🌤 9° 💊 Yimeña 📩 Enviar noticia
Close Menu
Archivo
mayo 2026
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
martes 26 de mayo de 2026

Intendencia analiza extender el estacionamiento tarifado y crear una «Zona B» en la ciudad

La administración Algorta evalúa aplicar el sistema en áreas congestionadas por oficinas públicas y en el entorno de la terminal y shopping. Buscan liberar espacios ocupados por vehículos ociosos.
Por Lectura: 5 minutos
Intendencia analiza extender el estacionamiento tarifado y crear una "Zona B" en la ciudad
Estacionamiento tarifado en Durazno

El sostenido crecimiento del parque automotor en la capital departamental llevó a las autoridades de la Intendencia de Durazno a evaluar una ampliación del sistema de estacionamiento tarifado. El objetivo central de la medida es liberar espacios hoy congestionados y evitar la presencia de vehículos ociosos en zonas de alta demanda, detectándose que gran parte de los automóviles pertenecen a funcionarios de diferentes instituciones que estacionan durante toda su jornada laboral.

Actualmente, el sistema funciona en el cuadrante céntrico delimitado por las calles Artigas, Oribe, Lavalleja y Rivera, de 10:00 a 18:00 horas. Sin embargo, los técnicos evalúan que los nuevos sectores regulados no necesariamente mantendrán una continuidad geográfica con el damero actual.

Al respecto, la directora general del Departamento de Administración del gobierno departamental, Gabriela Santacruz, confirmó la voluntad de la comuna para concretar la extensión del servicio y explicó los criterios que se manejan en la planificación.

Nuevas zonas en la mira y el proyecto de una «Zona B»

La Directora General señaló que existe un marcado colapso en el área que nuclea a las oficinas públicas y centros de salud de la capital. Se identificó una saturación diaria de las plazas de aparcamiento en las inmediaciones de los edificios de la Intendencia, el Banco República (BROU), la Junta Departamental, el Banco de Previsión Social (BPS), la Dirección General de Impositiva (DGI) y la policlínica de Camedur.

📌 También te puede interesar

Licandro planteó preocupación por lentitud y calidad de las obras en Ruta 5El duraznense Claudio Piñeyro asesora a la Intendencia de Lavalleja en gestión de residuos

Frente a esta realidad, Santacruz adelantó que se estudia la posibilidad de extender el tarifado hacia ese sector administrativo, así como también implementarlo en el entorno de la terminal de ómnibus y el shopping de Durazno una vez que finalicen las obras en esa zona.

«Semanas atrás le trasladé al intendente Algorta la posibilidad de instrumentar una zona B, con un costo diferente al del espacio más céntrico. Entendemos que no es lo mismo aparcar en zonas más alejadas», reveló la jerarca.

A través de esta diferenciación de tarifas, la comuna proyecta además estimular y generar beneficios para el comercio y las pequeñas y medianas empresas instaladas en el centro de la ciudad.

Canales digitales y tolerancia en la fiscalización

En paralelo al estudio de la ampliación territorial, la administración comunal apunta a modernizar el sistema mediante la incorporación de nuevas herramientas informáticas para agilizar la compra de tiempo. A los puestos fijos de venta en comercios se sumarán canales digitales como la web oficial, mensajería de WhatsApp, mensajes de texto clásicos y una aplicación móvil específica.

Respecto a la fiscalización a cargo del cuerpo de inspectores de tránsito, Santacruz aclaró que se contempla un margen de tolerancia de 10 a 15 minutos desde el momento en que el conductor estaciona hasta que adquiere el ticket correspondiente en los puntos habilitados.

El marco regulatorio vigente

El estacionamiento tarifado fue aprobado por la Junta Departamental en los primeros días de marzo del año 2017. El reglamento fijó el costo inicial en 20 pesos la hora —fraccionable cada media hora— y dispuso un reajuste anual cada 1 de enero indexado según la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC).

