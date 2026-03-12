Embajador británico visitó Durazno y analizó proyectos históricos en San Jorge

El Embajador del Reino Unido en Uruguay, Mal Green, visitó este jueves Durazno y fue recibido en la sede del Gobierno Departamental por el intendente Dr. Felipe Algorta.

Durante el encuentro se abordaron distintos temas vinculados al desarrollo del departamento y las oportunidades de cooperación, con especial atención en la historia de la colonia británica en la zona de San Jorge.

De la reunión también participaron la secretaria general de la Intendencia, Dra. Ana Laura Gadea, y asesores del Gobierno Departamental.

Proyectos vinculados a la historia de San Jorge

Uno de los puntos centrales del diálogo fue el proyecto que impulsa la Intendencia para recuperar y poner en valor el patrimonio histórico de San Jorge, una zona con fuerte presencia británica en el pasado.

El intendente Algorta señaló que se trabaja en iniciativas institucionales, educativas y culturales vinculadas a sitios emblemáticos del lugar, entre ellos el Molino de los Ingleses, el cementerio local y la histórica estancia San Jorge.

Según explicó, la intención es fortalecer el desarrollo turístico e histórico del área, integrando estos espacios dentro de un circuito patrimonial.

Un patrimonio con raíces británicas

La arquitecta Cecilia Fajián, integrante del Gobierno de Durazno y autora de un libro en preparación sobre la estancia San Jorge, destacó la importancia histórica del lugar.

“Al recorrer la zona uno puede ver claramente que allí existió una colonia. El cementerio tiene lápidas con apellidos británicos y existen registros de que funcionó un campo experimental cuyos resultados luego eran utilizados en Inglaterra”, señaló.

Algorta recordó además que históricamente la zona era conocida como “el pago de los ingleses”, denominación que reflejaba la presencia de inmigrantes provenientes de distintos puntos del Reino Unido.

Un proyecto turístico para la estancia San Jorge

La estancia San Jorge es uno de los ejes del proyecto que impulsa la Intendencia.

El inmueble centenario se encuentra actualmente en proceso de venta, y el Gobierno Departamental ha manifestado interés en adquirir el casco y parte de las tierras para abrir el lugar al público y convertirlo en un espacio cultural y turístico.

En la zona también se encuentra el Centro Geográfico Nacional, considerado el punto medio del territorio uruguayo, y un sitio histórico cercano donde en 1836 se libró la Batalla de Carpintería, hecho que dio origen a los dos partidos políticos tradicionales del país.

“Es un pueblo pequeño, pero queremos que siga creciendo. Así como en su momento la estancia San Jorge fue motor de desarrollo, buscamos que vuelva a generar nuevas oportunidades para la zona”, expresó el intendente.

Encuentro Británico Oriental

Durante la reunión también se habló sobre el Encuentro Británico Oriental, evento que se realiza cada año en San Jorge y que reúne a descendientes de inmigrantes británicos y a miembros de la comunidad vinculada a esa historia.

El intendente Algorta expresó su intención de invitar especialmente a la comunidad británica residente en Uruguay a participar en la próxima edición del encuentro.

Agenda del embajador en Durazno

La visita de Mal Green incluyó además recorridas por la Universidad Tecnológica (UTEC) y el Instituto Anglo de Durazno, en el marco de su agenda institucional en el departamento.

El diplomático manifestó su interés en acompañar y apoyar las iniciativas vinculadas a la recuperación histórica y al desarrollo cultural de la zona de San Jorge.

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