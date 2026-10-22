Calle 25 de Agosto: el Frente Amplio propone ajustes que podrían destrabar 15 años de discusión

La discusión sobre el flechado de la calle 25 de Agosto, que se remonta a la reforma del tránsito de 2011, podría encontrar una salida a partir de una propuesta presentada por el Frente Amplio. Los ediles de izquierda plantearon modificaciones al proyecto de la Intendencia de Durazno que, según la información recogida, serían vistas con buenos ojos por el Ejecutivo departamental y podrían facilitar un acuerdo en la Junta Departamental.

El planteo introduce una novedad en un debate que durante años enfrentó la necesidad de mejorar la circulación y la seguridad vial con las dificultades que los cambios generan para vecinos, comerciantes y conductores.

La administración de Felipe Algorta mantiene su intención de establecer un único sentido de circulación, de norte a sur, en buena parte de 25 de Agosto. El Frente Amplio propone extender ese flechado, pero también conservar determinados tramos de doble circulación y sumar una batería de semáforos.

Por ahora, no existe una resolución definitiva. Sin embargo, la posibilidad de acercar posiciones entre oficialismo y oposición abre un escenario diferente al de anteriores intentos de modificar el tránsito en esta arteria.

Qué propone la Intendencia para 25 de Agosto

La propuesta que impulsa actualmente el Ejecutivo departamental contempla flechar la calle 25 de Agosto en sentido norte-sur, desde 18 de Julio hasta la avenida Juan Jacinto Apolo.

El proyecto mantiene la doble circulación en el tramo comprendido entre Artigas y 18 de Julio, aproximadamente cien metros considerados especialmente sensibles por su utilización para acceder y salir de distintos sectores de la ciudad.

El director de Tránsito y Convivencia, Juan Andrés Bruno, señaló que la zona preocupa a la Intendencia por la siniestralidad vial y que el objetivo es ordenar los desplazamientos y reducir las situaciones de riesgo.

La medida forma parte de una política más amplia de reorganización del tránsito, que ha sido modificada en distintas oportunidades a partir de estudios técnicos y planteos vecinales.

En setiembre, durante la presentación de Bruno como nuevo director, la Intendencia volvió a confirmar que impulsaría el flechado de 25 de Agosto, dejando su aprobación en manos de la Junta Departamental.

Los cambios planteados por el Frente Amplio

La bancada frenteamplista presentó una serie de aditivos que procuran atender algunos de los problemas de circulación que podrían aparecer con la modificación propuesta por el Ejecutivo.

El planteo comprende tres aspectos principales.

Extender el flechado de 25 de Agosto. El Frente Amplio propone que la circulación en sentido único abarque desde Leandro Gómez hasta la avenida Apolo, ampliando el tramo contemplado inicialmente por la Intendencia.

Mantener determinados sectores con doble circulación. La propuesta incluye conservar esa posibilidad en tramos vinculados con las calles Morquio y Artigas, en el entorno comprendido entre ruta 5 y Wilson Ferreira Aldunate.

La intención es evitar que el cambio obligue a conductores y vecinos a realizar recorridos considerablemente más extensos para llegar a lugares que actualmente tienen a poca distancia.

Instalar semáforos en Artigas y Wilson Ferreira Aldunate. El tercer planteo consiste en incorporar una batería de señales luminosas que permita regular los movimientos en esa intersección y complementar los cambios de sentido de circulación.

Las modificaciones buscan que el ordenamiento no dependa exclusivamente de nuevas flechas y carteles, sino que contemple también los cruces, los accesos y los movimientos habituales de quienes utilizan la zona.

Una propuesta que podría acercar al oficialismo y la oposición

El aspecto político del planteo radica en la posibilidad de que los aditivos del Frente Amplio encuentren receptividad en la administración departamental.

De confirmarse esa disposición, el proyecto podría avanzar hacia una solución negociada, incorporando modificaciones a la iniciativa original.

La alternativa resulta significativa porque el debate no se ha desarrollado únicamente entre gobierno y oposición.

El propio Partido Nacional registra posiciones diferentes sobre la conveniencia de modificar la circulación.

El 8 de octubre, el edil Oscar Rodríguez expresó en la Junta Departamental su oposición al flechado, cuestionó que los votos de la bancada nacionalista parecieran estar definidos y propuso estudiar otras alternativas.

Como informó El Acontecer tras aquella intervención, Rodríguez defendió la posibilidad de instalar un semáforo en 25 de Agosto y Artigas, limitar el estacionamiento en determinados tramos y trasladar espacios reservados para motocicletas hacia calles transversales.

Su posición evidencia que la discusión continúa abierta incluso entre representantes del oficialismo.

El planteo frenteamplista podría facilitar una aproximación entre las bancadas, aunque su aprobación dependerá del tratamiento legislativo y de los acuerdos que finalmente se alcancen.

