Durazno tendrá dos tecnicaturas del ISEF en Gimnasia Artística y Triatlón

Durazno tendrá dos tecnicaturas en Deporte del Instituto Superior de Educación Física (ISEF), con opciones en Gimnasia Artística y Triatlón, además de formación de Guardavidas. Así lo establecen los acuerdos de cooperación que firmaron este lunes 28 de septiembre el Gobierno de Durazno, la Universidad de la República (Udelar) y la Secretaría Nacional del Deporte, junto con un convenio con la Facultad de Veterinaria. El Gobierno de Durazno aportará recursos económicos en el marco de un plan de tres años, y las tecnicaturas tendrán presencia quincenal en el departamento durante dos años.

El Intendente de Durazno, Felipe Algorta Brít, destacó la importancia de los acuerdos y del proceso iniciado para fortalecer la presencia de la Udelar en el departamento. “Para mí es un día de alegría, un día que soñamos desde que empezamos a trabajar”, expresó, y resaltó la participación y el compromiso de las instituciones involucradas.

Recordó que uno de los objetivos planteados desde el comienzo de su gestión fue generar condiciones para que la Udelar aumentara progresivamente su presencia en Durazno, con nuevas posibilidades de formación y actualización. “Queremos tener posibilidades de formación de calidad, de actualización y tener la posibilidad de que aquello de que la región Centro Sur es el único lugar donde no estaba la Udelar presente, ya sea parte del pasado”, señaló.

El aporte del Gobierno de Durazno para las dos tecnicaturas

Algorta anunció que el Gobierno de Durazno realizará un aporte económico para hacer posible el desarrollo de las dos tecnicaturas, en el marco de un plan de tres años.

Lo definió como una señal concreta del compromiso departamental con la llegada de nuevas propuestas educativas, y manifestó la disposición de colaborar tanto con recursos económicos como con infraestructura para generar nuevas oportunidades de formación.

Por su parte, el Rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, señaló que los acuerdos forman parte de la construcción de oportunidades educativas en todo el territorio nacional y de un trabajo conjunto entre la Universidad, las intendencias, el Gobierno Nacional y diferentes actores de la sociedad. Definió la instancia como “un hito”, con perspectiva de crecimiento hacia el futuro a partir de los convenios firmados y de otras posibilidades de cooperación que puedan desarrollarse.

Gimnasia Artística, Triatlón y Guardavidas: cómo será la formación

La Directora del ISEF, Mariana Sarni, resaltó especialmente la puesta en marcha de las tecnicaturas en Gimnasia Artística y Triatlón, y señaló que la propuesta representa un importante desafío para la formación de técnicos deportivos en Uruguay. Destacó además la infraestructura deportiva existente en Durazno y la importancia de avanzar en la descentralización de la formación en deporte.

El programa incluye:

Tecnicaturas en Deporte, con opciones en Gimnasia Artística y Triatlón.

Formación de Guardavidas, vinculada a la prevención, socorro y auxilio.

Propuestas de formación permanente para profesores de Educación Física y técnicos deportivos.

Las tecnicaturas tendrán presencia quincenal en Durazno durante dos años, por lo que quienes se inscriban deberán concurrir al departamento para desarrollar la formación.

El Secretario Nacional del Deporte, Alejandro Pereda, destacó que la iniciativa responde a una necesidad de formación en diferentes disciplinas y valoró la articulación entre las instituciones para garantizar propuestas educativas de calidad.

Veterinaria y el potencial del Bioparque

El convenio con la Facultad de Veterinaria apunta a avanzar en cooperación académica, científica, técnica y cultural, con especial atención al bienestar y protección animal, la biodiversidad y la investigación.

Su Decano, José Passarini, señaló que estudiantes de la Facultad ya realizan prácticas en Durazno y destacó al Bioparque como un espacio estratégico a nivel nacional para la formación y para el desarrollo de nuevas formas de relacionamiento entre las personas y los animales.

También participó el Decano de la Facultad de Artes, Fernando Miranda, quien destacó las posibilidades de ampliar las actividades universitarias en Durazno y valoró la infraestructura cultural existente en el departamento, así como las posibilidades que abre el proyecto de recuperación del ex Molino.

Una propuesta pensada también para la región

Algorta subrayó que las nuevas oportunidades educativas no están pensadas exclusivamente para la ciudad o el departamento. “Estamos pensando en Durazno y estamos pensando en la región”, expresó, y señaló que contar con estas alternativas puede significar para muchos jóvenes la diferencia entre poder continuar sus estudios o no hacerlo.

Durante la instancia también informó sobre avances del proyecto de transformación del inmueble del ex Molino y mencionó nuevas líneas de trabajo vinculadas a temas productivos y al Bioparque, dentro de una agenda de cooperación que el Gobierno de Durazno busca seguir desarrollando junto a la Universidad de la República.