre sus tareas se incluyen:

Planificación, organización y control de actividades contables

Gestión de recursos financieros y adquisiciones

Asesoramiento a distintas reparticiones de la Intendencia

Condiciones laborales

La carga horaria prevista es de 30 horas semanales, con una remuneración mensual de $78.000 nominales, además de otros beneficios que puedan corresponder.

Los interesados deberán presentar la documentación requerida en la Oficina de Recursos Humanos.

Requisitos para postularse

El llamado está dirigido a ciudadanos naturales o legales, oriundos de Durazno o con al menos dos años de residencia en el departamento.

Además, se exige:

Título de Contador Público expedido por la Universidad de la República u otra institución terciaria habilitada

No haber sido destituido de la función pública ni estar impedido de reingresar

No tener vínculos de parentesco con integrantes del tribunal evaluador

Presentar certificado de antecedentes y jura de fidelidad a la Bandera

No contar con inhabilitación por sentencia penal