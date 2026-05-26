Intendencia analiza extender el estacionamiento tarifado y crear una «Zona B» en la ciudad

El sostenido crecimiento del parque automotor en la capital departamental llevó a las autoridades de la Intendencia de Durazno a evaluar una ampliación del sistema de estacionamiento tarifado. El objetivo central de la medida es liberar espacios hoy congestionados y evitar la presencia de vehículos ociosos en zonas de alta demanda, detectándose que gran parte de los automóviles pertenecen a funcionarios de diferentes instituciones que estacionan durante toda su jornada laboral.

Actualmente, el sistema funciona en el cuadrante céntrico delimitado por las calles Artigas, Oribe, Lavalleja y Rivera, de 10:00 a 18:00 horas. Sin embargo, los técnicos evalúan que los nuevos sectores regulados no necesariamente mantendrán una continuidad geográfica con el damero actual.

Al respecto, la directora general del Departamento de Administración del gobierno departamental, Gabriela Santacruz, confirmó la voluntad de la comuna para concretar la extensión del servicio y explicó los criterios que se manejan en la planificación.

Nuevas zonas en la mira y el proyecto de una «Zona B»

La Directora General señaló que existe un marcado colapso en el área que nuclea a las oficinas públicas y centros de salud de la capital. Se identificó una saturación diaria de las plazas de aparcamiento en las inmediaciones de los edificios de la Intendencia, el Banco República (BROU), la Junta Departamental, el Banco de Previsión Social (BPS), la Dirección General de Impositiva (DGI) y la policlínica de Camedur.

Frente a esta realidad, Santacruz adelantó que se estudia la posibilidad de extender el tarifado hacia ese sector administrativo, así como también implementarlo en el entorno de la terminal de ómnibus y el shopping de Durazno una vez que finalicen las obras en esa zona.

«Semanas atrás le trasladé al intendente Algorta la posibilidad de instrumentar una zona B, con un costo diferente al del espacio más céntrico. Entendemos que no es lo mismo aparcar en zonas más alejadas», reveló la jerarca.

A través de esta diferenciación de tarifas, la comuna proyecta además estimular y generar beneficios para el comercio y las pequeñas y medianas empresas instaladas en el centro de la ciudad.

Canales digitales y tolerancia en la fiscalización

En paralelo al estudio de la ampliación territorial, la administración comunal apunta a modernizar el sistema mediante la incorporación de nuevas herramientas informáticas para agilizar la compra de tiempo. A los puestos fijos de venta en comercios se sumarán canales digitales como la web oficial, mensajería de WhatsApp, mensajes de texto clásicos y una aplicación móvil específica.

Respecto a la fiscalización a cargo del cuerpo de inspectores de tránsito, Santacruz aclaró que se contempla un margen de tolerancia de 10 a 15 minutos desde el momento en que el conductor estaciona hasta que adquiere el ticket correspondiente en los puntos habilitados.

El marco regulatorio vigente

El estacionamiento tarifado fue aprobado por la Junta Departamental en los primeros días de marzo del año 2017. El reglamento fijó el costo inicial en 20 pesos la hora —fraccionable cada media hora— y dispuso un reajuste anual cada 1 de enero indexado según la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC).

La normativa mantiene vigentes los siguientes criterios:

Exclusiones: Las motos y vehículos similares se encuentran completamente excluidos del pago.

Las motos y vehículos similares se encuentran completamente excluidos del pago. Exoneraciones: No se cobra el servicio durante los feriados no laborables ni en los feriados laborales o jornadas especiales (incluyendo el 6 de enero, lunes y martes de Carnaval, y jueves y viernes de Semana de Turismo).

No se cobra el servicio durante los feriados no laborables ni en los feriados laborales o jornadas especiales (incluyendo el 6 de enero, lunes y martes de Carnaval, y jueves y viernes de Semana de Turismo). Vehículos exceptuados: Están exentos los automóviles de personas con discapacidad (con matrícula correspondiente), ambulancias, Bomberos, Ministerio del Interior, vehículos de la Intendencia y los residentes frentistas debidamente registrados (un auto por domicilio).

Están exentos los automóviles de personas con discapacidad (con matrícula correspondiente), ambulancias, Bomberos, Ministerio del Interior, vehículos de la Intendencia y los residentes frentistas debidamente registrados (un auto por domicilio). Sanciones: La multa por infracción se fijó originalmente en 0.5 Unidades Reajustables (UR) durante los primeros seis meses, pasando luego al valor actual de 1 UR.

Antecedentes: debate por cuidacoches y carga de mercadería

La discusión sobre el ordenamiento urbano vuelve a poner sobre la mesa otras problemáticas locales de larga data. Una de ellas es la regulación de los cuidacoches, motivada por inquietudes edilicias y vecinales referidas a molestias en zonas comerciales.

Este registro tuvo un fuerte antecedente a principios de la presente década, cuando el actual director general de Hacienda y por entonces intendente, Jorge Reyna, planteó la necesidad de crear un registro obligatorio, entregar carnés habilitantes y confeccionar un reglamento de convivencia. Al inicio del actual período de gobierno, se consideró sumar a la Guardia Municipal para colaborar en el control de la mendicidad abusiva y el ordenamiento del tránsito, tomando como referencia la experiencia del departamento de Florida.

Por otra parte, a nivel normativo se mantiene la vigencia de la Ordenanza de Tránsito respecto a las operaciones de carga y descarga de mercaderías en la planta urbana, fijando los horarios habilitados de 05:00 a 10:00 y de 14:00 a 16:00. Esta regulación difiere de una propuesta presentada una década atrás por el fallecido edil Eduardo O´Neil, quien impulsó sin éxito la creación de una terminal de carga periférica para evitar el ingreso de camiones de gran porte a la ciudad.