La normativa mantiene vigentes los siguientes criterios:

  • Exclusiones: Las motos y vehículos similares se encuentran completamente excluidos del pago.
  • Exoneraciones: No se cobra el servicio durante los feriados no laborables ni en los feriados laborales o jornadas especiales (incluyendo el 6 de enero, lunes y martes de Carnaval, y jueves y viernes de Semana de Turismo).
  • Vehículos exceptuados: Están exentos los automóviles de personas con discapacidad (con matrícula correspondiente), ambulancias, Bomberos, Ministerio del Interior, vehículos de la Intendencia y los residentes frentistas debidamente registrados (un auto por domicilio).
  • Sanciones: La multa por infracción se fijó originalmente en 0.5 Unidades Reajustables (UR) durante los primeros seis meses, pasando luego al valor actual de 1 UR.

Antecedentes: debate por cuidacoches y carga de mercadería

La discusión sobre el ordenamiento urbano vuelve a poner sobre la mesa otras problemáticas locales de larga data. Una de ellas es la regulación de los cuidacoches, motivada por inquietudes edilicias y vecinales referidas a molestias en zonas comerciales.

Este registro tuvo un fuerte antecedente a principios de la presente década, cuando el actual director general de Hacienda y por entonces intendente, Jorge Reyna, planteó la necesidad de crear un registro obligatorio, entregar carnés habilitantes y confeccionar un reglamento de convivencia. Al inicio del actual período de gobierno, se consideró sumar a la Guardia Municipal para colaborar en el control de la mendicidad abusiva y el ordenamiento del tránsito, tomando como referencia la experiencia del departamento de Florida.

Por otra parte, a nivel normativo se mantiene la vigencia de la Ordenanza de Tránsito respecto a las operaciones de carga y descarga de mercaderías en la planta urbana, fijando los horarios habilitados de 05:00 a 10:00 y de 14:00 a 16:00. Esta regulación difiere de una propuesta presentada una década atrás por el fallecido edil Eduardo O´Neil, quien impulsó sin éxito la creación de una terminal de carga periférica para evitar el ingreso de camiones de gran porte a la ciudad.

EL CLIMA EN DURAZNO
Mayormente despejado 9°C Mayormente despejado
Ver pronóstico completo Ver más →
Suscribirse
Notify of

0 Comments
Respuestas
Ver todos los comentarios

📰 Seguí leyendo

PolíticaLicandro planteó preocupación por lentitud y calidad de las obras en Ruta 5PolíticaEl duraznense Claudio Piñeyro asesora a la Intendencia de Lavalleja en gestión de residuosPolíticaAlgorta confirmó el flechado del este: quizás no en julio, pero «es un hecho»PolíticaEtcheverry visitó Durazno: ruta 19, bypass de ruta 14 y obras en el acceso Sur
Lo más leído de la semana
Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días
#1
Abogado Straneo trabaja en búsqueda de justicia para la Familia Russo – Pacheco: el investigado manejaba con una notoria disminución visual
Abogado Straneo trabaja en búsqueda de justicia para la Familia Russo – Pacheco: el investigado manejaba con una…
#2
«Va a vivir en un lugar donde nunca le sacará el agua»: la historia de Leandro y su nueva casa
«Va a vivir en un lugar donde nunca le sacará el agua»: la historia de Leandro y su…
#3
Rancho Cero llegó al Moroni: Cireneos construye una vivienda para un niño en tratamiento oncológico
Rancho Cero llegó al Moroni: Cireneos construye una vivienda para un niño en tratamiento oncológico
#4
Algorta confirmó el flechado del este: quizás no en julio, pero «es un hecho»
Algorta confirmó el flechado del este: quizás no en julio, pero «es un hecho»
#5
La cárcel de Durazno recibe donaciones de ropa de abrigo e higiene para los internos
La cárcel de Durazno recibe donaciones de ropa de abrigo e higiene para los internos

Periodista especializado en política y economía de El Acontecer, diario de Durazno, Uruguay. Cubre la actividad institucional, política departamental y nacional, y el acontecer económico que impacta en la región. Con más de 35 años de experiencia, es una de las voces de referencia en el análisis político local del departamento de Durazno.

Suscribirse
Notify of

0 Comments
Respuestas
Ver todos los comentarios
0
Nos gustaría su opinión, por favor comentex