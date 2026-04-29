Intendencia de Durazno abrió llamado para contadores con sueldo de $78.000

La Intendencia de Durazno abrió un llamado para incorporar dos contadores públicos que se desempeñarán en el Departamento de Hacienda, con un salario mensual nominal de $78.000. El período de inscripción se extenderá hasta el lunes 4 de mayo.
El vínculo será mediante un contrato de función pública por un año, con posibilidad de renovación hasta el final de la actual administración departamental.
Funciones y responsabilidades
Los profesionales seleccionados tendrán como cometido principal la implementación de políticas y mecanismos financiero-contables definidos por la Dirección de Hacienda, con el objetivo de asegurar una administración eficiente de los recursos.
Entre sus tareas se incluyen:
- Planificación, organización y control de actividades contables
- Gestión de recursos financieros y adquisiciones
- Asesoramiento a distintas reparticiones de la Intendencia
Condiciones laborales
La carga horaria prevista es de 30 horas semanales, con una remuneración mensual de $78.000 nominales, además de otros beneficios que puedan corresponder.
Los interesados deberán presentar la documentación requerida en la Oficina de Recursos Humanos.
Requisitos para postularse
El llamado está dirigido a ciudadanos naturales o legales, oriundos de Durazno o con al menos dos años de residencia en el departamento.
Además, se exige:
- Título de Contador Público expedido por la Universidad de la República u otra institución terciaria habilitada
- No haber sido destituido de la función pública ni estar impedido de reingresar
- No tener vínculos de parentesco con integrantes del tribunal evaluador
- Presentar certificado de antecedentes y jura de fidelidad a la Bandera
- No contar con inhabilitación por sentencia penal