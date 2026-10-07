Gelós propone regularizar construcciones existentes y frenar nuevos asentamientos en Durazno

El edil nacionalista Luis Gelós propuso relevar los asentamientos y complejos habitacionales instalados en padrones rurales próximos a la ciudad de Durazno, estudiar individualmente cada situación y buscar soluciones para las familias que ya viven allí, al tiempo que reclamó controles para impedir nuevas ventas y construcciones irregulares.

“Es tiempo de hincar el diente”, sostuvo el edil al plantear una problemática que, según entiende, creció al mismo ritmo que la expansión de la ciudad y ya no debería seguir siendo postergada.

Gelós llevó el tema a la Junta Departamental y presentó un borrador de normativa que propone abordar conjuntamente las dimensiones social, jurídica y urbanística de los casos existentes.

Un relevamiento para saber qué existe

La primera medida planteada consiste en realizar un relevamiento general de los padrones rurales próximos a la ciudad donde existen asentamientos o desarrollos habitacionales informales.

El objetivo es determinar quiénes viven allí, qué construcciones existen, de qué forma fueron adquiridos los terrenos, qué documentación poseen los ocupantes, qué servicios reciben y qué restricciones recaen sobre cada predio.

Gelós explicó que la iniciativa no surge únicamente de un análisis documental. Durante los últimos meses, dijo, visitó distintos complejos, conversó con vecinos y recibió mensajes y llamados de personas que residen en esas zonas.

“Lo primordial ha sido visitar a vecinos de casi todos los complejos, escucharlos una y otra vez, seguir recibiendo muchísimos mensajes y diálogos telefónicos que me llevan a tomar esta iniciativa”, señaló.

A partir de esas experiencias, entiende que el gobierno departamental debe asumir directamente la problemática.

“Es tiempo de hincar el diente y encarar de manera inmediata y exclusiva esta problemática de los padrones rurales en asentamientos irregulares existentes hoy en la ciudad de Durazno”, reiteró.

No todos los casos son iguales

El edil insistió en que las situaciones existentes presentan diferencias importantes y, por esa razón, no deberían recibir una única respuesta.

En ese sentido, recogió una consideración formulada por un profesional con experiencia en este tipo de procesos: “Cada plan, cada padrón, cada asentamiento, cada conjunto habitacional debe tener un tratamiento diferencial y alternativo”.

Después del relevamiento, la propuesta es determinar qué situaciones pueden ser regularizadas, cuáles requieren modificaciones urbanísticas, cuáles necesitan acuerdos entre propietarios y compradores y cuáles, por sus características, no podrán ajustarse a derecho.

Entre estas últimas podrían encontrarse, por ejemplo, construcciones ubicadas en zonas sujetas a restricciones de seguridad, como las fajas de servidumbre vinculadas a líneas de alta tensión.

Una historia detrás de cada construcción Para Gelós, el problema no puede ser analizado únicamente desde la óptica de una infracción urbanística. Detrás de cada padrón, remarcó, existen familias que compraron terrenos, pagaron cuotas, levantaron sus viviendas y organizaron allí su vida cotidiana. “Debemos atender la situación estructural, documental y social de esos vecinos, sus familias y todo su contexto sin demoras”, sostuvo. Por esa razón, propone crear una comisión especial integrada por técnicos de las áreas de arquitectura, jurídica y social. El equipo tendría como cometido recorrer los lugares, estudiar los expedientes, analizar la documentación y elaborar alternativas para cada caso. Posteriormente, la Intendencia debería elevar a la Junta Departamental los instrumentos necesarios para avanzar en los procesos de regularización que resulten posibles.

Regularizar lo existente sin generar nuevos problemas

Gelós dejó en claro que buscar soluciones para quienes ya están instalados no debería significar habilitar nuevas construcciones.

Uno de los objetivos centrales de la propuesta es precisamente cortar la reproducción del problema.

El edil planteó que la Intendencia notifique a propietarios, vendedores, compradores y demás involucrados en los padrones para conocer la situación documental y evitar que continúen realizándose operaciones sobre terrenos cuya situación urbanística no esté regularizada.

También propone establecer mecanismos para suspender nuevas ventas y transacciones mientras se analiza cada predio.

