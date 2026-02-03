Felipe Algorta abrió la puerta al regreso del Pilsen Rock en Durazno

El intendente confirmó que se realizan sondeos para evaluar la vuelta del histórico festival de rock.

En la antesala de uno de los grandes eventos culturales del departamento —el Festival Nacional e Internacional de Folclore, que se desarrolla este fin de semana en el Parque de la Hispanidad— el intendente de Durazno, Felipe Algorta, dejó abierta la posibilidad de que vuelva a realizarse el Pilsen Rock, el megaevento musical que marcó a varias generaciones y colocó a la ciudad en el centro de la escena cultural del país.

La afirmación surgió durante una entrevista realizada en los estudios de Radio Sarandí, en el programa Viva la tarde, conducido por Kairo Herrera. Allí, mientras promocionaba el Festival de Folclore e invitaba a concurrir a Durazno, el jefe comunal fue consultado sobre la chance de reeditar el histórico festival de rock.

“Ese evento marcó a varias generaciones, incluso lo piden más afuera que adentro. Lo pide más gente de fuera de Durazno que los propios duraznenses. Por supuesto que estamos en condiciones de organizarlo”, señaló Algorta, quien recordó que en su momento el festival contó con el fuerte respaldo económico de la marca Pilsen.

En ese sentido, el intendente explicó que ya se han realizado acercamientos y sondeos preliminares. “Hemos tenido invitaciones a conversar; yo me junté con directivos de esa empresa, aunque mañana puede ser cualquier otra. Estos festivales tienen un costo enorme. Si una empresa financia, la Intendencia puede colaborar con infraestructura y otros apoyos. Todo lo que ponga a Durazno en el centro, nosotros estamos más que abiertos”, afirmó.

Algorta también fue cauto al señalar que, por ahora, no se trata de una decisión tomada internamente por el gobierno departamental. Recordó que, tras el retiro del patrocinio privado, los intentos de continuidad no lograron el mismo impacto y el clima del evento había cambiado. Sin embargo, subrayó que eso no implica descartar la idea. “Se puede hacer perfectamente. Quizás algo de un día, algo bueno, como un homenaje a aquel Pilsen Rock y como un reencuentro, convocando tanto a nuevas generaciones como a la vieja guardia”, expresó.

Un hito cultural de alcance nacional

El Pilsen Rock fue, sin dudas, el evento de mayor concurrencia de público en la historia del país, con asistencias estimadas en torno a las 150.000 personas. Organizado por la marca de cervezas Pilsen entre 2003 y 2009, tuvo en Durazno un aliado estratégico por su ubicación geográfica en el centro del Uruguay y por el respaldo institucional brindado en aquel entonces por la Intendencia.

Por sus escenarios pasaron algunas de las bandas más representativas del rock nacional, además de artistas internacionales, consolidando al festival como un punto de encuentro masivo y una vidriera para músicos emergentes, entre ellos grupos locales que encontraron allí una oportunidad única de proyección.

Hoy, mientras Durazno vive días intensos con el folclore, viene de vibrar con la Movida Tropical y se prepara para el Desfile de las Primeras Llamadas del Interior, las palabras del intendente reavivaron una expectativa latente. La posibilidad del regreso del Pilsen Rock vuelve a instalarse en la conversación pública, alimentando la ilusión de que uno de los gigantes culturales del país pueda, alguna vez, volver a sonar en el corazón del Uruguay.

