Ediles del FA piden informes sobre el contrato y el plan de obras de la nueva terminal

Los ediles frenteamplistas Claudio González y Javier Niche realizaron un pedido de informes al jefe comunal duraznense por las idas y venidas de las obras de la nueva terminal de ómnibus.

Lo que piden: copia íntegra del contrato

Los legisladores requieren copia íntegra del contrato suscrito con Tibefox S.A. / Stiler / Durazno Shopping Terminal S.A.S. para la construcción, incluida la Resolución Nº 012141/2023, y el cumplimiento de las cláusulas del empleo local.

Inversión y fuentes de financiamiento

Asimismo, se solicitan detalles del monto total de la inversión, «tal como fue anunciado públicamente», detallando cuáles son las fuentes de financiamiento presentadas y eventuales aportes públicos al proyecto, en caso de que existan.

Plan de obras, avance físico y empleo local

«Solicitamos el detalle del Plan de Obras declarado, avance físico informado actual, cantidad de personal utilizado total y porcentaje correspondiente según la ley 18.516», expresa el pedido.

La Ley 18.516 regula el empleo de mano de obra local y de bolsas de trabajo en las obras públicas, un punto sobre el que se viene poniendo el foco en distintas intervenciones del legislativo.

Evaluación del Ejecutivo y avance semanal

Los ediles piden conocer la evaluación que realiza el Ejecutivo Departamental acerca del mantenimiento del ritmo de obras y los informes del avance de trabajos semanales que realiza la empresa adjudicataria.

Modificaciones al proyecto original

Los legisladores de izquierda también demandan información acerca de las facultades dadas en el pliego de condiciones al concesionario para modificar el proyecto original licitatorio, y si el contrato suscrito le permite modificar el diseño proyectado libremente.

Finalmente preguntan «con qué controles técnicos desde el Ejecutivo Departamental se validan dichas modificaciones y bajo qué autorizaciones se concede la realización de las mismas».