La intención es evitar que continúen generándose hechos consumados que, con el paso del tiempo, obliguen al Estado a intervenir cuando las viviendas ya están construidas y las familias instaladas.

Gelós sostuvo además que propietarios, vendedores, compradores y profesionales que hayan participado en operaciones irregulares deben asumir las responsabilidades que correspondan.

Al mismo tiempo, entiende que la respuesta no puede reducirse a sancionar a quienes ya viven allí. La prioridad, afirmó, debe ser encontrar salidas para las familias y establecer reglas claras hacia adelante.

Una ciudad que creció y presionó sobre el territorio

El edil ubicó la problemática dentro de un proceso de transformación más amplio de Durazno.

Recordó el crecimiento industrial, comercial y logístico registrado desde comienzos del siglo XXI y mencionó emprendimientos como Estancias del Lago, BPU, UPM, la expansión de la actividad forestal, nuevas instalaciones comerciales, proyectos logísticos y obras de infraestructura.

Ese desarrollo, señaló, generó inversiones, empleo y oportunidades, pero también aumentó la presión sobre el territorio.

Según los datos manejados por Gelós, desde el año 2000 se incorporaron alrededor de 300 nuevas manzanas catastrales en Durazno.

La expansión urbana estuvo acompañada por nuevas calles, avenidas, servicios, espacios públicos y equipamiento, pero también produjo consecuencias vinculadas al tránsito, el consumo de suelo, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el aumento del valor de terrenos y viviendas.

Es en ese contexto donde ubica el crecimiento de los asentamientos y complejos habitacionales sobre suelo rural próximo a la ciudad.

Para Gelós, el desarrollo económico debe continuar, pero acompañado de planificación territorial capaz de anticiparse a los problemas.

Antecedentes y ordenamiento territorial

Durante su intervención, el edil repasó distintos antecedentes de políticas de vivienda y regularización desarrolladas en Uruguay y en Durazno.

Mencionó experiencias impulsadas en el departamento desde fines de la década de 1990 y comienzos de los 2000, entre ellas Villa Guadalupe y la intervención en la antigua cantera municipal.

También hizo referencia a la legislación nacional de ordenamiento territorial aprobada en 2008 y a las normas posteriores vinculadas con la regularización y prevención de asentamientos.

A nivel departamental, destacó los instrumentos de ordenamiento aprobados durante administraciones anteriores y el actual proceso de revisión del Plan Local de Ordenamiento Territorial que impulsa la administración de Felipe Algorta.

Gelós considera necesaria esa revisión, pero entiende que la situación de los asentamientos merece una atención específica y urgente.

Su planteo apunta a que no sea necesario esperar la culminación de toda la discusión sobre el ordenamiento territorial para comenzar a actuar sobre situaciones ya consolidadas.

Una solución para cada lugar El proyecto comprende determinados padrones rurales próximos a Durazno que actualmente contienen construcciones y complejos habitacionales. Gelós propone otorgarles un tratamiento territorial particular dentro de la normativa departamental, mediante la creación de zonas de ordenamiento territorial diferido y concertado que permitan estudiar lo existente y definir qué soluciones son posibles en cada caso. Al mismo tiempo, plantea que las autoridades cuenten con herramientas para impedir que el proceso continúe expandiéndose. “Hay que atender la situación estructural, documental y social” de las familias, resumió, pero también establecer límites que impidan la generación de nuevas situaciones irregulares. El edil reconoce que algunos casos podrán encontrar una salida mediante la regularización y otros no. Cuando las construcciones no puedan ajustarse a derecho, deberán evaluarse alternativas diferentes, incluido eventualmente el realojo. La propuesta quedó planteada para ser analizada por la Comisión de Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fraccionamiento de la Junta Departamental. El desafío será determinar qué instrumentos pueden utilizarse para ordenar situaciones que, en algunos casos, llevan años, proteger a las familias que ya viven allí y establecer controles efectivos para evitar que continúe la ocupación informal del suelo. Gelós entiende que Durazno todavía está a tiempo de abordar el problema antes de que alcance una dimensión mayor. Su propuesta combina tres objetivos: conocer qué existe, buscar soluciones para quienes ya están instalados y evitar que aparezcan nuevos asentamientos.