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viernes 24 de abril de 2026

La ministra Etcheverry recorre hoy la región para dialogar con vecinos por obras en Ruta 5

Por Lectura: 2 minutos
La ministra Etcheverry recorre hoy la región para dialogar con vecinos por obras en Ruta 5

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, lidera hoy viernes 24 de abril una gira regional que abarcará en horas de la tarde una serie de localidades de la región centro-sur. La recorrida se enmarca en el diálogo con usuarios, vecinos, empresarios y gobernantes afectados por las obras de duplicación de la Ruta Nacional N.º 5 «Gral. Fructuoso Rivera», que se extienden desde la ciudad de Durazno hasta el departamento de Canelones.

Con quién recorrerá: Enciso y Rodríguez Gálvez

En la jornada, la ministra estará acompañada por dos referentes de la región:

  • El intendente del departamento de Florida, Carlos Enciso.
  • El diputado Carlos Rodríguez Gálvez, representante del Movimiento de Participación Popular (Frente Amplio) por Florida.

La presencia conjunta de autoridades de distintos niveles —nacional y departamental— y de distintos partidos refuerza el carácter institucional del operativo de diálogo, en un tramo vial estratégico que atraviesa varios departamentos.

La agenda de la tarde: tres localidades, tres encuentros

La gira contempla tres instancias abiertas al público durante la tarde de hoy, en localidades clave a lo largo del trazado de la ruta:

  • 16:00 horasSalón MEVIR de Pueblo Goñi.
  • 17:15 horasSalón Comunal de MEVIR, Puntas de Maciel.
  • 18:30 horasCentro Cultural de la ciudad de Sarandí Grande.

En todos los casos la convocatoria es abierta a todo público, con la idea de que vecinos, usuarios de la ruta y actores productivos de cada zona puedan hacer llegar directamente sus planteos y consultas a la titular de la cartera.

Un tramo clave con obras que se extenderán un año más

Las obras vinculadas al tramo Durazno – Sarandí Grande se extenderán por aproximadamente un año más, hasta mayo de 2027, de acuerdo a la decisión tomada en acuerdo entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la empresa Ramón C. Álvarez, encargada de la ejecución.

La duplicación de la Ruta 5 es una de las obras viales de mayor envergadura del país por el flujo vehicular que soporta, al tratarse de la arteria que conecta el norte y el sur del territorio nacional. En el recorrido entre Durazno y Canelones se concentra un tránsito intenso de vehículos livianos, transporte de carga y turismo, lo que explica el interés de las autoridades en mantener canales de diálogo directo con las comunidades afectadas por los cortes, desvíos y molestias típicos de este tipo de intervenciones.

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Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.