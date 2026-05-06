«El FA te escucha» llegó a Durazno: encuentros con organizaciones locales

Con la cercanía con el vecino como gran bandera, «El FA te escucha» desembarcó en Durazno. En la tarde-noche de la víspera, la Sociedad Sirio Libanesa fue sede de un encuentro entre dirigentes nacionales, departamentales, adherentes y ciudadanía.

La jornada comenzó temprano: dividida en dos grupos, la dirigencia nacional de izquierda se reunió con representantes de colectivos sociales, productivos y sindicales del departamento. Los encuentros fueron con la Sociedad Rural, Panitea, Asociación Down, Familiares y amigos de pacientes con trastornos severos y persistentes y el PIT-CNT.

«Nuevos desafíos» como gobierno

La vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro, explicó que la actividad se retomó con el FA en el gobierno, lo que genera nuevos desafíos. «El objetivo es conversar con la gente, escuchar sus demandas; mantener el vínculo con las organizaciones, con la ciudadanía», señaló. Se informó que el presidente Fernando Pereyra, que ayer estuvo en departamentos del este, llegará a Durazno antes de junio.

Más allá de particularidades, acceso al trabajo, salud, educación, vivienda e inseguridad son las preocupaciones comunes que aparecen en cada departamento. La dirigente Daniela Brandon sostuvo que se está ante un gobierno que viene cumpliendo lo comprometido en campaña: «Quizás no al ritmo que nos gustaría, a veces nos queda hasta un gusto a poco, pero sí lo viene haciendo».

«Cada departamento se va con deberes»

En conferencia de prensa en la sede del FA, la ex intendenta de Montevideo Ana Olivera sintetizó la metodología del encuentro: «De cada departamento las delegaciones se van con deberes, planteos, problemas que en un lapso de quince días tendrán una respuesta. La respuesta no quiere decir que se va a resolver el problema, quiere decir que habrá una respuesta, un cronograma».

Las cifras locales de protección social

Durante la jornada se manejaron números concretos sobre la protección social en Durazno:

3.620 niños perciben el bono escolar

perciben el bono escolar 281 estudiantes acceden a las becas Butiá, cuyo importe se anunció que se aumentará

La diputada duraznense Magela Rinaldi profundizó sobre el enfoque: «El foco está en las infancias y adolescencias. Tenemos muchas muestras de que la protección social se aborda en forma debida. También debemos hablar de comedores en educación media y de tiempo extendido. Cuando referimos a las 1.400 soluciones habitacionales, obviamente que las madres monoparentales están en ese foco».

«No somos una isla»: las palabras sobre los combustibles

Al referir al reciente aumento de los combustibles, la diputada Julieta Sierra contextualizó la situación en el escenario internacional: «Hoy el mundo vive un nivel de incertidumbre que no se daba de muchos años a esta parte. No somos una isla, tampoco producimos petróleo, hecho que nos ata de manos a la hora de manejar la situación».

Valoró la precaución tomada por los Ministerios de Economía y de Industria para que las subas sean lo más bajas posibles. «Nadie celebra subas, impactan directamente en el bolsillo de los trabajadores», concluyó.