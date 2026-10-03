La Intendencia adquirió el ex Molino Caorsi y proyecta una gran plaza techada

La Intendencia de Durazno formalizó la adquisición del ex Molino Caorsi, luego de alcanzar un acuerdo con los propietarios sobre el valor del histórico inmueble. El Gobierno Departamental proyecta transformar el predio en un gran espacio público, con una plaza techada destinada a actividades deportivas, culturales y de encuentro.

La primera etapa de intervención estará centrada en asegurar el lugar, con trabajos de cercado, iluminación y colocación de cámaras de seguridad.

La secretaria general de la Intendencia, Ana Laura Gadea, confirmó a El ACONTECER que el acuerdo transaccional ya fue firmado, luego de que las partes alcanzaran un punto de entendimiento sobre el precio del inmueble.

Acuerdo por el inmueble

Gadea explicó que la adquisición se concretó en el marco del proceso de expropiación iniciado por la Intendencia. La tasación oficial establecía un valor que los propietarios consideraban insuficiente, por lo que finalmente se llegó a un acuerdo entre ambas partes.

“Se inició el proceso expropiatorio. Dentro del mismo se ofrece el precio de la tasación. Los dueños tenían otro precio, obviamente mayor. Se llegó a un punto de encuentro para poder materializar la transacción”, señaló.

La operación requirió además la anuencia de la Junta Departamental. Esa instancia fue procesada semanas atrás y, una vez cumplido ese paso, se concretó la firma del acuerdo.

“El Gobierno Departamental tiene que pedirle anuencia a la Junta Departamental. Eso se procesó hace unos días, un par de semanas, y ya se firmó el acuerdo transaccional. Así que ya está en nuestras manos”, afirmó Gadea.

Con el inmueble ya bajo control de la Intendencia, comenzará una primera etapa destinada a acondicionar y asegurar el predio.

“Ahora empieza toda una etapa de lo que es el cercado, iluminación, puesta de cámaras de seguridad, porque lo primero que queremos hacer es tener el predio seguro y, bueno, después será el trabajo en sí”, explicó.

El proyecto impulsado por la administración del intendente Felipe Algorta apunta a reconvertir el histórico predio en un espacio público de grandes dimensiones, con capacidad para albergar distintas propuestas deportivas y culturales.

La intención es que allí funcione una de las plazas techadas de mayor dimensión del país, ampliando las posibilidades de recreación, encuentro y realización de actividades en la ciudad.

Cuestionamientos desde el Frente Amplio

La adquisición del inmueble y su futuro destino también generaron cuestionamientos desde la oposición departamental. El diputado suplente del Frente Amplio, Raúl Licandro, cuestionó que la Intendencia haya descartado la realización de un concurso nacional de proyectos para definir la recuperación del ex Molino Caorsi.

En una publicación titulada “Flor nueva de romances viejos o… ¿se viene otro Titanic en Durazno?”, Licandro cuestionó además que Algorta haya anunciado que cuenta con el compromiso de un arquitecto oriundo de Durazno, responsable del proyecto del Parque del Bicentenario, para trabajar en la iniciativa.

El dirigente recordó que la bancada de ediles del Frente Amplio había planteado generar primero una instancia de participación ciudadana y posteriormente convocar a un concurso nacional para definir el proyecto.

Según señaló Licandro, unos quince arquitectos de Durazno también habían acercado propuestas coincidentes, en sus aspectos fundamentales, con ese planteamiento.

El legislador cuestionó que esas iniciativas no sean contempladas y sostuvo que las decisiones se están tomando sin la participación de la comisión creada por la Junta Departamental para supervisar el proceso.

“Cuando aún no ha sido convocada la comisión, cuya conformación aprobó la Junta Departamental, el intendente ya tiene el arquitecto, el proyecto y tal vez hasta la empresa constructora”, afirmó.

Según explicó Licandro, esa comisión fue concebida para supervisar el proceso de reconstrucción y contempla la participación de integrantes de la Comisión del Patrimonio y de ediles de los distintos partidos políticos.