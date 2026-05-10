«El gasoil subió el doble de lo que permite la ley», planteó el edil Diaz Landoni en la Junta

El edil del Partido Nacional Gabriel Diaz Landoni abrió su intervención en la sesión del miércoles 7 de mayo de la Junta Departamental de Durazno con una crítica al gobierno nacional por la última suba del gasoil, que duplicó el tope mensual fijado por la Ley de Urgente Consideración (LUC).

El argumento legal: 14% contra el tope del 7%

«El 27 de marzo del 2022 se votó la Ley de Urgente Consideración, que en su artículo 235 —que después fue reglamentado por el decreto 130/25— estableció por el voto popular que la suba de los combustibles podía ser mensual, pero por un máximo de un 7%», comenzó el edil.

Y agregó: «Si quiere el gobierno lo puede subir todos los meses, pero hasta el 7%. Pero parece que le perdimos el respeto no solamente a las leyes que se votan, sino a las decisiones de la ciudadanía».

Diaz Landoni puso especial énfasis en que la norma surgió de un proceso refrendado por la ciudadanía: «Una cosa es importante: una ley que vota el Parlamento, que son los representantes del pueblo, pero mucho más importante son las leyes que vota directamente la ciudadanía».

«El gasoil es el motor del país»

El edil apuntó al impacto en cadena que tiene este combustible sobre el resto de los precios. «El gasoil subió el 14%, el doble de lo que establece la ley que votamos la mayoría de los ciudadanos de este país. Con el agravante de que no se tuvo en cuenta que el gasoil es el motor del país, es lo que mueve el país, es lo que mueve para arriba o para abajo los precios del consumo de los artículos, sobre todo de primera necesidad, de la canasta básica».

El argumento de la guerra: «todo eso es pasajero»

Diaz Landoni objetó la justificación que dio el gobierno para autorizar el aumento. «Sí, tuvo en cuenta que para subirlo había una guerra en el Golfo, había una guerra en el estrecho de Ormuz, pero todo eso es pasajero. Podrá durar 15 días, 20 días, un mes o dos más».

Pero advirtió que el efecto sobre la góndola no se revierte con la misma facilidad: «La suba de los productos de la canasta que le va a generar a la gente la suba estrepitosa del 14% del gasoil, eso no se arregla con un par de meses, porque después que suben las cosas es muy difícil que bajen».

«Afecta principalmente a las clases más necesitadas»

El edil cerró el planteo con una autocrítica previa y una afirmación final. «Generalmente soy autocrítico primero con mi partido y después con los demás. No me gusta mirar la paja en el ojo ajeno y eso acá todos lo saben, pero la verdad que esta situación es una situación que molesta, que molesta mucho porque afecta principalmente a las clases más necesitadas», sentenció Diaz Landoni en la sesión.