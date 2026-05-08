El Gobierno de Durazno fue a Canelones para replicar el sistema de videovigilancia canario

El viernes 8 de mayo, autoridades del Gobierno de Durazno visitaron la Unidad de Monitoreo de la Intendencia de Canelones con la finalidad de adquirir experiencia y replicar el proyecto canario en territorio duraznense.

Más de dos años de experiencia para compartir

«La actividad permitió compartir experiencias acumuladas durante más de dos años de trabajo en la implementación del sistema de videovigilancia y monitoreo en los 32 municipios del departamento, así como analizar futuras aplicaciones tecnológicas orientadas a la gestión pública», informó la Intendencia de Canelones.

«Queremos implementar la misma dinámica en Durazno»

«Nos pareció una instancia súper valiosa porque estamos queriendo implementar la misma dinámica en Durazno, atendiendo la realidad de nuestro departamento», manifestó la Directora de Administración del Gobierno de Durazno, Dra. Gabriela Santacruz, quien también destacó el intercambio mantenido con las empresas proveedoras del sistema tecnológico.

«Es muy valioso conocer dónde golpear puertas con los proveedores para tener un buen sistema de cámaras y software para implementar todo esto», dijo entrevistada por comunicaciones de la Intendencia de Canelones.

Quiénes participaron de la visita

De la reunión participaron, por la Intendencia de Canelones, el Subdirector General de Administración, Sergio Pereira, y el Director General de Administración, Christian Fierro.

Desde el Gobierno de Durazno participaron de la visita la Dra. Ana Laura Gadea (Secretaria General), la Dra. Gabriela Santacruz (Directora de Administración) y el Ing. Sebastián Parodi.