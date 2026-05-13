Ejército cerró refugio en Durazno y MIDES busca nuevo espacio para personas en calle

El cierre del refugio para personas en situación de calle que funcionaba en instalaciones militares de Durazno abrió una situación de incertidumbre en plena alerta roja por frío extremo. Desde el Ministerio de Desarrollo Social aseguraron que la asistencia continuará y que ninguna persona quedará sin alojamiento.

El refugio cerró por decisión del Ejército

La directora departamental del MIDES, Leonella Camejo, confirmó a El Acontecer que el espacio ubicado en el cuartel militar de la capital departamental dejó de funcionar este lunes por decisión del Ejército.

“Este lunes 11 de mayo, a las 20.30 horas y por disposición del Ejército, decidieron retirar a quienes estaban allí, notificándome que su colaboración era solamente hasta la fecha”, expresó la jerarca.

El cierre implicó el retiro nocturno de las personas que permanecían alojadas en el lugar y puso fin al esquema de colaboración que venían manteniendo el Ministerio de Desarrollo Social y la fuerza militar en el marco de la emergencia climática.

“No va a quedar ninguna persona sin locación”

Desde MIDES se sostuvo que el operativo de asistencia continuará pese al cierre del refugio militar.

“Se cerró por una orden del Ejército, no fue por otra cuestión. La colaboración era hasta ayer, cosa que no entendemos así porque la alerta continúa”, señaló Camejo.

La directora departamental indicó que las recorridas seguirán desarrollándose y remarcó que se mantendrán las acciones definidas por Presidencia de la República dentro del operativo nacional de contingencia.

“No va a quedar ninguna persona en calle y se le va a brindar una locación”, afirmó.

Actualmente el MIDES trabaja en la búsqueda de un nuevo espacio que permita continuar con la atención a personas en situación de vulnerabilidad.

Coordinación con Jefatura de Policía

Tras el cierre del refugio, Camejo destacó el respaldo ofrecido por Jefatura de Policía de Durazno.

Según explicó, el jefe de Policía, comisario general Gabriel Lima, se comunicó directamente con las autoridades ministeriales para coordinar apoyo logístico y eventuales traslados.

“Estamos trabajando en conseguir un lugar, pero de todas formas el Jefe se comunicó directamente con nosotros para manifestarnos su apoyo”, indicó.

La coordinación interinstitucional busca evitar que personas permanezcan expuestas a las bajas temperaturas mientras se define una nueva locación.

El contexto de la alerta roja por frío extremo

Uruguay permanece bajo alerta roja para personas en situación de calle tras los anuncios meteorológicos emitidos por INUMET durante la pasada semana.

El operativo nacional involucra a varios organismos públicos, entre ellos MIDES, Sinae, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública, ASSE, SAME 105 e INDA.

Según cifras oficiales correspondientes al 10 de mayo, fueron asistidas 3.198 personas en todo el país: 2.200 en Montevideo y 998 en el interior.

La situación en Durazno se produce en medio de ese despliegue nacional, que continúa activo ante las bajas temperaturas previstas.