Felipe Algorta anunció plan para transformar Las Higueras

El intendente de Durazno, Felipe Algorta, confirmó una serie de intervenciones en el barrio Las Higueras en el marco del programa nacional “Más Barrio”, con el objetivo de generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El plan combina obras de infraestructura, acciones sociales y coordinación institucional, en un contexto donde también se busca evitar la estigmatización de la zona.

Según explicó, el gobierno nacional fue quien definió el barrio como área de intervención tras un diagnóstico realizado en distintas ciudades del país, basado en indicadores como la criminalidad.

Intervenciones en marcha y proyectos locales

Mientras se aguardan detalles concretos del aporte nacional, la Intendencia de Durazno ya tiene previstas acciones propias. Entre ellas, la construcción de una nueva plaza pública, mejoras en espacios comunitarios, asfaltado de calles e instalación de nueva iluminación.

Además, se trabaja en la limpieza del barrio, especialmente en zonas cercanas a la vía férrea hacia Trinidad, donde se realizaron intervenciones para eliminar chircales y mejorar el entorno.

El Centro de Integración Barrial también será objeto de mejoras y modernización.

Coordinación y necesidad de definiciones

Algorta señaló que la falta de información detallada sobre el alcance del programa nacional está demorando algunas decisiones locales. La administración busca evitar la superposición de obras y optimizar recursos.

El intendente indicó que es clave contar con esos datos para avanzar en intervenciones previstas en espacios públicos y obras de infraestructura.

Seguridad y espacios en recuperación

El jefe comunal también hizo referencia a problemáticas como el microtráfico y la presencia de personas en situación de calle, situaciones que —según indicó— se abordan en coordinación con la Policía, Fiscalía y el Mides.

En ese marco, se impulsan acciones para recuperar espacios en estado de abandono. Entre ellas, la intervención del ex molino Caorsi y la remodelación de la antigua sede de Los Vascos, donde se prevé la instalación de un destacamento policial.

“Lo que buscamos es una ciudad sin zonas en estado de abandono”, afirmó.

Presupuesto y obras en la ciudad

En paralelo, Algorta valoró el presupuesto aprobado por la Junta Departamental de Durazno, señalando que el resultado final es incluso mejor que el proyecto original enviado por el Ejecutivo.

Mientras se completa el proceso de validación por parte del Tribunal de Cuentas, algunas obras aún no pueden ejecutarse.

Entre las preocupaciones actuales aparece el estado de la red vial. El intendente reconoció demoras en la reparación de calles y adelantó que se trabajará en varios frentes para atender la problemática de los pozos.

Ex molino Caorsi y política tributaria

Sobre el ex molino Caorsi, indicó que se avanza en negociaciones con los propietarios para acordar el precio del inmueble, tras la aprobación de la expropiación por parte de la Junta.

En materia tributaria, la administración busca equilibrar el cumplimiento de obligaciones con el respaldo a los contribuyentes que están al día, promoviendo una gestión basada en el uso responsable de los recursos.