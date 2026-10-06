El triunfo de Flávio Bolsonaro reavivó en Durazno la pulseada entre izquierda y derecha

El triunfo de Flávio Bolsonaro sobre Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil tuvo una rápida repercusión en Uruguay y también encontró eco en Durazno, donde dirigentes frenteamplistas, colorados y nacionalistas utilizaron las redes sociales para marcar posición ante un resultado que volvió a colocar en escena la disputa regional entre izquierda y derecha.

Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos frente al 45,16% alcanzado por Lula. La diferencia dejó a ambos candidatos frente a frente para el balotaje del próximo 25 de octubre y abrió una nueva etapa de una elección seguida con particular atención desde Uruguay.

Las primeras reacciones políticas trascendieron rápidamente las fronteras brasileñas. Además de las lecturas sobre el resultado electoral, las expresiones volvieron a poner sobre la mesa las afinidades ideológicas regionales y la relación del gobierno uruguayo con la administración de Lula.

Repercusiones a nivel nacional

Desde la oposición, el senador nacionalista Sebastián Da Silva definió el resultado como un “Bolsonarazo” y puso el foco en la cercanía del gobierno uruguayo con el presidente brasileño.

En una línea similar se pronunciaron dirigentes como Andrés Ojeda y Robert Silva, quienes cuestionaron las afinidades internacionales del gobierno frenteamplista con mandatarios de izquierda.

Desde el Frente Amplio, en cambio, las expresiones fueron de respaldo a Lula. La dirigente Julieta Sierra reivindicó al mandatario brasileño como un “faro de resistencia en este mundo”, ubicando la elección dentro de una disputa política e ideológica de alcance internacional.

Rinaldi: “La Patria Grande se defiende”

La repercusión del resultado también se hizo visible en Durazno.

La diputada frenteamplista Magela Rinaldi fue una de las dirigentes que se pronunció públicamente tras conocerse los resultados.

“Fuerza, Lula. Por una América Latina soberana, unida y dueña de su propio destino. La Patria Grande se defiende con dignidad, solidaridad y soberanía”, escribió en Facebook.

El mensaje vinculó directamente la elección brasileña con una visión de integración latinoamericana, soberanía regional y defensa de un proyecto político identificado con la izquierda.

Licandro y la confianza de Lula en el balotaje

También desde el Frente Amplio, el diputado suplente Raúl Licandro compartió un extracto de una publicación de Data Diario con declaraciones realizadas por Lula luego de conocerse el resultado.

El presidente brasileño reconoció que la votación había sido “inesperada”, aunque sostuvo que la definición real llegará en la segunda vuelta.

“La verdadera foto de Brasil se verá en el balotaje”, afirmó Lula, quien también desafió al sector bolsonarista: “Que los bolsonaristas se preparen porque los vamos a derrotar”.

El mandatario recurrió además a una expresión futbolera para transmitir confianza de cara a la nueva instancia electoral: “Soy muy bueno en el mata-mata”.

Varela: “Brasil también quiere dar el giro”

Desde el Partido Colorado también hubo repercusiones en Durazno.

El exedil José Pedro Varela apeló a una expresión en portugués para celebrar el desempeño electoral de Flávio Bolsonaro.

“De virada es mais gostoso”, escribió junto a una fotografía de Lula.

“Las encuestas lo inflaban, los votos lo pusieron en su lugar. Parece que Brasil también quiere dar el giro”, agregó.

Con su publicación, Varela interpretó el resultado como una señal de cambio político y puso el acento en la diferencia entre las expectativas previas y el desenlace de la primera vuelta.

Fuentes habló de un “batacazo”

Desde filas nacionalistas, Leonardo Fuentes, integrante de la Comisión Departamental Nacionalista de Durazno, también reaccionó al resultado.

“Brasil y Bolsonaro Junior dando el batacazo”, escribió en sus redes sociales.

Las diferentes expresiones conocidas durante las horas posteriores a la elección muestran cómo el resultado brasileño fue rápidamente incorporado al debate político departamental.

Más allá de la definición electoral que llegará el 25 de octubre, las reacciones volvieron a reflejar en Durazno una división política que trasciende fronteras y que enfrenta dos proyectos claramente identificados con la izquierda y la derecha latinoamericanas.