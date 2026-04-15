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miércoles 15 de abril de 2026

La recuperación del Hipódromo Independencia cobra fuerza en Durazno

Por Lectura: 2 minutos
La recuperación del Hipódromo Independencia cobra fuerza en Durazno
Por primera vez en años, el hipódromo tiene una oportunidad concreta de renacer, dijo Montes de Oca

El edil colorado Gabriel Montes de Oca anunció que la disolución de la sociedad civil que administraba el Hipódromo Independencia está en manos del Estado, abriendo una nueva etapa para la recuperación de uno de los espacios más emblemáticos del departamento.

«Después de años de abandono, hoy empieza a vislumbrarse una oportunidad real para recuperar el Hipódromo», afirmó Montes de Oca, quien desde el sector Unir Para Crecer del Partido Colorado viene impulsando este objetivo desde la campaña electoral.

La inversión en evaluación y el interés privado

En paralelo al avance legal, la Intendencia de Durazno evalúa una inversión cercana a los USD 500.000 para impulsar un proyecto de reactivación. Como parte de la iniciativa, el gobierno departamental podría disponer de 20 hectáreas para el desarrollo de otros proyectos estratégicos vinculados al predio.

Montes de Oca destacó además que «comienza a aparecer el interés privado, lo que fortalece aún más la viabilidad del proyecto», un elemento que añade sustentabilidad de largo plazo a la iniciativa.

El proceso también cuenta con el compromiso de otros ediles, como Gabriel Díaz Landoni, que vienen trabajando para generar los acuerdos necesarios.

Más que un hipódromo

«Hoy, por primera vez en muchos años, el Hipódromo Independencia tiene una oportunidad concreta de renacer. No solo como espacio deportivo, sino como motor de empleo, desarrollo económico y revitalización urbana», planteó el dirigente colorado.

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Periodista especializado en política y economía de El Acontecer, diario de Durazno, Uruguay. Cubre la actividad institucional, política departamental y nacional, y el acontecer económico que impacta en la región. Con más de 35 años de experiencia, es una de las voces de referencia en el análisis político local del departamento de Durazno.