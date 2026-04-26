García: «Pusieron de rehén al pueblo de Durazno por el color político de su intendente»

El debate por el traslado del parque fotovoltaico de Baygorria a Río Negro escaló con la llegada a Durazno del senador Javier García, quien respaldó la postura del intendente Felipe Algorta y calificó la decisión del gobierno nacional como una «revancha política menor» que terminó castigando al pueblo duraznense.

«No se puede poner de rehén a la población del departamento por el color político de sus gobernantes», sintetizó García en su visita al departamento.

«Felipe Algorta es intendente de todos los duraznenses»

El ex ministro de Defensa Nacional fue directo al fundamentar su presencia en el departamento: llegó a respaldar al pueblo de Durazno en la figura de su intendente.

«Felipe Algorta es intendente de todos los duraznenses, de los blancos, colorados, independientes y frenteamplistas», afirmó, antes de apuntar al gobierno nacional. «Que el gobierno nacional saque la inversión de un departamento gobernado por el Partido Nacional para llevarla a otro que tiene autoridades frenteamplistas es muy malo».

«Obedece a una revancha política menor»

García fue enfático al deslindar a los pueblos de la disputa política. «Esto no es un tema de Río Negro contra Durazno, los pueblos no tienen nada que ver. Obedece a una revancha política menor que seguramente el presidente, a partir de la ministra de Industria, tomó».

El senador destacó el planteo concreto de Algorta y subrayó que la propuesta de la Intendencia no fue un rechazo al proyecto sino una reubicación: «No dijo a 500 kilómetros lo otro, dijo a 500 metros, el parque solar. Si tenemos un espacio con potencialidad turística, que genera inversión, cuidado de la naturaleza, allí debe ir un complejo adecuado».

«Lamentablemente, la reacción del Poder Ejecutivo fue la de castigar al pueblo de Durazno por el color político del intendente. Son cosas que no se hacen, que hablan de un estilo político menor», concluyó.

«Lo que intentó el Poder Ejecutivo fue lastimar al intendente; lo que hizo fue lastimar al pueblo»

García admitió mantener la esperanza de que el presidente Yamandú Orsi recapacite, aunque reconoció que «si ello es factible pasa a ser harina de otro costal».

En esa línea, consideró que la propia ciudadanía frenteamplista del departamento debería compartir el malestar por la pérdida de la inversión: «La inversión supone trabajo, desarrollo para el departamento. Si lo que intentó el Poder Ejecutivo fue lastimar al intendente, lo que hizo fue lastimar al pueblo».

Para el senador, la operación política falló en su propio objetivo: «A alguien se le pasa por la cabeza que un intendente, cualquiera sea su color político, no quiere hacerle el bien a su departamento. Felipe quiso hacerle dos veces bien a su departamento: una inversión como la de UTE, en el mejor lugar que podía ubicarse; y, al mismo tiempo, proteger otra ubicación para un desarrollo turístico que genera más fuentes de trabajo. Con una intencionalidad política menor se quiere lastimar al intendente para supuestamente favorecer a otro departamento».

García no dudó en afirmar que el que pierde cuando se actúa de esta manera es quien lleva adelante las medidas: en este caso, el Poder Ejecutivo.

Algorta: «Estamos disponibles, pero para conversar se necesitan dos partes»

El intendente Felipe Algorta admitió que el diálogo con el gobierno nacional no se ha dado en los últimos días. «Por la prensa nos enteramos de los últimos movimientos realizados», precisó.

Sin embargo, el jefe comunal dejó clara su disposición: «Nosotros estamos abiertos y disponibles. Sobre este tema hablamos con autoridades de UTE, con el secretario de Presidencia, con el presidente de la República. Tengo la esperanza de que haya voluntad política de conversar. Ahora, para conversar se necesitan dos partes. Yo estoy disponible».

Sobre el oficio enviado el 10 de abril, Algorta explicó que la decisión fue tomada para evitar que se presentara el pliego de licitación con la ubicación original, que a su entender «nos arruinaría la posibilidad de desarrollo turístico para Baygorria».

«La ministra Cardona sabía perfectamente del proyecto turístico»

Algorta también expresó sorpresa ante los dichos de la ministra de Industria, Fernanda Cardona, quien dijo en rueda de prensa que no conocía el proyecto turístico de la Intendencia.

«Compartimos el directorio de UTE. Lo conoce. De hecho hay discusiones. Ella sabía perfectamente de mi intención de realizar allí un proyecto similar al de Palmar», afirmó el intendente.

Recordó además que los estudios técnicos que la ministra conoce fueron presentados en la Junta Departamental de Durazno por el edil colorado Luján. «Es una cuestión que no comprendemos. Creemos que se debería reflexionar. La Intendencia de Durazno está dispuesta a ayudar en lo que sea necesario con UTE para sacar adelante ese parque. Nuestro espíritu siempre es el de construir, pero llega un momento que, si no actuamos, nos pueden generar un daño irreversible como poner 60 hectáreas de paneles solares en la falda del lago», subrayó.

Rinaldi no llamó; Rielli sí

Como dato al margen de la disputa central, Algorta reveló que la diputada frenteamplista Magela Rinaldi no lo llamó en el marco de la polémica, mientras agradeció al diputado Domingo Rielli por interesarse y respaldar su planteo ante el gobierno nacional.