La Intendencia avanza en expropiaciones y proyecta una sede de Policía Comunitaria en Los Vascos

La administración departamental trabaja en varios padrones, tanto en la ciudad como en el interior, para seguridad, caminería y ordenamiento territorial, con el ex salón de Los Vascos como uno de los destinos previstos.

Expropiaciones más allá del molino Caorsi

La expropiación del histórico molino Caorsi no es la única que se encuentra en carpeta dentro de la administración departamental. La Intendencia de Durazno viene trabajando en varios frentes con el objetivo de incorporar predios a la cartera de tierras, mejorar infraestructuras viales y facilitar la instalación de servicios públicos.

De acuerdo a lo previsto en el presupuesto quinquenal, se asignaron partidas específicas para avanzar en distintos procesos de expropiación, tanto en la capital departamental como en el interior, atendiendo necesidades de seguridad, desarrollo urbano y caminería rural.

Seguridad, tierras y servicios públicos

Según explicaron asesores de la administración, el objetivo de estas expropiaciones no se limita a un solo fin. Se apunta a sumar predios a la cartera de tierras, mejorar avenidas, posibilitar la instalación de instituciones que brindan servicios de seguridad y contemplar proyectos de interés social.

En ese marco, se reconoció que existen contactos con otros organismos del Estado para acceder a terrenos que actualmente no cumplen una función relevante, buscando darles un uso acorde a las necesidades actuales del departamento.

Ciudad e interior: procesos en distintas etapas

El prosecretario general, Gonzalo Spínola, señaló que hay expropiaciones en diferentes etapas administrativas. Algunas ya cuentan con el aval de la Junta Departamental de Durazno, otras están en proceso dentro de la Intendencia y varias serán remitidas en los próximos días.

Entre ellas, mencionó la vinculada al trazado del camino hacia la Colonia Rosell y Rius, además de otras actuaciones tanto en la ciudad como en zonas rurales, donde se busca mejorar el trazado de caminos actualmente en construcción.

El ex salón de Los Vascos y la Policía Comunitaria

Uno de los proyectos destacados es el uso del ex salón de Los Vascos, predio perteneciente a AFE, donde se proyecta instalar una sede de Policía Comunitaria.

Spínola confirmó que se mantienen reuniones con autoridades de AFE para concretar esta iniciativa, que permitiría reutilizar un inmueble ubicado en una zona estratégica de la ciudad y fortalecer la presencia de servicios de seguridad de cercanía.

“Hay padrones que hoy no tienen mayor utilidad y, a través del diálogo, buscamos reconfigurarlos para darles un uso acorde a las necesidades actuales”, señaló el jerarca.

Ordenamiento territorial como eje de gestión

La política de expropiaciones se inscribe dentro de una estrategia más amplia de ordenamiento territorial impulsada por el intendente Felipe Algorta. La preocupación central pasa por la existencia de predios ociosos en zonas con servicios disponibles, mientras la ciudad se expande hacia la periferia.

En ese sentido, se conformó un equipo técnico que trabaja junto al arquitecto Diego Capandeguy, grado 5 de la Facultad de Arquitectura, para avanzar en la revisión del plan local de ordenamiento territorial.

Hacia un nuevo plan para Durazno

El plan vigente data de 2015 y ya se inició formalmente el proceso para su revisión. El objetivo es ordenar el crecimiento urbano, definir áreas adecuadas para inversiones y facilitar tanto la construcción de viviendas como la radicación de nuevos emprendimientos.

“Es necesario ordenar el crecimiento de la ciudad, evitar conflictos en el contorno urbano y aprovechar mejor el interior de Durazno”, expresó Spínola, subrayando que el desafío del actual período es lograr un desarrollo equilibrado, planificado y amigable con vecinos e inversores.

