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miércoles 29 de abril de 2026

Intendencia de Durazno abrió llamado para contadores con sueldo de $78.000

Por Lectura: 2 minutos
Intendencia de Durazno abrió llamado para contadores con sueldo de $78.000
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La Intendencia de Durazno abrió un llamado para incorporar dos contadores públicos que se desempeñarán en el Departamento de Hacienda, con un salario mensual nominal de $78.000. El período de inscripción se extenderá hasta el lunes 4 de mayo.

El vínculo será mediante un contrato de función pública por un año, con posibilidad de renovación hasta el final de la actual administración departamental.

Funciones y responsabilidades

Los profesionales seleccionados tendrán como cometido principal la implementación de políticas y mecanismos financiero-contables definidos por la Dirección de Hacienda, con el objetivo de asegurar una administración eficiente de los recursos.

Entre sus tareas se incluyen:

  • Planificación, organización y control de actividades contables
  • Gestión de recursos financieros y adquisiciones
  • Asesoramiento a distintas reparticiones de la Intendencia

Condiciones laborales

La carga horaria prevista es de 30 horas semanales, con una remuneración mensual de $78.000 nominales, además de otros beneficios que puedan corresponder.

Los interesados deberán presentar la documentación requerida en la Oficina de Recursos Humanos.

Requisitos para postularse

El llamado está dirigido a ciudadanos naturales o legales, oriundos de Durazno o con al menos dos años de residencia en el departamento.

Además, se exige:

  • Título de Contador Público expedido por la Universidad de la República u otra institución terciaria habilitada
  • No haber sido destituido de la función pública ni estar impedido de reingresar
  • No tener vínculos de parentesco con integrantes del tribunal evaluador
  • Presentar certificado de antecedentes y jura de fidelidad a la Bandera
  • No contar con inhabilitación por sentencia penal
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Periodista especializado en política y economía de El Acontecer, diario de Durazno, Uruguay. Cubre la actividad institucional, política departamental y nacional, y el acontecer económico que impacta en la región. Con más de 35 años de experiencia, es una de las voces de referencia en el análisis político local del departamento de Durazno.