Quince años de marchas y contramarchas

La discusión actual tiene antecedentes que se remontan a mayo de 2011, cuando la Junta Departamental aprobó una reforma importante del sistema de circulación de Durazno.

Aquella iniciativa, impulsada durante la administración de Benjamín Irazábal, comprendía numerosas calles del damero céntrico, incluida 25 de Agosto.

El cambio fue posteriormente revertido en esa arteria, en medio de cuestionamientos de vecinos y dificultades relacionadas con los recorridos y las posibilidades de conexión entre distintas zonas.

Ese antecedente explica parte de la sensibilidad que mantiene la discusión.

La proximidad de 25 de Agosto con los cruces de ruta 5 le otorga una importancia particular. No se trata únicamente de una vía que permite circular por el centro, sino de una calle utilizada para conectar movimientos entre diferentes sectores urbanos.

En junio de 2023, El Acontecer informó sobre nuevas alternativas para mejorar el tránsito. En aquella oportunidad, la entonces directora general de Administración, Ana Laura Gadea, descartaba volver a flechar 25 de Agosto y señalaba que se estudiaban restricciones parciales al estacionamiento como una solución menos perjudicial para los vecinos.

La iniciativa volvió a tomar fuerza con el actual gobierno departamental.

Durante los primeros meses de 2026 se impulsó un proyecto más amplio, que comprendía distintas calles del entorno de ruta 5.

En junio, la Intendencia llamó a licitación para las obras de señalización y acondicionamiento del nuevo flechado, una intervención que inicialmente abarcaba seis arterias de la ciudad.

Sin embargo, las objeciones planteadas por vecinos del sector este, preocupados por los nuevos recorridos y sus efectos sobre los servicios de emergencia y la circulación cotidiana, determinaron una revisión del proyecto. En ese contexto, vecinos llegaron a reunir 1.500 firmas contra el flechado.

En julio, El Acontecer adelantó que el flechado al este de ruta 5 había perdido impulso y que 25 de Agosto quedaba como principal modificación prevista.

Esa sucesión de anuncios, ajustes y postergaciones explica por qué el nuevo planteo del Frente Amplio adquiere relevancia: aparece en una etapa en la que el Ejecutivo busca concretar una intervención que lleva años de discusión.

Los efectos sobre vecinos, comercios y conductores

La decisión no se limita a definir en qué sentido circularán los vehículos.

El flechado obligará a modificar recorridos habituales, especialmente para quienes viven, trabajan o desarrollan actividades comerciales en el entorno de 25 de Agosto.

Los accesos a viviendas, los movimientos hacia ruta 5, los cruces y las posibilidades de estacionamiento forman parte de las preocupaciones que han surgido durante los sucesivos debates.

Por ese motivo, el Frente Amplio plantea conservar determinados tramos de doble circulación y complementar el flechado con una nueva batería de semáforos.

La cuestión de fondo consiste en encontrar un equilibrio entre mejorar la seguridad vial y mantener conexiones prácticas entre las distintas zonas de la ciudad.

La eventual aprobación de los cambios no pondrá fin automáticamente a esas dificultades. Será necesario observar el funcionamiento del nuevo esquema y los efectos que produzca sobre las calles próximas.

La Intendencia apunta al 1.º de enero de 2027 Si la Junta Departamental aprueba el proyecto, la Intendencia pretende implementar el nuevo sentido de circulación de 25 de Agosto a partir del 1.º de enero de 2027. El director de Tránsito y Convivencia, Juan Andrés Bruno, explicó que el plazo permitiría completar las tareas de señalización y acondicionamiento necesarias para poner en funcionamiento la modificación. La fecha también contempla una particularidad del calendario: durante los primeros días de enero disminuye parte del movimiento habitual en la zona debido a la feria judicial y al receso de las actividades educativas. La menor circulación facilitaría la adaptación de los conductores a los nuevos sentidos. La fecha prevista está condicionada a la aprobación del proyecto y a la ejecución de las intervenciones necesarias.

También se estudian semáforos en Rivera y Larrañaga

El reordenamiento del tránsito en Durazno comprende otras intersecciones que generan preocupación por la circulación vehicular y la siniestralidad.

En ese marco, Juan Andrés Bruno identificó el cruce de Rivera y Larrañaga como uno de los puntos donde se analiza la instalación de una nueva batería de semáforos.

El jerarca señaló que por esa esquina circula un volumen importante de vehículos y que se han registrado siniestros, por lo que considera necesario estudiar medidas que contribuyan a mejorar la seguridad.

La propuesta forma parte de una revisión más amplia de los puntos conflictivos del tránsito urbano.

Por el momento, la intervención en Rivera y Larrañaga se encuentra en estudio y no constituye una obra confirmada.

Mientras tanto, el futuro del flechado de 25 de Agosto continúa sujeto al acuerdo político que pueda alcanzarse en la Junta Departamental, después de quince años de iniciativas, resistencias y cambios de rumbo.