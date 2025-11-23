Fideicomiso: análisis final mientras se pesan pros y contras

El debate sobre el fideicomiso propuesto para financiar obras en Durazno ingresó en su etapa decisiva. Entre análisis técnicos y acuerdos políticos, la Junta Departamental evalúa por estas horas los pros y contras de un mecanismo que ha sido usado por varias intendencias del país para desarrollar infraestructura clave.

Qué es un fideicomiso y cómo funciona

Un fideicomiso es un contrato mediante el cual el fideicomitente destina bienes o derechos a un fin específico, cuya ejecución queda a cargo de un fiduciario, generalmente una institución financiera. Cuando se manejan fondos públicos, se configura un fideicomiso público.

Durazno: el caso de Ruta 100 y nuevas obras

A dos meses del inicio de la administración, el director de Hacienda, crio. Jorge Reyna, señaló que la mejora de Ruta 100 requeriría un acuerdo multipartidario y un mecanismo sostenible de financiamiento.

Hoy, el análisis va más allá de esa obra puntual. Según trascendió, hay consenso suficiente en la Junta Departamental para avanzar hacia un fideicomiso, aunque el monto final y el paquete de obras aún no están definidos.

Emergencia vial: un diagnóstico claro

En el Plan de Emergencia Vial, la administración Algorta reconoció la necesidad de ejecutar obras de calidad, afirmando que una correcta proyección y supervisión permite reducir el mantenimiento futuro.

El plan incluye:

Intervención en los tramos más deteriorados del departamento.

Estudios para puentes y calzadas que aseguren la conectividad.

que aseguren la conectividad. Garantizar que ninguna localidad quede aislada.

“La conectividad es primordial para la producción, la salud y la vida social en su conjunto.”

Antecedentes recientes en otros departamentos

El estudio departamental no ocurre en el vacío: otras intendencias han recurrido al fideicomiso como herramienta estratégica.

El caso de Canelones

En noviembre, la Junta Departamental canaria aprobó —con 28 votos en 31— un fideicomiso cercano a los 100 millones de dólares.

Según La Diaria, el plan incluye:

Saneamiento en Atlántida

Obras viales en los 31 municipios

Compra de maquinaria vial

El endeudamiento supera el período de gobierno, por lo que se requirió mayoría especial (21 votos). Solo tres ediles votaron en contra.

El intendente Marcelo Legnani defendió el proyecto como una necesidad impostergable:

“Es una prioridad para lograr un crecimiento equilibrado, cuidando el ambiente, la identidad y el paisaje.”

Marco legal: qué permite la Ley 17.703

La Ley 17.703, que regula el fideicomiso en Uruguay, define en su artículo 1 que se trata de un negocio jurídico que constituye propiedad fiduciaria sobre derechos transmitidos al fiduciario, quien los administra según instrucciones del fideicomitente y en beneficio de un tercero.

Fideicomisos municipales (Artículo 3)

El artículo 3 establece que las intendencias pueden constituir fideicomisos para obras públicas municipales, utilizando:

Cesión de derechos de créditos de tributos departamentales

de tributos departamentales Inversiones de cajas profesionales y AFAP, siempre vinculadas a bienes o actividades dentro del país

Todo fideicomiso municipal debe darse cuenta a la Junta Departamental.

Conclusión

El futuro fideicomiso para obras en Durazno se encuentra en una fase de definiciones políticas y técnicas. Con antecedentes recientes y un marco legal claro, la Junta analiza ahora qué obras priorizar y con qué alcance presupuestal avanzar.